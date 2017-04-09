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175 лет назад 2016
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Юрий Сёмин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

«Календарь РФПЛ неправильный и ненормальный». Что говорили на «Локо»

После безголевого матча в Черкизово Кверквелия благодарил Сёмина за возможность играть в футбол, а Майкон скучал в атаке «Локо» без Ари.
9 апреля 2017, воскресенье. 22:31. Футбол
Матч «Локо» и «Ростова» понравился не всем болельщикам: много тактической борьбы, мало моментов и ни одного гола. Футболисты Сёмина и Бердыева так и не смогли зажечь на поле, чтобы согреть приехавшие в Черкизово 9 тысяч болельщиков. Зато игроки и тренер «Локо» разошлись в микст-зоне, ответив на вопросы журналистов.

Главный вопрос, волнующий всех в российском футболе, от болельщиков до больших менеджеров, —
календарь РФПЛ. Лига наконец обнародовала окончательный вариант расписания, и получилось так, что вышедший в финал Кубка «Локомотив» должен будет сыграть четыре игры за неделю.

— Календарь РФПЛ неправильный и ненормальный, — резюмировал главный тренер «Локо» Юрий Сёмин. — В финале Кубка России должны играть команды в хорошем состоянии. Но как можно сыграть в хорошем состоянии, когда за шесть дней до финала мы должны сыграть три игры? А „Уралу“ — за семь дней три игры. Я не понимаю, как такое возможно. Мы хотим праздник сделать, а получится, что будут играть две физически усталые команды.

Вопросы об игре — во вторую очередь.

— Говорите, «Локо» ничего не создал? — удивился Юрий Палыч. — «Ростов» тоже! Всё положительно. А что касается Ари, у него микротравма. Я решил не рисковать, иначе можно вообще его потерять.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
09 апреля 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив
Москва
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

По главному бомбардиру «Локо» скучает не только тренер, но и партнёры по команде.

— Это форвард-машина, но нам нужно забивать и без него, — уверенно по-русски заявил другой бразилец-«железнодорожник» Майкон. — Ари тренировался в общей группе, но, наверное, испытывает дискомфорт.

Другой травмированный лидер «Локомотива» — Ведран Чорлука. В отсутствие капитана место центрального защитника в тройке занял грузин Соломон Кверквелия, уверенно отыгравший матч с «Ростовом».

— Сёмин мне очень помог, — голос Кверквелии, кажется, задрожал. — Не знаю, где бы я был без него. Буду благодарен ему за доверие до конца жизни и сделаю всё, что от меня зависит. Конечно, я хочу остаться в «Локомотиве», так что как клуб решит, так и будет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
ФК Локомотив ФК Ростов Соломон Кверквелия Юрий Сёмин
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