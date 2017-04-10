«Спартак» убегает, «Ростов» опять по нулям. Главное — в обзоре дня

«Спартак» выиграл у «Уфы» и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков
«Спартак» выиграл у «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 38-й минуте Луис Адриано убежал от соперника по краю штрафной и сделал прострел, который Александр Беленов отразил прямо на ногу Денису Глушакову, а тот с нескольких метров вонзил мяч в пустые ворота.
На исходе часа игры Алексей Никитин в своей штрафной подставил руку под удар Романа Зобнина, а Квинси Промес с пенальти пробил в левый нижний угол — угадавший направление Беленов до мяча не дотянулся. На 61-й минуте Илья Кутепов задел рукой Азамата Засеева, и судья назначил пенальти, но Артём Ребров отразил бесхитростный удар Кеинде Фатая с 11-метровой отметки.
В концовке основного времени Дмитрий Стоцкий справа без сопротивления сделал подачу во вратарскую Реброва, куда забежал Иван Обляков и головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Денис Глушаков сыграл к штрафной на свободного Промеса, который прорвался ближе к вратарской и оставил мяч Лоренсо Мельгарехо, а тот расстрелял ближний угол с нескольких метров.
ЦСКА ушёл от поражения в Краснодаре и сравнялся с «Зенитом» по количеству очков
«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 1:1. «Быки» сыграли вничью в пяти из шести последних матчей РФПЛ.
На исходе часа игры Виктор Васин отбил заброс на Виктора Классона, которого в штрафной сбил Василий Березуцкий. Фёдор Смолов реализовал пенальти мощным ударом по центру ворот, Игорь Акинфеев бросился в угол.
На 76-й минуте мяч перед штрафной «быков» получил Понтус Вернблум, после чего он здорово пробил в правый нижний угол ворот Станислава Крицюка.
ЦСКА (43 очка) догнал «Зенит» и делит с питерцами второе место в РФПЛ по количеству набранных баллов, отставая от «Спартака» на 8 пунктов. «Краснодар» (35 очков) — четвёртый.
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью
«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Локомотив» и завершилась со счётом 0:0. Жёлто-синие сыграли вничью в четвёртом матче турнира подряд.
Большую часть первого тайма мяч находился в центре поля, и опасные моменты возникали редко. После перерыва «Ростов» владел небольшим преимуществом по качеству моментов, но забитых голов зрители так и не увидели.
Сухая серия вратаря «Ростова» Медведева в РФПЛ достигла 592 минут
Вратарь «Ростова» Никита Медведев сохранил свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче 22-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:0) и не пропускает в текущем первенстве на протяжении вот уже 592 минут.
Последний раз голкипер пропустил в выездной встрече с «Уралом» (0:1) на 38-й минуте 30 ноября 2016 года в 16-м туре РФПЛ, после чего провёл уже шесть сухих матчей кряду.
Рекордная сухая серия нынешнего сезона РФПЛ на данный момент принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, который не пропускал 764 минуты.
Абсолютная рекордная сухая серия в играх чемпионата России принадлежит Руслану Нигматуллину — 939 минут.
Луческу: с руководством «Зенита» обсудили игру с «Анжи», больше ничего не было
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что обсудил ничью с «Анжи» (1:1) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ с руководством клуба. По словам Луческу, других разговоров с первыми лицами клуба у него не было.
«О чём говорили с руководством „Зенита“ после матча? Коротко обсудили игру. Больше ничего не было», — сказал Луческу в программе «После футбола».
После 22 туров РФПЛ «Зенит» отстаёт от лидирующего в таблице РФПЛ «Спартака» на 8 очков.
Голы Ибрагимовича, Мхитаряна и Рашфорда принесли «МЮ» победу над «Сандерлендом»
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Сандерленда» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На исходе получаса игры Златан Ибрагимович на рывке ушёл от двоих защитников и обводящим ударом отправил мяч в дальний нижний угол. На 43-й минуте Себастьян Ларссон пошёл в подкат прямыми ногами, едва не нанеся страшную травму Люку Шоу, за что получил прямую красную карточку.
В дебюте второго тайма Генрих Мхитарян вошёл в штрафную и хлёстко пробил в дальний нижний угол из-под защитника. В концовке Ибрагимович сделал аккуратную скидку на Маркуса Рашфорда, который с острого угла из-под защитника пробил низом в дальний угол.
«Эвертон» нанёс «Лестеру» первое поражение после прихода Шекспира
«Эвертон» выиграл у «Лестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 4:2. «Лестер» потерпел первое поражение под руководством Крэйга Шекспира.
У хозяев дубль оформил Ромелу Лукаку, по разу отличились Том Дэвис и Фил Джагелка. У гостей по одному мячу забили Ислам Слимани и Марк Олбрайтон.