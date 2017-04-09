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РФПЛ. 22-й тур. «Краснодар» — ЦСКА — 1:1
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки

ЦСКА довольствовался ничьей в Краснодаре и упустил возможность выйти на чистое второе место в таблице РФПЛ.
9 апреля 2017, воскресенье. 18:35. Футбол

Возвращение Набабкина


Тренер ЦСКА – мужчина основательный, в склонности к авантюрам кадрового или тактического свойства не замечен. В его решениях чётко прослеживается последовательность. На сборах в Испании Виктор Гончаренко дал вдоволь наиграться всем здоровым футболистам, но едва возобновился сезон, свёл эксперименты к минимуму.

Основу «армейцев» по весне отличает завидное постоянство: каждое изменение в ней – заметное событие. В Краснодаре таковым стало появление на газоне Набабкина. Опытный защитник не играл в официальных матчах с декабря прошлого года и впервые удостоился такой чести после смены «власти». В стартовой расстановке Кирилл заменил приболевшего Тошича. Вперёд бегал нечасто, но свою зону стерёг внимательно. Большего от него, полагаю, и не требовалось.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
09 апреля 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 – Смолов – 58 (пен), 1:1 – Вернблум – 76

Южноамериканское «дерби»


Защитники наступательного профиля разместились на противоположной бровке. Противоборство Рамиреса с Фернандесом обещало стать украшением матча. Ожидания оправдались наполовину: если обрусевший бразилец смело брал инициативу на себя и резво осваивал чужие территории, то его эквадорский визави был занят более прозаической деятельностью. Кристиану банально было не до творчества. Люди в салатовом предсказуемо сделали упор в атаке на правой бровке. Головин, Ионов и Витиньо попеременно создавали численное преимущество на этом участке поля, с первых минут загрузив Рамиреса работой по полной программе.

На этом краю ЦСКА и затеял первую по-настоящему опасную атаку матча: счастье хозяев, что Ионов после навеса Головина с пары метров влепил мячом в штангу. Следующий момент Алексею создал уже Фернандес, удрав как раз от Рамиреса. На сей раз Ионов на полметра разминулся с мячом.

Как каркас «Краснодар» спас


Третий раз подряд «Краснодар» столкнулся с противником, обороняющимся в три центральных защитника. И в
третий же раз испытал серьёзные трудности в созидании. Массированные заграждения уфимского и ростовского производства «быки» проломить не смогли, довольствовавшись нулями на табло. Мучения чёрно-зелёной атаки продолжились в это воскресенье.

За целый тайм «быки» лишь раз были близки к голу, да и тот, случись он, был бы неизбежно аннулирован. Прежде чем направить мяч в стойку, Смолов отшвырнул от него Васина – очевидный фол, не укрывшийся от взора ростовского рефери Иванова.

ЦСКА не имел ничего против игры вторым номером. Мало того, чувствовал себя в ней достаточно комфортно. Резкие выпады москвичей выглядели интереснее позиционного наступления южан – в том числе потому, что, как правило, доводились до логического завершения. За первые 45 минут один только Витиньо четырежды атаковал цель. Правда, только раз попал в створ, вынудив Крицюка демонстрировать реакцию. Она Станислава не подвела.

Второй раз каркас ворот «вступился» за местного кипера после налёта Васина. Теперь от неприятностей хозяев уберегла перекладина.

ЦСКА впервые пропускает с «точки»


Прервать голевую засуху «Краснодару» помог пенальти. Едва с неба хлынуло, как хозяева повели в счёте. Первым пенальти в свои ворота чемпионы обязаны ряду ошибок в тылу. Васин неудачно прервал навес на Смолова, а Василий Березуцкий в попытке исправить ситуацию зарядил ногой по подошве Классону.

Останься Акинфеев на своём месте, коллекция неудачных одиннадцатиметровых лучшего снайпера южан могла бы пополниться. Но капитан ЦСКА наудачу метнулся в левый угол – и прогадал. Мяч влетел в сетку по центру. Занятно, что «армейцы» впервые в сезоне пропустили с «точки» в тот самый день, когда главный неприятель с неё впервые забил (я о «Спартаке», если что).

С выходом на поле Оланаре и Тошича красно-синие усилили давление на ворота соперника. Но сравнял счёт не один из «свежаков», а человек, находившийся на газоне с самого начала. Ему не впервой спасать команду. Подкараулив отскок неподалёку от полукруга перед штрафной, Вернблум идеально точно пробил в шестёрку ворот.

Опять ничья


Этот гол окончательно вскрыл игру. Концовка выдалась поистине зажигательной: атака туда – атака сюда. Акинфеев отразил удары Мамаева и Смолова. Крицюк ликвидировал прорыв Ионова после неряшливой откидки Мартыновича.

Третьей заменой Гончаренко уважил Жамалетдинова. Вечером Тимур получил в своё распоряжение гораздо меньше времени, чем в матче молодёжных составов, в котором отбегал целый тайм. Но сам по себе второй выход на поле в течение одного дня заслуживает того, чтобы быть отмеченным.

Итоговая ничья – для «Краснодара» четвёртая подряд в домашних стенах! – в полной степени не устроила ни одну из сторон. Но у гостей всё-таки больше причин быть ею довольными, чем у хозяев. Во-первых, за три предыдущие попытки красно-синие не отняли у «Краснодара» ни очка в гостях. Во-вторых, тут тоже они проигрывали. Наконец, в-третьих, в концовке южане были ближе к успеху. Уже в компенсированное время Акинфеев блестяще среагировал на рикошет мяча от Васина и спас ЦСКА от поражения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Краснодар
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