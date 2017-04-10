«Спартак» убегает, «Ростов» опять по нулям. Главное — в обзоре дня

«Спартак» выиграл у «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.На 38-й минуте Луис Адриано убежал от соперника по краю штрафной и сделал прострел, который АлександрБеленов отразил прямо на ногу, а тот с нескольких метров вонзил мяч в пустые ворота.На исходе часа игры Алексей Никитин в своей штрафной подставил руку под удар Романа Зобнина, ас пенальти пробил в левый нижний угол — угадавший направление Беленов до мяча не дотянулся. На 61-й минуте Илья Кутепов задел рукой Азамата Засеева, и судья назначил пенальти, ноотразил бесхитростный ударс 11-метровой отметки.В концовке основного времени Дмитрий Стоцкий справа без сопротивления сделал подачу во вратарскую Реброва, куда забежали головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Денис Глушаков сыграл к штрафной на свободного Промеса, который прорвался ближе к вратарской и оставил мяч, а тот расстрелял ближний угол с нескольких метров.«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. «Быки» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей РФПЛ.На исходе часа игры Виктор Васин отбил заброс на Виктора Классона, которого в штрафной сбил Василий Березуцкий.реализовал пенальти мощным ударом по центру ворот, Игорь Акинфеев бросился в угол.На 76-й минуте мяч перед штрафной «быков» получил, после чего он здорово пробил в правый нижний угол ворот Станислава Крицюка.ЦСКА (43 очка) догнал «Зенит» и делит с питерцами второе место в РФПЛ по количеству набранных баллов, отставая от «Спартака» на 8 пунктов. «Краснодар» (35 очков) — четвёртый.«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 0:0. Жёлто-синие сыграли вничью в четвёртом матче турнира подряд.Большую часть первого тайма мяч находился в центре поля, и опасные моменты возникали редко. После перерыва «Ростов» владел небольшим преимуществом по качеству моментов, но забитых голов зрители так и не увидели.Вратарь «Ростова»сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) и не пропускает в текущем первенстве на протяжении вот уже 592 минут.Последний раз голкипер пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) на 38-й минуте 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже шесть сухих матчей кряду.Рекордная сухая серия нынешнего сезона РФПЛ на данный момент принадлежит вратарю ЦСКА, который не пропускал 764 минуты.Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.Главный тренер «Зенита»сообщил, что обсудил ничью с «Анжи» (1:1) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ с руководством клуба. По словам Луческу, других разговоров с первыми лицами клуба у него не было.«О чём говорили с руководством „Зенита“ после матча? Коротко обсудили игру. Больше ничего не было», — сказал Луческу в программе «После футбола».После 22 туров РФПЛ «Зенит» отстаёт от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» на 8 очков.«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Сандерленда» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.На исходе получаса игрына рывке ушёл от двоих защитников и обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол. На 43-й минуте Себастьян Ларссон пошёл в подкат прямыми ногами, едва не нанеся страшную травму Люку Шоу, за что получил прямую красную карточку.В дебюте второго таймавошёл в штрафную и хлёстко пробил в дальний нижний угол из-под защитника. В концовке Ибрагимович сделал аккуратную скидку на, который с острого угла из-под защитника пробил низом в дальний угол.«Эвертон» выиграл у «Лестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 4:2. «Лестер» потерпел первое поражение под руководствомУ хозяев дубль оформил, по разу отличились. У гостей по одному мячу забили