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175 лет назад 2016
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Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Валерий Газзаев

Символическая сборная 22-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 22-го тура сезона-2016/17.
10 апреля 2017, понедельник. 21:30. Футбол

Вратарь


Артём Ребров, «Спартак»
Надёжно в выездном матче с «Уфой» сыграл вратарь «Спартака» Артём Ребров. Если бы не ошибка защитников во втором тайме, гола Облякова могло бы и не случиться, но, несмотря на пропущенный мяч, Ребров может записать игру 22-го тура себе в актив за счёт отбитого пенальти.

Защита


Сергей Паршивлюк, «Анжи»
Лучший матч после перехода из «Спартака» в «Анжи» провёл Сергей Паршивлюк. Недивительно, что поймать кураж правому защитнику удалось именно в игре против «Зенита», прямого конкурента красно-белых в борьбе за золото.

Сергей Игнашевич, ЦСКА
Опытнейший защитник «армейцев» Сергей Игнашевич продолжает обновлять собственный рекорд по количеству матчей в РФПЛ. Игра в «Краснодаре» получилась для Игнашевича обычной – качественной и надёжной.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»
Очередной хороший матч провёл в новой команде центральный защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия. Игра с «Ростовом» получилась сложной, а в атаке командам удавалось немногое.

Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Роль левого латераля отлично далась Дмитрию Комбарову в выездном матче «Спартака» с «Уфой». 23-й номер красно-белых полностью перекрыл левую бровку и действовал безошибочно все 90 минут.

Полузащита


Понтус Вернблум, ЦСКА
Отличный гол удался шведскому полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму в Краснодаре. Именно точный выстрел Вернблума из-за штрафной помог «армейцам» сравнять счёт в игре с «Краснодаром».

Игорь Денисов, «Локомотив»
Ещё один удачный матч после зимнего перерыва провёл в 22-м туре полузащитник «Локо» Игорь Денисов. Потихоньку экс-полузащитник сборной России становится лидером полузащиты красно-зелёных.

Денис Глушаков, «Спартак»
Именно капитан «Спартака» Денис Глушаков открыл счёт в матче с «Уфой». К счастью для фанатов красно-белых, Денис набирает оптимальную форму после травмы как раз к важнейшей встрече с «Зенитом».

Квинси Промес, «Спартак»
Набирает оптимальные кондиции и другой лидер «Спартака» — Квинси Промес. Его многие критиковали после зимней паузы, но сейчас голландец снова хорош. Промес забивает и отдаёт почти в каждом матче, и игра в Уфе не стала исключением.

Павел Яковлев, «Анжи»
Как и Сергей Паршивлюк, Павел Яковлев в субботу получил возможность сыграть в пользу родного «Спартака» и этим шансом воспользовался. Именно его гол в последнем матче «Зенита» на «Петровском» помог «Анжи» зацепить важную ничью в Санкт-Петербурге.

Атака


Магомед Митришев, «Терек»
Дубль форварда «Терека» Магомеда Митришева получился ярким, а матч против тульского «Арсенала», пожалуй, лучшим в сезоне для нападающего грозненцев.

Тренер


Массимо Каррера, «Спартак»
Несмотря на сложности в каждом новом матче, подопечные Массимо Карреры исправно набирают очки и продолжают увеличивать отрыв от преследователей в чемпионской гонке. Наверное, игра в Уфе получилась для «Спартака» самой спокойной после зимнего перерыва, хотя и там пришлось какое-то время понервничать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валерий Газзаев Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Игорь Денисов Квинси Промес Магомед Митришев Массимо Каррера Павел Яковлев Понтус Вернблум Сергей Игнашевич Сергей Паршивлюк Сергей Ребров Соломон Кверквелия Сборная тура
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10 апреля 2017, понедельник
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