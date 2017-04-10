Каррера сыграл в Конте. С чем «Спартак» подходит к «Зениту»

Ловушка для привидения. Как Виктор Гончаренко победил «Спартак»
Говорят, что тренер-аналитик «Спартака» Роман Пилипчук предлагал сыграть по схеме 3-5-2 уже в первом круге, персонально под «Уфу», но Каррера решил использовать знакомую тактику. Ранее Массимо отмечал, что 3-5-2 мешает раскрыть некоторым игрокам красно-белых лучшие качества – например Квинси Промесу. Учитывая матч «Спартака» в Белграде, где Каррера тестировал 3-5-2, тактический эксперимент в Уфе напрашивался, но он оказался ещё более смелым.
В нашем футболе тактика в три центральных защитника считается исключительно оборонительной, но в октябре бывший товарищ Карреры по тренерскому штабу, Антонио Конте, перестроил «Челси» на 3-4-3, чтобы одновременно усилить не только защиту, но и атаку. «Нынешняя игровая схема нам хорошо подходит, мы нашли хороший баланс и прибавили в атакующей игре», – говорил Конте уже в конце октября, когда судьба чемпионской гонки ещё не была предрешена. «Челси» с 3-4-3 – не «автобус»: без мяча синие играют максимально компактно, строясь сзади пятёркой в линию, с мячом – атакуют всемером и используют сильные стороны каждого. Азар и Педро, будучи инсайдами, почти не проводят время на флангах, обостряя из центра, Канте и Матич очень грамотно строят позиционные атаки, Алонсо и Мозес рвут защиту соперника резкими забеганиями. Не очень похоже на «автобус».
«Спартак» решил сыграть по похожим принципам, но с некоторыми отличиями. Во-первых, в 3-4-3 у Карреры оказалось два чистых нападающих, а одним из инсайдов стал Луис Адриано – неплохой игрок поддержки, но более полезный в штрафной площадке. Во-вторых, Каррера чётко разграничил обязанности двух центральных полузащитников – если Фернандо часто участвовал в атаке только на переходной или подготовительной стадии, то Глушаков в наступлении становился четвёртым атакующим игроком «Спартака» и активно заполнял либо штрафную, либо пространство перед штрафной.
Карта передач «Спартака» в матче с «Уфой»
Теперь к наблюдениям.
Конструкция атакующей игры «Спартака»
В чём вообще польза схемы 3-4-3 для атаки? Изначальная тактическая задумка Массимо Карреры – создать численное преимущество защиты над атакой (3 vs 2) и максимально насытить численно свою атаку (3 vs 3). Один защитник остаётся против одного нападающего, при такой формации одно выигранное единоборство в атаке может стать ключевым.
Изначальное расположение нападающих в тройке «Спартака» – Луис Адриано слева, Промес справа, Зе Луиш в центре. При этом в зависимости от игровых ситуаций позиции форвардов менялись. Когда «Спартак» играл без мяча, Промес оставался единственным игроком впереди – только Квинси не был нагружен оборонительной работой. Когда в глубине получал мяч Зе Луиш, Адриано перемещался на его позицию на острие, а Промес уходил налево.
Такие смены позиций в тройке были регулярными: уже на первой минуте Зе Луиш получил заброс из глубины, отдал Промесу и ускорился в зону, которую должен заполнять голландец. Таргетменом «Спартака» вновь стал именно Зе Луиш, выигравший 5 верховых единоборств за 49 минут. Роли игроков в подыгрыше тоже были распределены: Луис Адриано брал на себя функции по разгону контратак из глубины, Промес смещался чуть глубже при позиционных атаках. Это творческий хаос, свойственный схеме 3-4-3, – такой двигательной активностью славится и «Челси» с легковесной атакой, и другая команда–открытие сезона с этой тактикой, «Аталанта». Главное для каждого из игроков атакующей тройки – сместиться в центр и найти передачей форварда или другого инсайда.
Нетипичное построение атаки «Спартака»: Адриано сместился на острие, Промес – налево, Зе Луишу открыта зона правого инсайда
Во втором тайме Каррера вынужден был перестроить игру на 3-4-1-2 – из-за травм Зе Луиш и Луис Адриано были заменены на Попова и Мельгарехо. Попов стал действовать «десяткой» и активно подгружать Промеса и Мельгарехо передачами из глубины, а парагваец открывался на одной линии с Квинси. Лоренсо сыграл неярко, зато эффективно: один удар – один гол.
Роль Джикии в 3-4-3
Одна из тактических историй, свойственных «Челси» при 3-4-3, – включения крайних центральных защитников в атаку. Они забегают по своему полуфлангу, когда мяч находится у хавбека на другой половине поля. Кэхилл включается, когда владение начинает Канте, играя через Матича, Аспиликуэта – когда Матич с левого полуфланга играет на Канте.
