Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«У Месси есть чёрный список». Как давят на аргентинца

Очередная скандальная «новость» о Месси, в которую трудно поверить. Мнение о том, что это уже перебор.
10 апреля 2017, понедельник. 16:12. Футбол
Вы, возможно, пропустили последний «скандал», связанный с Лионелем Месси. Кавычки были необходимы, потому что всерьёз к этому относиться трудно. Итак, знакомьтесь с новостью: Месси составил для руководства «Барселоны» «чёрный список» футболистов, которые должны быть проданы летом. И ещё один список – необходимых покупок. По версии испанской прессы, Месси желает продать Пако Алькасера, Андре Гомеша, Жереми Матьё и Арду Турана. Купить – Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Эктора Бельерина. Как это понимать?

Во-первых, отметим, что оказывается, Месси – неплохой селекционер. Знает, кто на слуху в этом сезоне, следит за открытиями сезона. «Сплавляет» из команды игроков, которые пока не прижились. Кстати, это же делает «новость» совершенно пустой. Чтобы захотеть продать Турана, Гомеша и Матьё, не нужно быть Месси, не правда ли? Вряд ли руководство «Барселоны» довольно этими трансферами. То же самое с приобретениями. Назвать фамилии Мбаппе и Силвы может любой школьник. Да и Бельерин засиделся в «Арсенале». Но «инсайд» появился в региональных СМИ, добрался до крупных испанских газет – и вот уже Самуэлю Юмтити в эфире французского телеканала Telefoot задают вопрос: «Что вам известно о чёрном списке Месси?». Отвечает так: «Я знаю Месси, мы с ним много общаемся. Он не такой. Не верю, что он стал бы делать что-то подобное». И это подводит ко второму выводу, уже серьёзному. На Месси сейчас оказывается огромное давление. Возможно, мощнейшее в его карьере. Судите сами.
В эфире французского телевидения Самуэлю Юмтити задали вопрос: «Что вам известно о чёрном списке Месси в «Барселоне?»

Давит суд


Четыре года Месси под следствием. В рамках дела о неуплате налогов на сумму четыре млн евро суд отказался от 15 млн евро штрафа, предложенных семьёй обвиняемого за то, чтобы дело побыстрее закрыть.
Наконец, футболист и его отец были приговорены к 21 месяцу заключения и штрафу в три с половиной млн. Так как по испанскому законодательству любой срок менее двух лет можно отбыть условно, они не отправились в тюрьму. Но разбирательство всё ещё продолжается.

Отметим, что государственный прокурор Ракель Амадо требовала признать футболиста невиновным. Как он в итоге оказался виновным? Просто в его деле были три стороны. Третью представляла «адвокат интересов государства» — Марта Сильва, которая настаивала на более длительном сроке. Кстати, это та Марта Сильва, которая в нулевых занимала должность в руководстве «Реала» при Флорентино Пересе и остаётся его бизнес-партнёром. «Дело Месси» ведёт её коллега Марио Маса (назвал его «главарём преступной сети»), и ему же доверено аналогичное «дело Неймара». Вердикт по Месси будет вынесен испанским судом 20 апреля – за три дня до «класико».
Вердикт по «делу Месси» будет вынесен испанским судом 20 апреля – за три дня до «класико».

>>> Кто в руководстве испанского футбола за «Реал»

Давит ФИФА


В матче против Чили Месси выругался в адрес лайнсмена. Выглядело некрасиво. Потом Месси объяснил, что ругался «в воздух», но это выглядело неубедительно. Затем сам лайнсмен сказал, что ничего не заметил. Также ничего не заметил главный арбитр. В общем, все ждали логичного решения на один матч, но у ФИФА были свои планы, и аргентинец получил дисквалификацию на четыре матча. Это решение выглядит абсурдным по нескольким причинам. Отсутствие претензий со стороны предполагаемой жертвы и свидетелей – это раз. Отсутствие прецедентов (длительной дисквалификации за ругань) – два. Реальная вероятность того, что Аргентина просто может не попасть на чемпионат мира, – три.

>>> Укрощение Блохи. За что ФИФА так строго наказала Месси

На защиту футболисту встал даже президент Боливии – страны, которая первая выиграла от его дисквалификации. Разумеется, высказались все более-менее известные люди в аргентинском футболе. Общее мнение – это абсурд. Анхель Ди Мария высказался так, как обычно говорят болельщики: «Если всех удалять за ругань, кто будет играть? Но наказали только Месси». Перечислять всех бессмысленно, можно ограничиться только Диего Марадоной. Главный и непримиримый критик Месси, который недавно вновь призывал выгнать его из сборной, вернулся со своей планеты и сказал, что наказание ужасное и он попробует уговорить Джанни Инфантино его отменить. Учитывая, что в конце февраля Марадона назвал Инфантино предателем, у него, наверное, не лучшие шансы.

