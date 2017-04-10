Массимум гибкости. Как замены Карреры делают результат

3-4-3 – 3-5-2 с «ложной девяткой» и инсайдами

4-2-3-1 – 4-3-3 с «Рубином»

4-2-3-1 – 4-4-2 против «Оренбурга» и «Краснодара»

Ромуло – второй опорник

В матче с «Уфой»вынужденно перестроил игру. Оба нападающих получили повреждения, а в обойме «Спартака» был только один номинальный форвард –. Вторую позицию пришлось закрывать плеймейкером. Итальянец поставил болгарина «ложной девяткой», аи Мельгарехо – инсайдами. Третий гол был забит именно благодаря длинной передаче на забегающего голландца, а тот уже отдал мяч под удар парагвайцу.Квинси стал играть чистого инсайда. Задача проста — развивать скорость по флангам и забегать за спины соперникам. До замен голландец исполнял модную роль «ложного вингера». Такое амплуа вошло в тренд вместе со схемой 3-4-3. Здесь задачи игрока в атакующей трети иные: смещение с полуфланга в центр и обостряющие передачи на чистого форварда или противоположного инсайда. В случае с Промесом это забросы мяча за шиворот сопернику. В средней и оборонительной – продвижение мяча вперёд.Похожая история была в матче с «Рубином». Тогда красно-белые вынужденно играли без номинального форварда. Каррера не стал менять 4-2-3-1. Сделал ставку на голландца в центре нападения и его забегания за спины защитникам. Когдаопустил оборону, в бой пошёл Мельгарехо. Опять же на правый полуфланг. Один из эпизодов был как вчера с третьим голом:Попов постепенно отходит вглубь, защитники «Рубина» поднимаются вместе с ним. После нескольких комбинаций в центре парагваец отдаёт диагональный заброс на Промеса. У голландца получается добежать до штрафной, но не пробить или обострить. Вместо этого он фолит и получает удаление.После матча итальянец всё объяснил: «В перерыве я просто попросил побыстрее перемещать мяч с одной стороны поля на другую».Казалось бы, ничего необычного. Когда нужно забивать на последних минутах, любой тренер выпустит второго нападающего. Но внимание стоит обратить на Квинси Промеса. Здесь смена ролей проходила наоборот. В матче против «Оренбурга» после выходав нападение ив опорную зону голландец стал больше смещаться в центр. А роль чистого инсайда сменил на «ложного вингера».Повышенное давление на защиту – основная задача Зе Луиша и, когда на поле находятся оба. Так был забит дебютный гол бразильца «Краснодару». Форварды отошли вглубь, защита «быков» поднялась высоко. При контратаке Адриано скинул мяч, а потом получил на опережение. Смещение Зе Луиша на левый фланг дезориентировало защиту, бразилец получил свободное пространство для контратаки.Такую замену можно назвать антифутбольной. Задача её заключается в том, чтобы не дать сопернику сыграть в своём стиле. Звучит пафосно для клубов уровня «Томи» и «Анжи», но так оно и есть. Такая тактика ещё эффективнее против команд низкого класса. После выхода бразильца красно-белые переходили на «тактику мелкого фола»: отборы в средней трети поля, добровольный отказ от контроля мяча и высокий прессинг.Во всех трёх случаях «Спартак» переставал контролировать мяч. Тяжёлые травмы и вирусные инфекции выбилииз колеи. Но Каррера разглядел в бразильце. Самый издевательский приёмв «Челси» сезона-2014/15 как для соперников-аутсайдеров, так и для болельщиков: забить мяч и засушить игру с помощью посредственного в атаке, но способного мешаться под ногами игрока. Аналогично поступал и тренер «Спартака» после вымученного гола на «грунте» или искусственном покрытии.