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Квинси Промес реализует пенальти
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Широков

«Все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пенальти!» Широков – о 22-м туре

Роман Широков – о проблемах календаря РФПЛ, главном матче сезона и долгожданном пенальти «Спартака» – в собственной рубрике на «Чемпионате».
11 апреля 2017, вторник. 08:30. Футбол
Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

1. Судьи повернулись к «Спартаку» лицом?


Они и не отворачивались. Раз не ставили пенальти раньше, значит, повода не было. Как появился – поставили. Никакого заговора против «Спартака» я в этом не видел. Зато теперь все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пробить одиннадцатиметровый!

2. Почему «Спартак» расслабляется при счёте 2:0?


«Спартак» не расслабился в матче с «Уфой», это «Уфа» очень хотела сравнять счёт. Тем более футболисты Семака играли дома, что добавляло уверенности. А дальше, отыграв один мяч, «Уфа» почувствовала, что может и догнать соперника. Отсюда и ощущение, будто «Спартак» выпустил игру на какое-то время. Но расслабленности в действиях красно-белых, как это было туром ранее с «Оренбургом», я не заметил.

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3. Есть ли у Карреры план «Б» на случай вылета Зе Луиша и Адриано?


Думаю, что Каррера поставит Промеса чистым форвардом в матче с «Зенитом». А к нему в пару – Попова или Мельгарехо. У Попова, на мой взгляд, побольше шансов сыграть в старте.
Вариантов немного. Да, есть ещё Давыдов, но вряд ли Каррера сделает ставку на Дениса. Думаю, в отсутствие Зе Луиша и Луиса Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» на победу равны. Но если бы все футболисты были в строю, фаворитом назвал бы «Спартак».

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4. Луческу хорошо без Шатова и Смольникова?


Могу только догадываться о внутрикомандных делах в «Зените». Чтобы о чём-то говорить с точностью, нужно находиться внутри ситуации. Но со стороны у меня не возникает ощущения, что в раздевалке «Зенита» есть какие-то проблемы. После невыигранного матча на эмоциях сказать можно что угодно.Посмотрим, как футболисты «Зенита» будут вести себя в дальнейшем.

5. «Зенит» должен радоваться ничьей с «Анжи»?


Безусловно. «Зенит» еле ноги унёс на своём поле и по тому, как складывалась игра, он должен радоваться вырванной в меньшинстве ничьей. «Анжи» мог дважды в конце выходить вперёд – питерцы выглядели неубедительно в том матче. Что касается Паршивлюка и Яковлева – у ребят, видимо, в крови так ярко и вдохновенно играть против «Зенита».

6. «Спартак» — «Зенит» — матч года?


Матчем года будет ЦСКА – «Спартак». Хотя многое будет зависеть от того, с каким запасом к дерби подойдёт лидер. Но думаю, что к тому моменту именно «армейцы» будут главными преследователями «Спартака». Сейчас ЦСКА и «Зенит» находятся в схожем положении, но это изменится уже после следующего тура. Питерцы в случае поражения на «Открытие-Арене» отцепятся от борьбы за золото.

7. У ЦСКА не хватает резервов, чтобы вытаскивать матчи?


Всё будет хорошо, когда к команде подтянется резерв под номером 10. Алан Дзагоев – определяющий игрок в ЦСКА, незаменимый. Как только Алан восстановится, многие проблемы «армейцев» в середине поле решатся.

8. Зачем «Рубин» держится за Грасию?


У Грасии действует двухгодичный контракт, потому он и работает до сих пор. «Рубин» дошёл до полуфинала Кубка России, а в чемпионате осталось играть ещё восемь туров. За это время многое может произойти – после нескольких удачных матчей подряд мнение о Грасии может измениться у всех. По окончании сезона руководители сделают выводы из результатов сезона. Пороть горячку и увольнять специалиста за восемь туров до конца чемпионата точно никто не будет. В этом нет смысла, команде ничего не угрожает, потому встряхивать ребят не нужно. На данный момент перспективы Хави Грасии в «Рубине» выглядят сомнительно, но всё может поменяться до конца сезона.

9. Календарь РФПЛ – «неправильный и ненормальный»?


Сначала все просят увеличить количество матчей, а когда это происходит, начинаются жалобы: почему так часто играем? Людям нужно определиться – хотят они играть через два дня на третий или выходить на поле раз в месяц. Для такого опытного и повидавшего виды специалиста, как Юрий Сёмин, я вообще не вижу проблемы в подготовке команды при плотном графике. А что касается неудобного для болельщиков времени матчей — согласен полностью. В этом вопросе нужно подстраиваться под публику, а не под желания и клубов. Насколько я знаю, «Краснодар» всегда просит ставить свои матчи на время в первую очередь удобное для местного зрителя. Для них важно привлекать людей на трибуны.

10. Когда «Ростов» вновь начнёт забивать?


Моменты были и в матче с «Локомотивом», атаковал «Ростов» достаточно остро, но забить не смог. В одном из двух следующих матчей «Ростов» обязательно забьёт и одержит победу. Осталось узнать, кто пострадает – ЦСКА или «Спартак».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Ростов ФК Рубин ФК Спартак Роман Широков Хави Грасия
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