Давит пресса


Слухи вроде «чёрного списка» появляются регулярно – это как раз неотъемлемая часть профессии звёздного футболиста. Про Криштиану Роналду многое пишут относительно места в команде Гарета Бэйла – это доказано не больше, чем влияние Месси на трансферную политику «Барселоны». Но это «обычное» давление наслаивается на стресс от постоянных повесток в суд. Это действительно стресс: зимой Месси психанул прямо в зале суда и отказался отвечать на вопросы Марты Сильвы. Оно наслаивается на не лучший сезон, на память о трёх проигранных финалах, на идиотскую дисквалификацию ФИФА, которая может стоить ему чемпионата мира. На негатив от собственных болельщиков: три проигранных финала никто не забыл, после трогательного флешмоба «Лео, вернись» сборную опять освистали свои, а Федерация футбола Аргентины ведёт себя беспомощно и непрофессионально. Для полного набора не хватает только «инсайда» о том, что Антонелла Рокуццо решила от него уйти.
В суде Месси отказался отвечать на вопросы Марты Сильвы, которая в нулевых занимала руководящую должность в «Реале».

>>> «Заговор против Месси». Как в Аргентине сходят с ума

Справляться с давлением – часть обязанностей профессионального футболиста. А создавать давление – производная часть обязанностей журналистов, чиновников, судебной системы и так далее. Но не все с ним справляются. 10 лет назад понадобилась одна десятая от этого давления в прессе, в сборной и от болельщиков, чтобы лучший футболист своего поколения – Роналдиньо – перестал быть собой. Давление уже влияет на игру Месси. Если он перестанет быть тем немного странным и гениальным Месси, к которому все привыкли, потеряют не «Барселона» и не сборная Аргентины, а все мы и футбол.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона Лионель Месси
Новости. Футбол
10 апреля 2017, понедельник
17:32 «Томь» — «Рубин» — 2:2. Видео голов
17:27 Карвахаль пропустил тренировку «Реала», но будет готов к игре с «Баварией»
17:24 Киселёв: для «Томи» ничья с «Рубином» равносильна победе
17:13 Лай Хун покинет пост президента «Валенсии»
17:02 Хави Грасия — о матче «Томь» — «Рубин»: что-то невероятное, но такое случается
16:57 Петраков: секрет «Томи» в том, что мы играем с хорошей самоотдачей
16:52 «Урал» объявил состав на игру с «Оренбургом»
16:51 Дубль Лестьенна не помог «Рубину» обыграть «Томь»
16:38 Шнейдерлен: при ван Гале чувствовал себя в «МЮ» как робот
16:31 «Оренбург» назвал состав на матч с «Уралом»
16:22 Сотрудники МЧС России во время КК-2017 будут общаться на шести языках
16:14 Дель Пьеро: «Барселона» является фаворитом в матче с «Ювентусом»
16:04 В Испании родители игроков подрались после матча молодёжных команд
15:47 КДК: «Зенит» не нарушил правило о лимите на легионеров в матче с «Анжи»
15:45 Пранделли: возвращение в «Фиорентину»? Это риск, но в жизни нужно рисковать
15:39 Четырёхкратный чемпион Англии в составе «Арсенала» Адамс возглавил «Гранаду»
15:26 Верратти: надеюсь, «Ювентус» пройдёт «Барселону», у них есть шанс
15:23 Таранов вернулся в строй, Родич оправляется от повреждения
15:22 Мане на восстановление потребуется до восьми недель
15:19 О. Иванов 11 апреля приступит к тренировкам
15:00 Фигурист Авербух стал послом Сочи на чемпионате мира — 2018
14:53 «Ювентус» продал Дзадзу в «Валенсию» за € 16 млн
14:44 Хавбек «Эвертона» Баркли подрался в одном из баров Ливерпуля
14:30 Усманов: Венгер может сам подготовить себе преемника в «Арсенале»
14:17 Плетикоса: надеюсь, к 29-му туру РФПЛ «Спартак» уже оформит чемпионство
14:16 Задай вопрос Валерию Карпину!
14:10 «Томь» назвала состав на матч с «Рубином»
14:04 «Валенсия» выкупила контракт Дзадзы у «Ювентуса»
14:01 «Рубин» назвал состав на матч против «Томи»
14:00 Усман Дембеле: не удивлён своей быстрой адаптацией к Бундеслиге
13:56 «Бавария» заинтересована в услугах Сиригу
13:52 Главный тренер «Эйбара» Мендилибар продлил контракт с клубом
13:36 Нападающий «Сельты» Росси из-за травмы колена пропустит не менее 6 месяцев
13:30 На «Крестовском» 12 апреля состоятся учения спасателей
13:28 «Галатасарай» заинтересован в услугах защитника «Реала» Коэнтрау
13:26 Роббен: всегда приятно говорить, что играл за «Реал»
13:23 Альшин: для «Тосно» сейчас каждый матч — как финал
13:20 Дель Боске выступил в защиту Рауля после слов о возможной работе в «Барселоне»
13:18 Пуйоль: мне кажется, Энрике развил стиль игры «Барселоны»
13:12 «Барселона» вылетела в Турин, Бускетс, Туран и Видаль отправились с командой
13:11 РФПЛ заняла 22-е место в Европе по количеству разгромных результатов
12:45 Матч «Бавария» — «Реал» рассудит Риццоли, «Атлетико» — «Лестер» — Эрикссон
12:44 Нападающий «Динамо» Погребняк готовится к матчу с «Химками» в общей группе
12:43 «Урал» стал номинальным хозяином поля в финале Кубка России
12:42 Дибала: переход в «Барселону»? Никогда не знаешь, что случится в будущем
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой клуб выйдет в Лигу Европы с четвёртого места в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+