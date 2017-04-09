Глушаков: привозим себе из ничего – любим интриги!

— Денис, сегодня «Спартак» впервые в чемпионате исполнил пенальти. Чудо?
— Кстати, даже забыл, что мы сегодня пробили первый пенальти в сезоне, но это футбол, должны же были нам когда-то поставить. Может, ещё один пенальти не дали на Зобнине… Но ладно, не будем лезть в дела судейские.
— Пенальти, отбитый Ребровым, стал хорошим знаком? Может, это своего рода компенсация за то, что «Спартак» так долго не бил их?
— Это хорошо, как говорится, раз не забили, значит пенальти не было (смеётся).
— Снова пропустили, получив нервную концовку. Чего не хватает?
— Чего не хватает? Мы же победили 3:1! Не реализовали свои моменты и пропустили гол, такое случается. Не забиваешь ты – забивают тебе.
— Валерий Карпин прогнозировал, что «Спартак» выиграет, но пропустит – есть проблемы в обороне.
— Накаркал, получается.
— Появились слухи, что Массимо Каррера может возглавить «Рому». Вы удивитесь, если это случится?
— Почему удивлюсь? Если его приглашают… Но по поводу этих слухов лучше его спрашивать. Я ничего такого не слышал.
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— В следующем туре вам предстоит встреча с «Зенитом». Матч года?
— Для нас каждый матч – матч года. Впереди ещё много встреч, в которых нам надо играть на победу. Один матч, пусть даже с «Зенитом», ну, или ЦСКА, ничего не решает. Ты можешь выиграть его, но уступить остальным – и тогда эта победа ничего не даст. Сейчас на каждый матч мы должны настраиваться как на финал.
— Кого видите главным конкурентом – «Зенит» или ЦСКА?
— И тех, и других. И другие команды ещё есть, сохраняющие шансы. Чемпионат в мае заканчивается, тогда и будем считать очки – у кого первое место, у кого второе.
— Не почувствовали мандраж, пропустив от «Уфы» при счёте 2:0? Мог повториться сценарий матча с «Оренбургом».
— Бывает, сами себе привозим моменты из ничего. Потому что такая команда у нас — любим интриги (смеётся). Так получилось, что я не забил во втором тайме, Попов, свои моменты упустили и получили гол.
— Джикия сегодня здорово сыграл в дебютном матче.
— Вся команда нормально сыграла! – уже уходя, говорит Глушаков, торопясь в автобус. «Спартак» возвращается в Москву, чтобы как следует подготовиться к игре с «Зенитом». Может, для самих футболистов это и не матч года, но для всех остальных – точно.
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