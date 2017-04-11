«Спартак» лишь второй, а первый – «Урал»! Обзор дня

«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ — 2:0.Счёт в этой встрече на 26-й минуте открыл полузащитник «Урала» Владимир Ильин, который продлил свою голевую серию до четырёх игр подряд, включая поединки в Кубке России. В концовке хозяева забили ещё один мяч усилиями Чисамбы Лунгу.Благодаря этому успеху «Урал» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Оренбург» остался на 15-й строчке с 16 очками в копилке. Оренбуржцы открывают зону прямого вылета в ФНЛ, а «Крылья Советов» опережают их на 1 балл.«Урал» поднялся на первое место среди команд РФПЛ по количеству набранных очков в весенней части сезона.Подопечные Александра Тарханова после возобновления первенства одержали четыре победы в пяти матчах, обыграв «Амкар» (1:0), «Рубин» (1:0), «Анжи» (3:2) и «Оренбург» (2:0). Единственная осечка екатеринбуржцев произошла в гостевом поединке с «Арсеналом» (0:2).Лидеры РФПЛ по количеству набранных очков в весенних играх:1. «Урал» — 12 очков;2-3. «Спартак» — 11;2-3. ЦСКА — 11;4-5. «Зенит» — 8;4-5. «Локомотив» — 8.В Томске завершился матч 22-го тура РФПЛ между «Томью» и «Рубином», который не побеждал в трёх играх чемпионата кряду. На сей раз удача вновь отвернулась от казанцев.На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 13-й минуте Алексей Пугин после передачи Евгения Баляйкина вывел «Томь» вперёд – 1:0. Гости получили шанс отыграться на 26-й минуте, когда главный арбитр встречи Артём Чистяков назначил пенальти, но подошедший к «точке» Жонатас пробил мимо ворот.Как нужно реализовывать пенальти, в начале второго тайма показал Максим Лестьенн. Чистяков вновь назначил одиннадцатиметровый удар, который бельгийский хавбек реализовал – 1:1. «Рубин» продолжил гнуть свою линию и сумел повести в счёте. На 79-й минуте после передачи Жонатаса вновь отличился Лестьенн – 2:1.Но после пропущенного гола томичи не опустили руки и спустя всего четыре минуты сравняли счёт. Автор первого гола Алексей Пугин выступил в роли ассистента, а Александр Соболев поразил ворота Сергея Рыжикова – 2:2. Вырвать победу «Рубин» не смог.Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Открытие Арена», вмещающем 45 360 человек.«Гарантированная возможность приобрести билеты на матч «Спартак» — «Зенит» была только у владельцев сезонных абонементов. Мы всегда начинаем наши продажи с приоритетом именно для владельцев абонементов. Если судить по результатам продаж, то этот матч вызвал у них огромный интерес: на матч с «Зенитом» владельцы абонементов приобрели в два раза больше билетов, чем на матч с ЦСКА. После завершения приоритетных продаж для держателей абонементов и карт лояльности оставалось всего несколько тысяч билетов, они поступили в свободную продажу и были проданы буквально за один день. «Зенит» для реализации на трибуну для гостевых болельщиков получил 4221 билет. Можно с уверенностью сказать, что все билеты на матч «Спартак» — «Зенит» проданы», — сказал Атаманенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.Руководство туринского «Ювентуса» раскрыло финансовые детали сделки с «Валенсией». 10 апреля было объявлено, что «летучие мыши» выкупили права на Симоне Дзадзу, выступающего за валенсийцев на правах аренды.Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что сумма сделки составила € 16 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. В будущем она может увеличиться до € 20 млн за счёт различных бонусов, прописанных в контракте.Нападающий «Барселоны» Неймар будет дисквалифицирован на три игры Примеры за иронические аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления вматче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). Об этом пишет Marca.Сообщается, что дисциплинарная комиссия после рассмотрения эпизода официально объявит о решении дисквалифицировать Неймара утром 11 апреля. После этого «Барселона», скорее всего, подаст апелляцию.Из-за трёхматчевой дисквалификации Неймар не поможет каталонской команде в матчах с «Реалом Сосьедад» (15 апреля), мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).Федерации футбола США, Мексики и Канады провели в понедельник, 10 апреля, пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой объявили о том, что подают совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года.Как пишет Goal, США готовы принять 60 матчей чемпионата мира, Мексика и Канада — по 10. ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором выступят 48 сборных и будет сыграно 80 игр.Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея. Но в трёх странах турнир не проходил никогда.