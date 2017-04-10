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Дерби Мадрида
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

У «Барсы» снова что-то пошло не так. 10 топ-событий выходных: видео

Ничья «Реала» с «Атлетико», крупная победа «Баварии», достижения Игуаина и Буффона, а также успех «Спартака» – в обзоре уик-энда.
10 апреля 2017, понедельник. 10:00. Футбол

«Реал» и «Атлетико» заключили мир


Мадридское дерби – центральный матч 31-го тура чемпионата Испании. Команды Зинедина Зидана и Диего Симеоне сыграли вничью 1:1 на «Сантьяго Бернабеу», при этом «Реал» был ближе к победе. Лидер Примеры вёл в счёте благодаря голу Пепе головой, но в концовке нападающий Антуан Гризманн спас «Атлетико» от поражения. Пепе заработал в дерби ещё и перелом двух рёбер, из-за которого теперь пропустит около месяца и не поможет «Реалу» в играх с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов и «Барселоной» в Примере. Португалец травмировался в столкновении с одноклубником Тони Кроосом.

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Атака «Барсы»: сотый раз, как в первый


«Реал» после этого тура не только сохранил первое место, но и увеличил преимущество над «Барселоной».
Каталонцы неожиданно уступили на выезде «Малаге» – 0:2. Это был 100-й совместный матч великолепного трио нападающих Месси – Неймар – Суарес, однако юбиляры сыграли на «Ла-Росаледе» так, словно впервые вышли на поле вместе. Особенно неудачной получилась игра для бразильца: Неймар подвёл «Барселону», заработав в середине второго тайма удаление за две жёлтые карточки. Хуже того, Неймару теперь грозит трёхматчевая дисквалификация за иронические аплодисменты в адрес судьи.

Коутиньо – лучший бразилец в АПЛ


Тем временем соотечественник Неймара полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо стал самым результативным бразильским игроком в истории английской Премьер-Лиги. В 32-м туре АПЛ бразилец помог красным перевернуть ход гостевого матча со «Сток Сити». При счёте 0:1 Коутиньо занял правильную позицию в штрафной соперника, первым оказался на подборе мяча и забил свой 30-й гол в английском чемпионате. 24-летний Коутиньо обогнал в списке бомбардиров экс-полузащитника «Мидлсбро» Жуниньо Паулисту. «Ливерпуль» в конце концов дожал соперника и удержался на третьем месте.

Шекспир и ливерпульская четвёрка


Крэйг Шекспир здорово начал работу в качестве главного тренера «Лестера», сменив Клаудио Раньери. Этот специалист стал третьим за всю историю АПЛ тренером, который стартовал с пяти побед подряд в чемпионате. Прежде столь резвый дебют удавался только Карло Анчелотти в «Челси» и Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Но в минувший уик-энд «Лестер» Шекспира наконец-то притормозили. «Эвертон» отгрузил «лисам» в Ливерпуле четыре мяча, причём автором дубля стал сильнейший на данный момент снайпер лиги Ромелу Лукаку. Похоже, все мысли Шекспира уже в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Похоже, все мысли Шекспира уже в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» разгромила Дортмунд


В 28-м туре Бундеслиги сошлись два других участника четвертьфинала Лиги чемпионов – «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Мюнхенцы выиграли с крупным счётом 4:1, лишний раз подтвердив, что в чемпионате Германии у них нет конкурентов. Противостояние лучших бомбардиров турнира Роберта Левандовского и Пьер-Эмерика Обамейянга завершилось в пользу нападающего «Баварии», ставшего автором двух мячей и обогнавшего габонца на один гол в общем зачёте. Правда, за 20 минут до финального свистка Левандовски был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Но оно не должно помешать поляку сыграть с «Реалом».

Игуаин и Буффон переписывают рекорды


Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин приблизил свою команду к золотым медалям чемпионата Италии. Благодаря дублю Игуаина в 31-м туре Серии А туринцы переиграли дома «Кьево» – 2:0. Аргентинский новичок достиг отметки в 20 голов за «Ювентус», повторив рекорд Джона Чарльза и Омара Сивори. Эти два форварда столько же забивали в составе «старой синьоры» в свой дебютный сезон-1957/58. Матч с «Кьево» стал особенным и для Джанлуиджи Буффона: голкипер вышел на второе место по количеству матчей в Серии А (616) и должен сыграть ещё 32 раза, чтобы превзойти достижение Паоло Мальдини.

«Милан» выше «Интера»


В споре двух миланских клубов вновь поменялся лидер. В этом туре Серии А «Интер» неожиданно проиграл на выезде борющемуся за выживание «Кротоне» – 1:2, тогда как «Милан» крупно выиграл у «Палермо» – 4:0. Благодаря этой победе и неудаче конкурента команда Винченцо Монтеллы обошла «Интер» в таблице на два очка. До этого «Милан» был выше соседа 10 туров назад, но потом отстал от набравшей мощный ход команды Стефано Пиоли. Уже через неделю состоится миланское дерби, которое обещает стать очень жарким.

Балотелли рвётся в Лигу чемпионов


Бывший нападающий «Интера» и «Милана» Марио Балотелли, выступающий ныне в чемпионате Франции, напомнил о себе накануне дерби. Супер Марио двумя точными ударами принёс «Ницце» важную гостевую победу над «Лиллем» – 2:1. Сперва Балотелли забил в контратаке, а затем преуспел на добивании. Интересно, что в эпизоде с первым голом нападающему ассистировал Валентин Эйссерик, который недавно обвинял Балотелли в игре спустя рукава. «Ницца» продолжает борьбу за чемпионство с «Монако» и «ПСЖ», комфортно себя чувствует в зоне Лиги чемпионов. В активе Балотелли 13 голов в 19 матчах Лиги 1.

Золотой тур «Спартака»


По итогам 22-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» укрепил своё лидерство, оторвавшись от «Зенита» и ЦСКА на восемь очков. Красно-белые победили в Уфе, тогда как их конкуренты потеряли очки. Ключевые моменты встречи команд Сергея Семака и Массимо Карреры – два пенальти, назначенных при счёте 1:0 и 2:0 в пользу москвичей. Если Квинси Промес не дрогнул, то Кеинде Фатай проиграл дуэль нервов голкиперу гостей Артёму Реброву. Теперь «Спартак» практически обеспечил себе золотые медали, несмотря на то что впереди ещё матчи с «Зенитом», «Ростовом» и ЦСКА.


>>> Плюс восемь перед «Зенитом». Главные итоги матча «Спартака» в Уфе

Железная нога Вернблума спасает ЦСКА


Центральный матч прошедшего тура РФПЛ состоялся в Краснодаре. Если бы команда Игоря Шалимова победила дома ЦСКА, то сократила бы отставание от «армейцев» до пяти очков и имела больше шансов вмешаться в борьбу за место в Лиге чемпионов. Красно-синие в свою очередь в погоне за «Спартаком». Увлекательная игра при аншлаге оправдала ожидания, а вот результат, скорее всего, не порадовал никого. Фёдор Смолов реализовал пенальти, однако «быки» всё-таки упустили три очка. ЦСКА спас красивым голом Понтус Вернблум. От удара железной ноги шведа теперь пострадали все 11 соперников сразу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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10 апреля 2017, понедельник
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