«Календарь РФПЛ неправильный и ненормальный». Что говорили на «Локо»

Матч «Локо» и «Ростова» понравился не всем болельщикам: много тактической борьбы, мало моментов и ни одного гола. Футболисты Сёмина и Бердыева так и не смогли зажечь на поле, чтобы согреть приехавшие в Черкизово 9 тысяч болельщиков. Зато игроки и тренер «Локо» разошлись в микст-зоне, ответив на вопросы журналистов.Главный вопрос, волнующий всех в российском футболе, от болельщиков до больших менеджеров, —календарь РФПЛ. Лига наконец обнародовала окончательный вариант расписания, и получилось так, что вышедший в финал Кубка «Локомотив» должен будет сыграть четыре игры за неделю.— Календарь РФПЛ неправильный и ненормальный, — резюмировал главный тренер «Локо». — В финале Кубка России должны играть команды в хорошем состоянии. Но как можно сыграть в хорошем состоянии, когда за шесть дней до финала мы должны сыграть три игры? А „Уралу“ — за семь дней три игры. Я не понимаю, как такое возможно. Мы хотим праздник сделать, а получится, что будут играть две физически усталые команды.Вопросы об игре — во вторую очередь.— Говорите, «Локо» ничего не создал? — удивился Юрий Палыч. — «Ростов» тоже! Всё положительно. А что касается Ари, у него микротравма. Я решил не рисковать, иначе можно вообще его потерять.По главному бомбардиру «Локо» скучает не только тренер, но и партнёры по команде.— Это форвард-машина, но нам нужно забивать и без него, — уверенно по-русски заявил другой бразилец-«железнодорожник». — Ари тренировался в общей группе, но, наверное, испытывает дискомфорт.Другой травмированный лидер «Локомотива» —. В отсутствие капитана место центрального защитника в тройке занял грузин, уверенно отыгравший матч с «Ростовом».— Сёмин мне очень помог, — голос Кверквелии, кажется, задрожал. — Не знаю, где бы я был без него. Буду благодарен ему за доверие до конца жизни и сделаю всё, что от меня зависит. Конечно, я хочу остаться в «Локомотиве», так что как клуб решит, так и будет.