Модный футбол. «Локо» и «Ростов» друг другу не забили

Соломон Кверквелия — Сезар Навас

Виталий Денисов — Тимофей Калачёв

Мануэль Фернандеш — Кристиан Нобоа

Фарфан/Майкон — Дмитрий Полоз

Вывод

После зимы в РФПЛ пришла мода на схему с тремя центральными защитниками —. Раньше всех на формацию 3-5-2 перешёл бердыевский «Ростов», позже схему переняли Гончаренко и Сёмин. «Локомотив», который зимой всеокончательно списали со счетов, эффективнее многих набирает очки и оказался в финале Кубка именно благодаря переходу на новую тактику.«Локомотив» и «Ростов» меньше играли в футбол, а больше в тактику, поэтому я решил сравнить, как играют ключевые футболисты обеих команд в модной расстановке с тремя центрбэками.Поначалу «Локомотив» пытался навешивать в штрафную «Ростова», но зацепиться за мяч там ни у кого из игроков атаки не получалось:снимали весь верх. Только однажды, когда испанец потерял позицию, у не слишком высокого Майкона получилось коснуться мяча головой, но на скидку всё равно не успелК тройке защитников «Локо» претензий почти нет. В первом тайме не разобрались, подарив мяч Полозу, но команду спас вратарь. В конце второй половины матча «Ростов» в суматохе создал второй опасный момент, но вышедший на замену Могилевец просто не попал по мячу.Весь матч два главных мотора «Локо» и «Ростова» терроризировали друг друга на фланге. Игра «железнодорожников» часто сваливалась к Денисову налево, ростовчане искали Калачёва справа, но латерали в обоих таймах сводили усилия друг друга на нет. Поэтому узбекскому защитнику «Локо» часто приходилось бить издали — именно он создал единственный момент команды в первом тайме, который можно назвать опасным.Есть ощущение, что «Ростову» в центре поля не хватает «мозга», разыгрывающего футболиста. «Локомотиву» повезло: у них есть Фернандеш. Португалец обеспечил «железнодорожникам» финал Кубка и в матче с «Ростовом» пытался что-то придумать в центре поля, то отходя в опорную зону, то оказываясь на фланге или даже у ворот Медведева. Но своими пасами вперёд Мануэль никого не нашёл — и это как раз беда «Локо».В то же время центральный кулак «Ростова» как единое целое как с основным Ерохиным, так и с. Единственный шанс запомниться был у мастера штрафных Нобоа, но эквадорец подарил матч немногочисленным болельщикам своей команды за воротами Гилерме.Зато у «Ростова» есть качественные центральные нападающие, сразу двое. Пара Азмун/Бухаров на двоих нанесла один удар по воротам, зато Полоз сделал сразу три попытки. Дмитрий нашёл зону между центральными защитниками «Локо» только один раз и, если бы был чуть точнее, одним ударом принёс бы «Ростову» три очка.Когда у «Локомотива» нет Ари, команда не может забить. Бразилец открывается, ищет зоны, отлично играет корпусом и чувствует, где ему нужно быть. Когда он отсутствует, команда Сёмина играет вообще без девятки. Майкон часто сваливается на фланг и открывает зону, в которую никто не смещается, в то время как Алексей Миранчук опускается за мячом глубже.«Ростов» и «Локо» остались на 8-м и 9-м месте соответственно. При этом от находящегося в зоне еврокубков «Краснодара» они отстают всего на 3 и 4 очка. Тактическая схема, пусть в случае «железнодорожников» и не идеально отработанная, продолжает приносить очки. Возможно, благодаря Кубку обе эти команды будут представлять Россию в Лиге Европы уже в следующем сезоне.