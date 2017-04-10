«Я учитывал опыт Эмери». Что не так с «Рубином» Хави Грасии

В четверг «Рубин» проиграл кубковый матч «Уралу», и Хави Грасию сразу принялись терроризировать вопросами о грядущей отставке. «Отставка меня не волнует, важно готовиться к следующему матчу», – отчеканил Грасия. К нему нет претензий по поводу вовлечённости в процесс – в каждом матче Хави сосредоточен и эмоционален. Он знает, как должен играть «Рубин», и выстроил вокруг себя штаб знакомых профессионалов, от аналитиков до поваров.
Результат у «Рубина» Хави Грасии тот же, что у команды Валерия Чалого год назад – 10-е место и кажущаяся скучной игра. Но тренер спорит с этим утверждением и правильно делает. История Грасии не так однозначна, и не уверен, что всё стоит валить на тренера.
Ментально-психологические проблемы
Завышенные ожидания. «Я родом из Памплоны – города, где мы бежим впереди быков», – торжественно сообщил Хави Грасия на первой пресс-конференции в качестве тренера «Рубина». Новый тренер, его бравурные речи, церемония представления новичков, изменение клубного стиля на самый современный и яркий за последние годы – слишком много шума, чтобы не стать претендентом на чемпионство. Рубиновскую шоколадку упаковали в очень красивую обёртку, из 40-миллионных трансферов, покупок Сонга и Лестьенна, слов о превращении «Рубина» в суперклуб. На такие речи легко купиться даже журналистам, пишущим о нашем футболе и привыкшим к сменам курса и раздутым зарплатным ведомостям.
На самом деле у проектов вроде нынешнего «Рубина» может быть только два (взаимоисключающих) сценария – либо резкий шаг к золотым медалям, либо отрезвляющий провал, откатывающий развитие команды на год-два назад. Вторых примеров банально больше.
Неправильная оценка менталитета. В своём первом большом интервью казанскому изданию «Бизнес-Онлайн» Хави Грасия сразу показал себя… как бы помягче… тренером в розовых очках. Когда испанцу сказали, что российские футболисты не могут профессионально относиться к делу без постоянного контроля, Грасия улыбнулся и ответил: «Нет, к моим игрокам это не относится. Мои игроки другие».
В ментальном плане это главная ошибка Хави Грасии. Испанец рассказывал, что перед отъездом в Казань общался с Унаи Эмери, и тренер «ПСЖ» даже акцентировал внимание Грасии на менталитете наших игроков, к которым нужно применять кнут чаще, чем пряник. Однако Хави повторил ошибки Эмери и Билича, поставив себя мягким тренером по отношению к игрокам основы. Ещё одна его ошибка – резко перерезать путь в состав некоторым футболистам: если Магомед Оздоев банально проиграл конкуренцию и оказался слабее уровня нынешнего «Рубина», то Соломон Кверквелия вообще не получил от тренера ни одного шанса. Как и Кулик, Билялетдинов, Дядюн, получающие зарплату ни за что.
Команда, по сути, уже тогда разделилась на две. Потом раскололся на две части и основной состав – в «Рубине» зародилось традиционное противостояние русских, к которым примкнул ветеран Гёкдениз Карадениз, и легионеров. Нельзя увидеть, что свои стремятся пасовать только своим, как было в «Динамо» середины 2000-х, но напряжённые отношения между лагерями всплывали в прессе уже неоднократно.
Незнание языка. Трудность, в которой открыто признавался сам Хави Грасия. «Постепенно стараюсь изучать русский, язык сложный. Думаю, у детей получается лучше, чем у меня», – говорил Грасия в марте. О том, что Хави собирается учить язык, он говорил ещё в июне, но свои команды испанец по-прежнему доводит только через переводчика.
Тактические проблемы
Отсутствие баланса в середине поля. Методом проб и ошибок Хави Грасия к ноябрю вывел оптимальную пару центральных хавбеков в 4-4-2 – Камболов – М’Вила. Они хороши в качестве мощного разрушительного кулака – у Камболова 5 удачных оборонительных действий за матч (отборы + перехваты), у М’Вила — 4,4. Но при этом совершенно несостоятельны как игроки атаки. На двоих Руслан и Янн делают всего 0,5 острых передач за матч – невероятно мало для ключевых футболистов в тактике 4-4-2. Нарушенный баланс между защитой и атакой подтверждает система xG: когда пара Камболов – М’Вила разбита, «Рубин» бьёт по чужим воротам почти в полтора раза опаснее, но и у своих ворот позволяет больше.
Разбить защитный кулак может Мийо Цакташ, однако хорват порождает массу тактических проблем. Он бесполезен на своей половине поля, слаб в подстраховке, теряется под прессингом при начале атак. «Урал» вскрывал левый фланг защиты «Рубина» как раз из-за слабостей Цакташа – когда шла передача к боковой линии, Цакташ играл по мячу, а не страховал Набиуллина, и оба игрока отыгрывались пасом в касание в свободную зону. Главный минус Мийо – он старается действовать по мячу, не понимая, что мяч всё равно будет быстрее.
