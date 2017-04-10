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175 лет назад 2016
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Кому в РФПЛ нужна Лига Европы
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

«А всё, что не по графику, – нафиг, нафиг!» Кому в РФПЛ нужна Лига Европы

Глядя, как дружно спотыкаются претенденты на четвёртое место в РФПЛ, можно подумать, что многим из них Европа не больно-то и нужна.
10 апреля 2017, понедельник. 14:30. Футбол
Удивительный чемпионат мы с вами наблюдаем, по-своему уникальный. Меньше трети дистанции до конца, а все по-прежнему при деле – ни одного равнодушного «пассажира». Трое дерутся за золото, шестеро – за выживание. Но главное отличие текущего сезона от предыдущих – это необычайно пухлая прослойка кандидатов в «европейцы». Сразу семь клубов, включая раздираемый внутренними противоречиями «Рубин», сохраняют шансы финишировать в зоне УЕФА. Другой вопрос, сколько из них реально туда стремятся, а не имитируют рвение. Последние результаты заставляют усомниться в амбициозности отдельных участников погони.

Об аномально высокой плотности команд в таблице красноречиво скажет один факт: если год назад по прошествии 22 туров девятую позицию от четвёртой отделяло полтора десятка очков, то сейчас – всего четыре. Иными словами, двумя-тремя успешными играми можно существенно улучшить своё положение и изменить общую оценку за сезон.
Команды, выстроившиеся у порога зоны УЕФА, ведут себя с галантностью истинных джентльменов.

Увы, близость Европы не на всех влияет одинаково. Одних она воодушевляет и толкает на спортивные подвиги, других – словно страшит, по крайней мере – сковывает.
И этих вторых, по ощущениям, не меньше, чем первых.

Команды, выстроившиеся у порога зоны УЕФА, ведут себя с галантностью истинных джентльменов. «Только после вас». – «О, что вы, сударь, не стоит беспокоиться». Так и стоят, пропуская друг друга вперёд, а по факту топчась на месте. Вместо того чтобы устремиться в открытую дверь. Иным такого шанса ещё долго может не представиться. Однако – не пользуются. Стесняются, что ли?

Четвёртая позиция «Краснодара» на данном этапе – не столько южан заслуга, сколько недоработка преследователей. После возобновления чемпионата «горожане» повадились развлекать родную публику различными вариациями на тему ничьей (2:2, 0:0, 1:1), набрав в общей сложности меньше половины возможных очков (46,6%, если быть точным). Но даже в таком неторопливом темпе «быки» по-прежнему идут четвёртыми. Конкуренты движутся либо с аналогичной скоростью, либо ещё медленнее.

У «Терека», например, труднообъяснимое весеннее торможение уже вошло в привычку. Год назад грозненцы начисто завалили концовку сезона, потерпев шесть сухих поражений в восьми турах, и тем самым лишили себя такого близкого еврокубка. Схожие проблемы наблюдаются у чеченского клуба и сейчас. В марте 2017-го команда Рашида Рахимова умудрилась потерпеть дома два одинаковых поражения кряду, от бывшей и нынешней команд Виктора Гончаренко, и уступить стратегическую инициативу «Краснодару». Притом что к промежуточному финишу они пришли вровень.

Задорно начала новый год «Уфа»: одолела «Терек» с «Крыльями», притаранила очко из Краснодара, попутно в кубковый полуфинал проникла. Одно время перед Сергеем Семаком и его парнями замаячил даже не один – целых два пути в Европу. Неудача в Черкизово один из них закрыла, а два подряд домашних поражения – от всё того же «Локомотива» и «Спартака» – осложнили исторический прорыв в чемпионате.

Аналогичный краснодарскому и уфимскому результат (46,6%) после паузы демонстрирует «Ростов». Дончане не пропускают – это плюс. Не забивают – это минус. После разгрома разобранной «Томи» результаты южан до безобразия однообразны – 0:0, 0:0, 0:0, 0:0. Такими темпами не то что до Лиги чемпионов – даже до Лиги Европы добраться будет затруднительно.

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«Амкар» распределяет голы по весне более равномерно – очки набирает со скрипом. Понятно, что победа над «Зенитом» в репутационном плане стоит нескольких рядовых викторий. Проблема в том, что больше никого пермяки после перерыва не побеждали. Поражения в Екатеринбурге и Томске приспустили красно-чёрных с небес на землю.

Хроническая нестабильность всех поголовно турнирных соседей открывает неплохие перспективы перед «Локомотивом». Четыре очка – не тот дефицит, который невозможно ликвидировать. На данном этапе приоритеты «железнодорожников» смещены в сторону другого турнира, где от трофея их отделяет всего шаг. Но в деле возвращения болельщиков на трибуны делить состязания на важные и второстепенные – недальновидно. В мотивации «Локо» на финише сезона сомневаться не приходится. У «Рубина» тоже желания должно быть навалом – с возможностями проблемы. Не финансовыми – игровыми.

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По идее, самой «голодной» из всей этой честной компании должна быть «Уфа»: она одна никогда прежде не бывала в Европе. Соответствие башкирского клуба новым высотам определят три ближайших тура – выезды в Пермь и Ростов и приём на своём поле ЦСКА.
По идее, самой «голодной» из всей этой честной компании должна быть «Уфа».

В любом случае желающим явить себя Европе следует ориентироваться на четвёртое место. Пятое, учитывая состав финальной пары Кубка, с высокой степенью вероятности будет «непроходным».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар Терек ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин ФК Уфа
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