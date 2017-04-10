Удар, оставивший ЦСКА в гонке, и другие красивые мячи 22-го тура РФПЛ

3. Иван Обляков, «Уфа»

1. Понтус Вернблум, ЦСКА

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.

«Спартак» — 68

ЦСКА — 40

«Краснодар» — 29

«Рубин» — 22

«Локомотив» – 19



Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Квинси Промес, «Спартак» — 14

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Зе Луиш, «Спартак» — 8

Ивелин Попов, «Спартак» — 8.