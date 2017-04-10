Стратегия «прямо сейчас». Манифест к изменению нашего футбола

Всё дело в том, что нет одного решения, которым всё можно моментально перевернуть, а ищут именно его. Зачем — понятно: комплексные меры по определению слишком сложны, над ними нужно думать и терпеливо ждать результата. Проще считать, что есть некая волшебная палочка, которая заставит одновременно и воспитывать молодых игроков промышленными немецко-бельгийскими масштабами и делать так, чтобы они не закончили с футболом на второй день после подписания полноценного контракта. Неприятность для составителей стратегий заключается в том, что два этих процесса (и ещё десяток других) жёстко взаимосвязаны. Можно 50 раз задекларировать копирование немецкой системы подготовки игроков, но всё это будет попыткой насытить песок, если не решить проблему развития элитного футбола.
И здесь мне кажется уместным (честно говоря, я не верю, что говорю это) предложение «Зенита» закрыть Премьер-Лигу. Мотивировка «Зенита» мне при этом не нравится, это тоже попытка наощупь найти выключатель, потому что речь идёт о некой абстрактной финансовой стабильности. Моя мотивировка абсолютно определённая, и сформулировать мне её помогла новость о том, что Иван Новосельцев снова пропускает тренировки.
Дело в том, что если бы не выдающая в нём внутреннего викинга внешность Ивана, я бы уже забыл, как он выглядит. У Игоря Портнягина внешность обычнее — и вот как выглядит он, я уже не помню. Был ещё, например, такой парень, который забивал «Барселоне», помните? Рязанцев, кажется. Слава богу и Мирче Луческу, «Зенит» зимой сыграл целый сезон контрольных матчей — и Александр хотя бы где-то вспомнил, что такое футбол.
(Можете сейчас отойти и заварить чай — увеселительная часть текста закончилась, дальше будет длинный и нудный манифест.)
Понятно, что новая закрытая лига, по крайней мере изначально, в первые сезоны сосредоточится вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара и ещё пары городов, иллюзий по этому поводу ни у кого нет. Клубов при этом будет 10-12, вряд ли больше. Эти клубы вольно или невольно и сделали так, что регионы задохнулись — российский футбол на высшем уровне стал стоить столько, сколько стоить не должен. Важно это понимать: именно чудовищный разрыв между затратами клубов на элитном уровне и всеми остальными в первую очередь сделал так, что команды более низкого уровня потеряли стимул расти. Отсутствие стимула подниматься по лигам окончательно развратило наш футбол, сделало его просто никому не нужным. Раз мы это осознаём, то пожалуйста, счастливого пути, отделяйтесь, живите обособленно, нам, в реальности, будет только легче. Но отделяйтесь при ряде условий.
Первое условие. Заявка на сезон в новой лиге должна жёстко регулироваться. Заявлять больше 25 футболистов нельзя, исключая молодёжный список. При этом нельзя отдавать в аренду больше пяти футболистов старше 19 лет — итого на балансе у клубов новой лиги (назовем её, например, Суперлигой) будут находиться 300-350 взрослых футболистов. Это обезопасит остальные команды от того, что они останутся без игроков вообще.
Второе условие. В Суперлиге отменяется лимит на легионеров. Полностью. Никакого лимита. Это с одной стороны развязывает руки клубам, а с другой — заставляет пересмотреть зарплаты российских футболистов в меньшую сторону. Российские футболисты перестают быть необходимой головной болью и переходят на общие условия конкуренции. Есть все основания допускать, что при жёсткой заявке в 25 футболистов и отсутствии лимита российские футболисты этого поколения получат гораздо меньше суммарного игрового времени.
При этом Суперлига всё-таки российская, к тому же у клубов-участников будут лучшие финансовые и инфраструктурные возможности, поэтому условие третье. Вступающие в закрытую лигу в условном 2018 году клубы предупреждаются о том, что к 2023 году в ней вводится обязательное условие: из 25 футболистов заявки пятеро обязаны провести в молодёжной системе клуба не менее трёх лет. Под «молодёжной системой» понимаются параллельно создаваемые лиги U15, U17 и U19, а значит клубам Суперлиги придётся и полагаться на свои академии, и брать из регионов мальчиков не старше 16 лет, что позволит клубам из регионов получать компенсации за их воспитание и подготовку.
Важно и возрастное ограничение снизу, ввести его необходимо для всех российских клубов, не только для участников Суперлиги. Запрету должны подвергнуться любые переходы мальчиков до 14 лет из меньших клубов в большие. Почему это важно: представители лучших академий мира, включая блистательную аяксовскую «Де Тукомст», утверждают, что в силу в основном физиологических причин до 14 лет невозможно увидеть в мальчике даже первичные качества будущего профессионала. При этом переезд в больший клуб даёт мальчику (а ещё скорее — его родителям) неправильную психологическую установку — он считает, что дальше точно всё пойдёт вверх. Однако если этого не случается, то у ребёнка не только ломается карьера, которая могла быть лучше, если бы развивалась постепенно, но и появляется разочарование в футболе, что точно не способствует вовлечённости населения в игру.
