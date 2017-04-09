«Спартак» может открыть филиал в Китае и другие новости из Поднебесной

«Спартак» идёт в Китай

Как Самедов чуть не оказался в Китае

Хусти спасает свою команду

Лавесси просыпается

И снова Халк

Да, теперь «в теме» и «Спартак». Как и руководители некоторых европейских клубов, в красно-белых офисах, похоже, оценили коммерческие перспективы развития отношений с китайскими клубами. И вот пожалуйста: вследующем сезоне «Спартак» планирует открыть офис и филиал академии в Китае. Об этом рассказал вице-президент клуба«В данный момент мы ведём переговоры с представителями Китая, — говорит он. – В этом году ожидается приезд китайской детской команды к нам в академию. Также в ближайшем будущем клуб планирует обновить официальный сайт, который будет доступен болельщикам на английском, испанском и китайском языках.«Спартак» в этом вопросе сыграл на опережение. Кто следующий?Кстати, в Китае вполне мог оказаться нынешний полузащитник «Спартака». В этом он признался сам.«Где-то год назад звонили из Китая, сказали, что есть интерес. Спрашивали, готов ли я туда ехать. Ответил, что нет. Разве это экзотика? Столько людей туда сейчас уехали за большими деньгами. Но это их выбор».А ведь неплохая могла бы получиться связка с Халком. Но у Самедова, судя по всему, всё разложено по полочкам: на первом месте – дух, и только потом деньги.Помните этого венгерского полузащитника, в своё время пытавшегося закрепиться в «Зените»? После Питера Хусти переехал в «Ганновер», в котором выдал несколько неплохих сезонов. Сейчас Саболчу 33, и он решил подзаработать на старость. Клуб его уж точно нельзя назвать именитым. Даже по китайским меркам. Из звёзд здесь разве что экс-форвард «Уотфорда». Да и звездой его можно назвать с натяжкой.Их «Чанчунь Ятай» проиграл в трёх стартовых турах и только на этой неделе набрал первое очко, сыграв вничью «Ляонин Хувин». Единственный гол в составе хозяев как раз на счету Саболча, реализовавшего пенальти.А вот кто совсем потерял себя на китайских просторах и футбол задвинул на второй план, так это. В своё время его даже сравнивали с Месси, называли «новым Марадоной» на «Сан-Паоло». В Китае же сейчас исключительно возмущаются высоченной зарплатой легионера и его абсолютно халатным отношением к делу. Но сейчас он, похоже, просыпается. В последнем матче Лавесси выполнил первые результативные действия в этом сезоне, записав на свой счёт. Его партнёры по «Хэбэй Чайна Форчун» соорудили ещё два гола, что позволило победить команду Тевеса и Гуарина.Ну и на десерт – очередной гол Халка в Суперлиге. Сомневались, что он не сможет забить в четвёртом туре кряду? Если да, то зря. Правда, как он обыгрывает половину команды или ломает пальцы вратарю дальним ударом, вы не увидите. Один из самых лёгких мячей в карьере Халка. Но отметим классную комбинацию.Затмил Халка молодой китайский талант, с передачи Оскара забивший победный мяч «Шанхай-СИПГ».Попробуй не научиться играть в футбол, когда с тобой на поле такие партнёры. Кажется, в чемпионате Китая рядом с Оскаром и Халком вырасти в местную звезду может даже терракотовая статуя из армии Цинь Шихуанди.