Стандартная ситуация: Цакташ пасует в ноги сопернику и стремится сразу играть мячу, вообще не задумываясь о насыщении зон. Обратите внимание на взгляд – обращён на мяч, а не на оставленную зону.
Против «Зенита» Хави Грасия внезапно попробовал уместить в середине поля всех троих, и первые 35 минут «Рубин» действовал очень дисциплинированно: при обороне команда играла 4-1-4-1, Камболов исполнял роль опорника, персонально опекал Жулиано и удачно страховал Цакташа, когда хорват вырывался в прессинг. Но после 0:2 к перерыву – что важно, незаслуженных – и эта попытка что-то изменить расклеилась.
Зависимость от Рочины. Рубен Рочина – единственный игрок «Рубина», который не стремится играть примитивно, с банальной доводкой мяча на фланг под очередной навес. В списке лучших футболистов «Рубина» по цифрам участия в голевых атаках (цифры по лиге – здесь) Рочина – третий, но выше только два чистых нападающих, сосредоточенных на голах, а ниже – Набиуллин и Ткачук, чья основная задача – навешивать с фланга в штрафную. То есть другого игрока, по стилю и пользе сравнимого с Рочиной, в «Рубине» банально нет.
Рочина – единственный игрок в «Рубине», кто способен выполнить сложный разрезающий пас, вроде такого (тут важно добавить, что пас отдан в касание – Рубен максимально ускорил атаку).
Важность Рочины подчёркивают даже не столько цифры по участию в голевых атаках (2 гола, 4 голевые передачи, 1 предголевая, 1 вторая предголевая), сколько игра «Рубина» без него. Начало весны Рубен пропустил из-за травмы, и вот как «Рубин» продвигал мяч вперёд из центра или зоны полуфлангов: против «Анжи» – 2 ключевых паса вперёд из этих зон, оба от нападающих, против «Оренбурга» – 1, от Янна М’Вила (при 470 передачах вперёд за игру). Против «Урала» таких передач было больше – 6, но все они либо под навесы, либо под дальние удары, которыми сложнее забить, чем ударами с близких дистанций. Статистика объясняет не только важность Рочины, но и интерес «Рубина» к Алексею Миранчуку – такой команде нужен ещё один умный игрок.
Слабость правого фланга в обороне и переходных фазах. Здесь тоже виноват Рубен Рочина – в стартовой расстановке его место справа, но Рочина регулярно смещается в центр, чтобы получить мяч и мгновенно закинуть вперёд на Жонатаса. Фланг остаётся лишь на плечах Бауэра, тоже предпочитающего смещаться в середину. Бауэр и Рочина наладили взаимопонимание в позиционных атаках – Рубен оставляет швейцарцу всю зону. Край становится уязвимым, когда «Рубин» умышленно перегружает левую половину поля, хотя такой приём должен быть опаснее именно для соперника.
Ставя направо Бауэра, который неплохо включается вперёд (4 голевые передачи в текущем сезоне), но допускает позиционные ошибки, Хави Грасия изначально ставит на более атакующий рисунок игры. Швейцарец нередко теряет позицию, Рочина обороняется недостаточно усердно – фланг автоматически становится уязвимым. Поздней осенью Грасия решал проблему переводом на правый край обороны Серхио Санчеса, но это может быть лишь ситуативным решением под матчи, где Санчесу не противостоит быстрый, проворный вингер/крайний защитник. Козырь Серхио – выбор позиции, но для стабильной игры справа он слишком медлителен.
Тяжёлый вход в сезон. Приглашая Хави Грасию в «Рубин», руководители обязательно должны были изучить специфику вкатки его команд в чемпионат. Прошлогодняя «Малага» Грасии после шести стартовых туров имела разницу мячей 0:3, а стабильно забивать начала только ко второй трети сезона. Более того, «Малаге» тяжело давались матчи после окон для национальных сборных – 0:0 с «Эйбаром», 0:3 с «Валенсией», 0:2 и 1:1 с «Эспаньолом». Несложно вычислить закономерность – Хави Грасия чаще набирает очки на разгоне сезона, не форсирует подготовку, а постепенно подводит команду к оптимальному состоянию.
Тут надо отметить, что оба года работы Грасии в «Малаге» лучшим месяцем по набору очков был декабрь. В сезоне-2014/15 Хави выиграл три матча из трёх и кубковую дуэль с «Депортиво», год спустя – набрал 10 очков. Доводка до оптимального состояния у Грасии заняла три месяца. Есть подозрение, что во второй части сезона «Рубин» так и не доберётся до пика формы. Почему? Ну так в России не играют в июне.
