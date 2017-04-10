Удар, оставивший ЦСКА в гонке, и другие красивые мячи 22-го тура РФПЛ

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5. Джанни Бруно, «Крылья Советов»
(«Крылья Советов» — «Амкар» — 2:2, 16-я минута – 1:1)
Всё самое интересное «Крылья Советов» и «Амкар» показали зрителям ещё в первом тайме, забив на двоих четыре мяча. Отметим гол Джанни Бруно, переигравшего Хомича после шикарного паса Паскуато.
4. Бернард Бериша, «Терек»
(«Терек» — «Арсенал» — 3:1, 91-я минута – 1:0)
О том, что Бериша – парень техничный, мы узнали ещё в период его выступлений за «Анжи». Теперь албанский полузащитник развлекает публику в Грозном. И делает это в фирменном стиле. Мяч в ворота «Арсенала» — подтверждение.
3. Иван Обляков, «Уфа»
(«Уфа» — «Спартак» — 1:3, 85-я минута – 1:2)
«Спартак» одержал победу на выезде и увеличил отрыв от конкурентов на 8 очков. «Уфе» же остаётся довольствоваться попаданием мяча Ивана Облякова в наш хит-парад. После подачи Стоцкого 18-летнему игроку удалось то, чего не смог сделать Фатай с пенальти, – отправить мяч в ворота Реброва.
2. Павел Яковлев, «Анжи»
(«Зенит» — «Анжи» -1:1, 22-я минута – 0:1)
Павел Яковлев решил вспомнить своё спартаковское прошлое и помочь бывшей команде в золотой гонке. Правда, этот мяч – заслуга не только Яковлева. Отметим Кацаева, нашедшего пасом другого экс-спартаковца Паршивлюка, и саму голевую передачу Сергея.
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1. Понтус Вернблум, ЦСКА
(«Краснодар» — ЦСКА –1:1, 76-я минута – 1:1)
В матче с «Краснодаром» Понтус Вернблум показал, что умеет не только прекрасно ломать атаки соперника, но и созидать свои. Да ещё и завершать их. В середине второго тайма мяч отскочил к шведу, который из-за штрафной определил его в дальний угол, сохранив ЦСКА в чемпионской гонке.
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Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 68
ЦСКА — 40
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8.
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 68
ЦСКА — 40
«Краснодар» — 29
«Рубин» — 22
«Локомотив» – 19
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Квинси Промес, «Спартак» — 14
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8.