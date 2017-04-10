Митрюшкин покоряет Швейцарию. Как играют наши в Европе

Митрюшкин — лучший в Швейцарии
В среду «Сьон» Митрюшкина принимал «Люцерн» в финале Кубка Швейцарии. Российский вратарь 120 минут отстоял на ноль, а затем отбил два пенальти в послематчевой серии и был признан лучшим игроком матча. Видео можно посмотреть здесь.
Интересно, что за три дня до этого Митрюшкин отбил пенальти с игры в матче с «Туном». Правда, в последнем туре Антон, лучший игрок «Сьона» в марте по версии болельщиков, пропустил четыре гола от «Лугано». Тем временем команда Митрюшкина лидирует в борьбе за еврокубки, располагаясь на третьем месте и опережая «Люцерн» на два очка.
Черышев снова лечится
В последний раз болельщики «Вильярреала» видели Черышева на поле в конце февраля. Тогда Денис должен был укрепить контратакующий потенциал команды, обыгрывавшей мадридский «Реал» — 2:0. В итоге «королевский клуб» совершил камбэк, а Черышев получил очередную травму. Чуть позже стало известно, что полузащитник пропустит от пяти до восьми недель и, скорее всего, вернётся в строй только в следующем сезоне.
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Нойштедтер снова в запасе
Защитник, которого Станислав Черчесов решил вызвать в национальную команду впервые после Евро, в «Фенербахче» чаще смотрит матчи со скамейки, чем играет. В центре обороны турецкого гранда играет трудновыговариваемая связка Кьяер — Шкртел, а для Нойштедтера места у Дика Адвоката не находится. Без россиянина «Фенербахче» располагается на четвёртом месте по потерянным очкам и к лету может даже потерять место в еврокубках.
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Караваев — незаменимый в Чехии
После зимы экс-«армеец» не пропустил пока ни одной игры в «Спарте». И если в самом принципиальном матче Чехии, пражском дерби, Караваев привёз пенальти в добавленное время и лишил свою команду победы, то со «Зброёвкой» он стал одним из главных героев. В конце первого тайма Вячеслав протащил мяч по флангу и сделал голевую передачу на Лафату, который вывел «Спарту» вперёд.
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Аршавин — не незаменимый
Тем временем в Казахстане чемпионат в марте только стартовал. За 6 туров главная звезда «Кайрата» Андрей Аршавин пока не провёл ни одного матча от начала до конца и забил всего один гол в ворота «Окжетпеса». Пока команда из Алма-Аты пять матчей из шести сыграла вничью и находится в середине таблицы местной премьер-лиги.
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Как дела у других
Форвард «Эшторила» Константин Базелюк куда-то потерялся: последние 9 минут он провёл ещё в конце февраля со «Спортингом» и после этого в запасе появился только однажды — 17 марта с «Боавиштой». У защитника «Тонделы» Виталия Лысцова всё ещё хуже: он более-менее стабильно играл в основе до января, но перестал попадать даже в запас.
Нападающий «Витесса» Аршак Корян пока тоже не рассматривается как футболист основы и ждёт своего шанса на скамейке. Зато другой россиянин, Джамалдин Ходжаниязов, основной в датском «Орхусе». Его команда борется за выживание, но первый матч в группе B выиграла у «Виборга» со счётом 4:2.