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175 лет назад 2016
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Александр Самедов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Марк Бессонов

«Спартак» может открыть филиал в Китае и другие новости из Поднебесной

Лавесси отрабатывает часть процента своего контракта, Самедов рассказывает, как чуть не оказался в Китае. А Халк… снова забивает.
9 апреля 2017, воскресенье. 22:00. Футбол

«Спартак» идёт в Китай


Да, теперь «в теме» и «Спартак». Как и руководители некоторых европейских клубов, в красно-белых офисах, похоже, оценили коммерческие перспективы развития отношений с китайскими клубами. И вот пожалуйста: в
следующем сезоне «Спартак» планирует открыть офис и филиал академии в Китае. Об этом рассказал вице-президент клуба Наиль Измайлов.

«В данный момент мы ведём переговоры с представителями Китая, — говорит он. – В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию. Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках.

«Спартак» в этом вопросе сыграл на опережение. Кто следующий?

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Как Самедов чуть не оказался в Китае


Кстати, в Китае вполне мог оказаться нынешний полузащитник «Спартака» Александр Самедов. В этом он признался сам.

«Где-то год назад звонили из Китая, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор».

А ведь неплохая могла бы получиться связка с Халком. Но у Самедова, судя по всему, всё разложено по полочкам: на первом месте – дух, и только потом деньги.

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Хусти спасает свою команду


Помните этого венгерского полузащитника, в своё время пытавшегося закрепиться в «Зените»? После Питера Хусти переехал в «Ганновер», в котором выдал несколько неплохих сезонов. Сейчас Саболчу 33, и он решил подзаработать на старость. Клуб его уж точно нельзя назвать именитым. Даже по китайским меркам. Из звёзд здесь разве что экс-форвард «Уотфорда» Одион Игало. Да и звездой его можно назвать с натяжкой.

Их «Чанчунь Ятай» проиграл в трёх стартовых турах и только на этой неделе набрал первое очко, сыграв вничью «Ляонин Хувин». Единственный гол в составе хозяев как раз на счету Саболча, реализовавшего пенальти.
Китай - Суперлига. 4-й тур
09 апреля 2017, воскресенье. 10:00 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
1 : 1
Ляонин Хувин
Паньцзинь
1:0 – Хусти – 55 (пен), 1:1 – Лукимья-Мулонготи – 57
Удаления: нет – Лю, 54

Лавесси просыпается


А вот кто совсем потерял себя на китайских просторах и футбол задвинул на второй план, так это Эсекьель Лавесси. В своё время его даже сравнивали с Месси, называли «новым Марадоной» на «Сан-Паоло». В Китае же сейчас исключительно возмущаются высоченной зарплатой легионера и его абсолютно халатным отношением к делу. Но сейчас он, похоже, просыпается. В последнем матче Лавесси выполнил первые результативные действия в этом сезоне, записав на свой счёт две голевые передачи в игре с «Шанхай Шэньхуа». Его партнёры по «Хэбэй Чайна Форчун» соорудили ещё два гола, что позволило победить команду Тевеса и Гуарина.
Китай - Суперлига. 4-й тур
08 апреля 2017, суббота. 14:35 МСК
Хэбей Чайна Форчун
Циньхуандао
4 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 – Гуарин – 12, 1:1 – Алоизио – 14, 2:1 – Хунбо – 28, 3:1 – Алоизио – 30, 3:2 – Морено – 48, 4:2 – Гао – 49

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И снова Халк


Ну и на десерт – очередной гол Халка в Суперлиге. Сомневались, что он не сможет забить в четвёртом туре кряду? Если да, то зря. Правда, как он обыгрывает половину команды или ломает пальцы вратарю дальним ударом, вы не увидите. Один из самых лёгких мячей в карьере Халка. Но отметим классную комбинацию.
Затмил Халка молодой китайский талант Вый Ши-Хао, с передачи Оскара забивший победный мяч «Шанхай-СИПГ».
Попробуй не научиться играть в футбол, когда с тобой на поле такие партнёры. Кажется, в чемпионате Китая рядом с Оскаром и Халком вырасти в местную звезду может даже терракотовая статуя из армии Цинь Шихуанди.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Александр Самедов Сабольч Хусти Халк Эсекьель Лавесси Китайский футбол
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