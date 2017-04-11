Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Спартак», «Зенит», «Урал», «Ювентус», «Барселона» — в обзоре дня
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» лишь второй, а первый – «Урал»! Обзор дня

Два заключительных матча 22-го тура РФПЛ, билеты на суперигру «Спартак» — «Зенит», продажа Дзадзы и другое – в обзоре новостей дня.
11 апреля 2017, вторник. 00:00. Футбол

«Урал» обыграл «Оренбург» и поднялся на 11-е место в РФПЛ


«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.

Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России. В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.

Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
10 апреля 2017, понедельник. 17:30 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 – Ильин – 26, 2:0 – Лунгу – 90

«Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ


«Урал» поднялся на первое место среди команд РФПЛ по количеству набранных очков в весенней части сезона.

Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).

Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:
1. «Урал» — 12 очков;
2-3. «Спартак» — 11;
2-3. ЦСКА — 11;
4-5. «Зенит» — 8;
4-5. «Локомотив» — 8.

Дубль Лестьенна не помог «Рубину» обыграть «Томь»


В Томске завершился матч 22-го тура РФПЛ между «Томью» и «Рубином», который не побеждал в трёх играх чемпионата кряду. На сей раз удача вновь отвернулась от казанцев.

На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 13-й минуте Алексей Пугин после передачи Евгения Баляйкина вывел «Томь» вперёд – 1:0. Гости получили шанс отыграться на 26-й минуте, когда главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил пенальти, но подошедший к «точке» Жонатас пробил мимо ворот.

Как нужно реализовывать пенальти, в начале второго тайма показал Максим Лестьенн. Чистяков вновь назначил одиннадцатиметровый удар, который бельгийский хавбек реализовал – 1:1. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и сумел повести в счёте. На 79-й минуте после передачи Жонатаса вновь отличился Лестьенн – 2:1.

Но после пропущенного гола томичи не опустили руки и спустя всего четыре минуты сравняли счёт. Автор первого гола Алексей Пугин выступил в роли ассистента, а Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова – 2:2. Вырвать победу «Рубин» не смог.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
10 апреля 2017, понедельник. 15:00 МСК
Томь
Томск
2 : 2
Рубин
Казань
1:0 – Пугин – 13, 1:1 – Лестьенн – 47 (пен), 1:2 – Лестьенн – 79, 2:2 – Соболев – 83

На матч «Спартак» — «Зенит» проданы все билеты


Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена», вмещающем 45 360 человек.

«Гарантированная возможность приобрести билеты на матч «Спартак» — «Зенит» была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с «Зенитом» владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, они поступили в свободную продажу и были проданы буквально за один день. «Зенит» для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получил 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы», — сказал Атаманенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Ювентус» продал Дзадзу в «Валенсию» за € 16 млн


Руководство туринского «Ювентуса» раскрыло финансовые детали сделки с «Валенсией». 10 апреля было объявлено, что «летучие мыши» выкупили права на Симоне Дзадзу, выступающего за валенсийцев на правах аренды.

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что сумма сделки составила € 16 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. В будущем она может увеличиться до € 20 млн за счёт различных бонусов, прописанных в контракте.

Источник: Неймар будет дисквалифицирован на три игры и пропустит матч с «Реалом»


Нападающий «Барселоны» Неймар будет дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в
матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). Об этом пишет Marca.

Сообщается, что дисциплинарная комиссия после рассмотрения эпизода официально объявит о решении дисквалифицировать Неймара утром 11 апреля. После этого «Барселона», скорее всего, подаст апелляцию.

Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).

США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026


Федерации футбола США, Мексики и Канады провели в понедельник, 10 апреля, пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой объявили о том, что подают совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.

Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10. ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором выступят 48 сборных и будет сыграно 80 игр.

Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
11 апреля 2017, вторник
00:54 «Арсенал» впервые в эпоху Венгера проиграл 4 выездных матча подряд в АПЛ
00:51 Уолкотт: сегодня на поле играли тени футболистов «Арсенала»
00:42 Манчини: у «Интера» есть хорошие игроки, но там творится корпоративный хаос
00:38 Венгер: не думаю, что игроки «Арсенала» не хотели победить
00:31 Венгер отказался говорить о своём будущем
00:24 Кравец: Адамс? С ним я уже знаком. Если нет результата, нужно что-то менять
00:24 Эллардайс: разгромная победа над «Арсеналом» не стала шоком
00:13 Фанаты «Кристал Пэлас» — Венгеру: мы хотим, чтобы ты остался
00:04 Димитров: игроки «Урала» не ожидали от себя такой прыти весной
10 апреля 2017, понедельник
23:52 «Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Кристал Пэлас»
23:43 «Арсенал» пропустил по 3 гола в 4 гостевых матчах АПЛ подряд впервые с 1929 г.
23:36 «Реал Сосьедад» одержал победу над хихонским «Спортингом»
23:36 Мовсисян попал в команду недели MLS
23:21 И. Суркис: перенос матча «Динамо» — «Шахтёр» не связан со свадьбами
23:05 Ильин: рад, что сделал ещё один большой шаг на пути к сборной России
22:56 Лай Хун: настало время уйти из «Валенсии», никогда не забуду клуб
22:50 Дани Алвес: уверен, что в «Барселоне» скучают по мне
22:33 Бауэр: всего одна ошибка перечеркнула старания игроков «Рубина»
22:24 Мутко: в ближайшее время вернёмся к вопросу поиска спортивного директора РФС
22:16 Адебайор оформил свой первый хет-трик с 2011 года
22:05 Карпин: Игнашевич — звезда РФПЛ, однозначно
22:02 Румменигге: если кто-то и способен выбить «Реал» из ЛЧ, то это «Бавария»
21:54 Игнашевич: у «Спартака» появилась цепкая хватка
21:44 На матч «Спартак» — «Зенит» проданы все билеты
21:40 Аллегри: в противостояниях с «Барселоной» нельзя рассчитывать на нулевые ничьи
21:35 США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026
21:34 Раньери: не верю, что игроки «Лестера» могли меня «убить»
21:25 Мутко: попросил арбитров достойно завершить чемпионат, уровень у них высокий
21:20 Игнашевич: ничья в Краснодаре — минус для ЦСКА, отставание от лидера увеличилось
21:19 Буффон: мои дети обожают Месси и Неймара — у них хороший вкус
21:15 Мутко: Карасёву надо ехать туда, куда его посылает ФИФА
21:11 В мае представители ФИФА оборудуют стадионы КК-2017 системой фиксации голов
21:01 Бубнов: Шатов поступил неправильно, а ответный аргумент Луческу – весомый
20:50 «Урал» вышел на первое место по очкам, набранным в весенней части сезона РФПЛ
20:49 М. Алонсо: «Тоттенхэм» продолжает оказывать на «Челси» давление
20:35 Бубнов: пенальти в пользу «Спартака» назначать не следовало
20:29 Энрике: игроки «Барсы» не нуждаются в моей мотивации перед матчем с «Ювентусом»
20:16 Бутенко: встреча Мутко с судьями — проявление особого доверия к их работе
20:12 Бутенко: Карасёв рад, что он в группе судей, на которых рассчитывают на ЧМ-2018
20:10 Жонатас — болельщикам «Рубина»: мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас
20:08 Маскерано: «Ювентус» изменился за два года, и в футболе нет понятия «реванш»
20:02 Венгер: «Арсенал» преодолел очень сложный период
19:43 Жардим: «Боруссия» превосходит «Монако» по длине скамейки и международному опыту
19:41 Президент «Урала»: Ильина надо брать в сборную, он может забивать в каждой игре
19:34 В Самаре увеличат число строителей стадиона к ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой клуб выйдет в Лигу Европы с четвёртого места в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+