Кроме того, нижнее ограничение по возрасту а) лучше ограждает от негативного влияния агентов; б) добавляет смысла существованию школ в регионах; в) позволяет со временем отстроить чёткую пищевую цепочку воспитания резерва (по примеру, например, Швеции, где клубы-доноры без госфинансирования приближаются к безубыточности или даже выходят на неё, экспортируя своих воспитанников). Трёхлетнего окна (14, 15 и 16-летние мальчики) должно хватать, чтобы клубы с лучшей инфраструктурой вели не беспорядочную юношескую селекцию, а точечную.
Но мы снова отвлеклись на молодёжный футбол (я предупреждал, что это неизбежно). Вернёмся к элитному.
Четвёртое важнейшее условие. Элитная лига по предусмотрению должна иметь свои привилегии и свои обязанности. Первая обязанность: вскрыть свои годовые отчёты (мы же ведём речь о коммерческой лиге, верно? Транспарентность — одна из основ ведения бизнеса), где видно доходы и расходы. Вторая: раз мы ведём речь об исключительности Суперлиги, её элитарности и использовании лучших внутрироссийских ресурсов, то важно вести речь и о некоем аналоге налога на роскошь. Раз эти клубы, в силу неравных (и нереалистичных) финансовых возможностей, имеют больше, чем другие, то определённый процент от их доходных частей бюджета (точно можно будет сказать только после вскрытия отчётов — мы же вообще не представляем, сколько зарабатывают наши клубы) должен отчисляться в общий фонд, составляющий основу другой лиги. Эта мера в идеале должна быть временной, потому что, ориентируясь на открытые примеры клубов коммерческой лиги, другие клубы обязаны будут учиться вести бизнес без выклянчивания бюджетных денег.
Теперь о том, что всё это даст всему остальному российскому футболу.
Во-первых, важно понимать, что все остальные клубы организуют не низшую, а параллельную лигу — назовем её Всероссийской лигой. Это вопрос позиционирования: во Всероссийской лиге зарплаты точно будут ниже, но уровень при этом может и должен быть высоким, как и медиаинтерес. Именно здесь возникнут потерявшиеся Портнягины и Рязанцевы: в Суперлиге они будут не нужны до тех пор, пока по качеству не станут проходить в жёсткую заявку без лимита на легионеров. Портнягины и Рязанцевы получат как минимум финансовую мотивацию стремиться в Суперлигу и совершенствоваться (здесь возникает важный вопрос потолка зарплат во Всероссийской лиге, но это, как и молодёжный футбол, параллельная и очень глубокая тема — мы же сосредоточились на элитном футболе). Уже этого достаточно, чтобы согласиться с обособлением самых богатых — у нас точно станет меньше потерявшихся в денежных переводах футболистов. Но есть и другие преимущества.
1. Формальный статус (статус, не уровень!) более низкой лиги позволяет сделать её не общей, а региональной. В условиях гигантской по размерам страны это даст клубам при подушке из налога Суперлиги на роскошь, снизившихся расходах на логистику и сдувшихся зарплатах российских паспортов возможность глубоко выдохнуть. Формат регионального турнира — вещь обсуждаемая, лично мне нравится вариант из восьми зон (минимум — восемь команд, максимум — 11-12), где команды играют два, три или четыре круга (в зависимости от наполняемости), а затем победители региональных турниров проводят круговой общероссийский турнир. Максимум 40 туров — вполне приемлемо даже клубов из холодных регионов (вопрос «А ты вообще температуру в ноябре в Якутске видел, идиот?» оставьте пока при себе, я скоро отвечу на него)
2. Вторая ступень Всероссийской лиги становится полупрофессиональной/любительской.
Благодаря регионализации чемпионата схема повышения облегчается: выигрываешь свою зону и выходишь в такую же зону, но уровнем выше. Уровень затрат увеличивается, но не критично, как при переходе из ПФЛ в ФНЛ, к тому же частично на тебя начинает работать подушка налога на роскошь.
3. Есть и другой важный момент: уже на втором уровне в таких условиях могут играть между собой команды из одной области, а на обоих уровнях — из соседних областей. Чтобы проиллюстрировать, насколько это может быть круто, приведу один пример. В 2010 году курский «Авангард» к середине осени уже вылетел из ФНЛ, а в одном из последних туров принимал «Салют» из соседнего Белгорода, который тоже был на грани вылета. Под адским ноябрьским ливнем собралась одна из самых больших аудиторий в сезоне, игроки «Авангарда», дополнительно заряженные установкой руководства утопить соседа, носились по полю, как бешеные, выиграли и отмечали со всем стадионом победу так, будто выиграли чемпионат мира. Для всех, кто был тогда на «Трудовых резервах», это был один из самых ярких футбольных вечеров в жизни, уверяю. Локальный патриотизм и язвительный троллинг соседей (в Германии, например, Висбаден и Майнц разделены только Рейном, и в каждом городе шутят, что соседи живут на «неправильной стороне реки») — вполне жизнеутверждающие вещи, которые в нас дремлют из-за непостижимых масштабов страны. Если их сможет разбудить еженедельный футбол, хоть кто-то будет против?