Заблуждения о работе Грасии
Хави Грасия – однозначный прагматик. Если оценивать тренера «Рубина» исключительно по результатам матчей, Грасия отлично вписывается в идеологию Марселино Тораля. «Когда команда хорошо организована, а перед ней поставлены реалистичные цели, тренер и игроки получают результат», – говорит Тораль, искренне считая, что результат важнее качества игры при любых обстоятельствах. Ну-ка, что по результатам у Хави Грасии: четыре матча по 0:0, пять побед 1:0, считая Кубок, три поражения 0:1, ещё три – с разницей в один мяч… А ещё можно вспомнить «Малагу» Грасии, 17-ю команду Примеры по забитым голам и четвёртую по пропущенным. Разве прагматики играют иначе?
Тихо, не всё так однозначно. В интервью «Спорт-экспрессу» Грасия признался, чей футбол он считает идеальным: «Барселоны» Хосепа Гвардиолы. Система, которая перевернула современный футбол и заставила многие клубы подражать себе». Медленно и болезненно, но Хави Грасия пробует перенести кое-какие барселонские нотки на музыку «Рубина», некоторые вещи уже прижились. Например, заметна работа над игрой ногами Сергея Рыжикова и развитием атак через вратаря. В сезоне-2014/15 Рыжиков отдал всего 75 коротких передач, в сезоне-2015/16 – 112, а сейчас у Рыжикова 143 коротких паса после 70% сыгранных матчей, так что показатель будет расти. Более того, впервые в рубиновской карьере Рыжиков делает больше коротких передач, чем длинных. Прижился в «Рубине» каталонский билд-ап (построение атаки в начальной фазе) – опорник с качественным пасом смещается в глубину на одну линию с двумя защитниками и помогает находить варианты развития атаки. Чаще эту роль исполняет Янн М’Вила.
Прагматизм и стремление лепить «Барселону» уживаются в мозгу Хави Грасии на равных правах, и показательна в этом плане пресс-конференция после матча с «Оренбургом» (0:0). За три минуты общения с журналистами Грасия сначала акцентировал внимание на владении мячом – 70 на 30, а затем выдал фразу: «Да, мы не забили, но мы и не пропускаем уже несколько матчей подряд». Стиль Грасии не приемлет единого подхода.
Хави Грасия бешено тасует состав. Этот стереотип корнями уходит в начало сезона, когда Грасия через официальные матчи продолжал знакомство с командой и теребил состав, как Рафаэль Бенитес – после 1:2 от «Анжи» испанец поменял шестерых игроков. С августа Хави лишь дважды менял в основном составе по 4 человека, на матчи против «Урала» и «Крыльев Советов», и – это характеризует налаженное понимание Грасии возможностей своих подопечных – оба раза он повторял состав и на следующую игру.
Всю весну Грасия аккуратно тасует состав, обходясь 1-2 изменениями: против «Анжи» тренер «Рубина» пробовал более оборонительные фланги защиты (Устинов и Санчес вместо Набиуллина и Бауэра, причём Хави явно видит их, как налаженные связки), против «Зенита» – встраивал третьего центрального полузащитника, Камболова, чтобы создать численное равенство в середине поля, против «Урала» в Кубке – пытался заменить Максима Канунникова Лестьенном. Сочетания, близкие к оптимальным, Хави Грасия уже нашёл, сейчас тренер «Рубина» занимается только штриховкой игры, подстройкой состава под условия или конкретного соперника.
Что важно ещё понимать
Во-первых, Хави Грасия уже пережил самый взрывоопасный отрезок российской карьеры. «Я учитывал опыт и Эмери, и Хуанде Рамоса. Никто из них не смог в России продержаться дольше ноября. Так что сам для себя я обозначил этот месяц как критический», – говорил Грасия в декабре. Руководство «Рубина» и тогда, и в начале чемпионата, и даже после кубковой неудачи с «Уралом» уверяло в доверии тренеру. Доверие на словах руководителей – вещь специфическая, но в Казани тренеров никогда не увольняли поспешно: даже Ринату Билялетдинову долго давали шанс исправиться.
Во-вторых, «Рубин» теоретически может спасти сезон. Если казанцы выиграют в Томске – а сомнений в этом немного, – то расстояние до четвёртого места, дающего путёвку в Лигу Европы, составит всего 5 очков. Матчи со «Спартаком» и «Зенитом» позади, из матчей, где «Рубин» не будет фаворитом – только ЦСКА и два выезда, в Черкизово и Ростов-на-Дону. Учитывая, что в борьбе за четвёртое место все команды синхронно теряют очки, шансы Хави Грасии не кажутся такими призрачными.
Звучит парадоксально, но Хави Грасии не хватает игроков, чтобы его «Рубин» играл так, как Грасия хочет. Рубен Рочина – единственный выдумщик, без которого игра Казани сваливается на бездумные навесы, центрального полузащитника с креативной жилкой, умением регулярно и остро продвигать мяч вперёд у «Рубина» в принципе нет. Если казанцы продолжат доверять Хави Грасии, нужно сделать две вещи – разгрузить платёжку за счёт ненужных и опальных футболистов, а также точечно усилиться 2-3 новыми игроками. С соблюдением этих условий, а также пересмотром подготовки к сезону и лучшим пониманием русского менталитета Хави Грасия может продолжить работу. Даже несмотря на нынешний серый сезон.
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