Крайние центральные защитники «Спартака», Джикия и Таски, во вчерашнем матче включались похожим образом. Чаще – Джикия: красно-белые предпочитали атаковать левым флангом, а Джикия был участником одного из ромбов, через который строится атака. Другие игроки в ромбе могли меняться – там мог появиться то Промес, то Адриано – но Джикия и Комбаров были там неизменными фигурами.
«Я выбрал Джикию, потому что он привык играть по схеме с тремя центральными защитниками», – сказал Каррера после матча. Итальянец совместил сразу два умения Джикии – играть в 3-Х-Х (пусть в «Амкаре» Гаджи Гаджиев практически всегда использовал Георгия в центре) и забегать по левому флангу (в дзержинском «Химике» он выдал хороший сезон на позиции левого защитника). Джикия сделал 71 касание мяча – больше, чем любой другой игрок «Спартака», исполнил 17 длинных передач и однажды пробил по воротам. Правда, над точностью Джикии стоит работать: из 17 лонг-боллов до адресата долетел всего один, дальний удар тоже пришёлся даже не в молоко, а в Млечный путь.
Роль Глушакова
«Спартак» играл в три нападающих, а Глушаков ситуативно становился четвёртым. История с первым голом отлично отражает задачу Дениса – подключаться в штрафную, если Луис Адриано или Промес заняты в подыгрыше. Увидев, что Адриано ускорился по левому флангу, Глушаков сделал рывок до штрафной, а в момент передачи бразильца уже был во вратарской, на одной линии с Зе Луишем и Промесом.
Перед назначенным в ворота «Уфы» пенальти, уже при переходе на схему 3-5-2, Глушаков не реализовал ещё один момент, пробив с убойной позиции в ногу Беленову – и здесь Денис тоже сыграл тактически грамотно. Он перехватил мяч, а после доставки его налево резко рванул в штрафную, защита «Уфы» в результате осталась разорванной – 3 нападающих прямо перед воротами против 2 защитников. Всего Глушаков нанёс 6 ударов, 3 из них – из-за штрафной.
Глушаков действовал как ещё один атакующий игрок и при разгоне атак из глубины – скриншот в начале текста в доказательство. И при прессинге – включался, когда мяч доходил до Беленова.
Латераль Зобнин
Самое подходящее место для Романа Зобнина – середина поля, но Массимо Карреру он явно подкупает своей работоспособностью и готовностью играть в любой роли. Левый полузащитник, правый полузащитник, правый защитник, центральный хавбек – у Карреры Зобнин пробовался уже в четырёх ролях. Правым латералем Зобнин тоже успел побывать, в октябрьской игре с «Ростовом», но тогда вместе с ним фланг номинально закрывал Попов – а закрывать фланг целиком Зобнину пришлось впервые в карьере.
Пробы получились удачными. При позиционных атаках «Спартака» Зобнин не привязывался к правому флангу – менялся местами с Глушаковым или Промесом, соблюдая тактическую конструкцию. При обороне – был традиционно цепок: Зобнин сделал 6 отборов, как и его коллега по амплуа в конкретном матче Дмитрий Комбаров, и спас «Спартак» в конце первого тайма, после прострела на Фатаи.
В том моменте красно-белые были дестабилизированы, что часто случалось при длинных передачах «Уфы»: если уфимцы не выигрывали верх, то обязательно собирали подборы из-за стремления Глушакова и Фернандо уходить в оборону без единоборств и разрывом между полузащитой и атакующей тройкой. Это пока проблема 3-4-3 «Спартака», но виноват в ней точно не Зобнин – с его фланга пришло ноль опасности.
Что дальше?
Если первый пункт плана с внедрением 3-4-3, насыщение защиты, стоит считать выполненным не до конца, то насыщение нападения стало удачной находкой Карреры. Она может помочь «Спартаку» против других соперников, играющих в три центральных защитника, чья оборона намного качественнее атаки – против «Амкара» например.
С «Зенитом» Каррера, если рассуждать логически, должен вернуться к 4-2-3-1 или хотя бы 4-4-2 краснодарского образца. В трёх центральных защитниках банально нет жизненной необходимости, закрыть Артёма Дзюбу можно и вдвоём. Тем более что ключевым участком поля станет центр – гораздо важнее будет сковать Данни и Жулиано. У Карреры есть простор и очковый ресурс, чтобы обкатывать 3-4-3 как основную тактику, но в топ-матче будет правильнее выиграть центр поля – и если Массимо решится оставить трёх центральных защитников, предпочтительнее может стать модуль 3-5-2 с Зобниным в середине.
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