→ Регионализируй это. Почему футбол нужно увозить из столиц
4. Вернётся на нужный уровень статус Кубка России. Во-первых, потому что для клубов Всероссийской лиги это будет возможность попасть в еврокубки. Во-вторых, это будет турнир пересечения команд Суперлиги и Всероссийской лиги — что ещё необходимо для повышенного интереса к нему?
Итого мы получаем 10-12 клубов Суперлиги, примерно 65 клубов высшей ступени Всероссийской лиги и ещё около 60 команд второй ступени. Постепенное взаимодействие двух ступеней Всероссийской лиги при необходимом сокращении госфинансирования (ещё одна тема для отдельного обсуждения) будет стирать грань между профессиональным и полупрофессиональным футболом, и этого совершенно не нужно бояться. Даже в Германии однажды в Бундеслиге играл абсолютно любительский клуб, а пул из 70 элитных команд позволит не беспокоиться о достаточном резерве для сборной России.
Теперь к вопросам.
Первый я слышу от российских футболистов из Премьер-Лиги: «Какого чёрта мы должны идти на понижение зарплат?!». Ребята, прекрасно понимаю ваше возмущение, но Катары, Кот-д‘Ивуары, молодёжные Финляндии и уж тем более бесконечные «Санкт-Галлены», «Осеры» и «Пльзени» не могут раз за разом врать. Это тенденция, ребята, и она не просто говорит, а кричит: вы получаете в разы больше, чем заслуживаете. Если мы будем работать с таким количеством факапов, нас уволят, а вы не просто не увольняетесь — вы переходите, выбирая, где больше зарплата. Я прекрасно понимаю, ребята, что не вы выдумали эти зарплаты, но пока мы не признаем на официальном уровне, что они чудовищно завышены, ничего изменить при всём желании будет невозможно. Хотите получать, как сейчас, — доказывайте это своим уровнем игры, попадайте и закрепляйтесь в жёстких заявках клубов Суперлиги.
Второй вопрос: при смешении профессионалов и полупрофи не будет ли кучи проходных матчей? Не могу говорить уверенно, но не думаю. Знаете, что позволяет мне верить в то, что всё будет более-менее ровно? Я постоянно смотрю футбол в низших лигах, вот что. Посмотрите вот на этот шикарный командный гол «Ротора».Так играет команда, которая по своей организации в Европе не считалась бы даже любительской. Команда, которая постоянно конфликтует с властями области и раз за разом порывается умереть. Команда, которая тренируется и играет в условиях, от которых в низших лигах Англии или Скандинавии схватились бы за сердце. У нас умеют играть в футбол, но система перехода игроков из лиги в лигу не работает совершенно, кастовость слишком сильна, и парни с хорошими навыками не развиваются.
К тому же даже если в каждой зоне будет одна-две команды, которые станут выносить соперников по 6:0, это не страшно. В Германии «Бавария» играет всегда сама с собой — от этого футбол в стране стал менее слабым/популярным? А сборная?
Третий вопрос — как раз про идиота и температуры. Да, у нас много где холодно. Но я уверен, что вся инициатива должна идти снизу. Нет манежей — стройте. Муниципальные власти и местный бизнес не хотят или не могут — через пару успешных лет межобластной рубки во Всероссийской лиге они поймут, что вечеринка проходит мимо них. Не поймут — опять же снизу им недовольно постучат простые жители. Не постучат — значит не такая уж и большая потребность в футболе. Вечеринка должна быть добровольной, чтобы стать классной.
Четвёртый вопрос: что получает чемпион Всероссийской лиги? С точки зрения еврокубков он, при действующей системе, не получит ничего, это правда. Но! Он становится чемпионом, обзаводится медалями и титулом. Посмотрите ещё одно видео. Победители студенческого чемпионата NCAA не получают путёвки в НБА в момент финальной сирены — более того, не факт, что все из них вообще станут профессиональными баскетболистами и проигравшие могут достичь во взрослых лигах большего. Но посмотрите на эмоции от результата проделанной месяцами тяжёлой работы — разве не для этого стоит играть? (Если нет, то, например, всегда есть пропорциональная система распределения ТВ-доходов).Наконец, пятый вопрос: все вышеперечисленное — революция? Давайте говорить как есть: да, революция, и тут два варианта — или сопротивление бесполезно, или она провалится, так как не предусматривает крови. Проблема подготовки молодых игроков требует бережной эволюции, да, не революции, но футбол элитного уровня можно изменить только резким и уверенным ударом. Никакая «Стратегия-2030» не поможет — это будет очередной бессмысленной многостраничной умной бумагой. В нашем нынешнем состоянии поможет только одна стратегия. Стратегия «прямо сейчас». И до победного конца.