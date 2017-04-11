Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
«Диву даёшься, как «Зенит» мог позволить так давать себе по мордасам!»
Красивые падения Дзюбы, любители интриг из «Спартака» и агония Луческу – в хит-параде фраз 22-го тура РФПЛ.
11 апреля 2017, вторник. 11:30.
Футбол
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Лидеры по попаданию в хит-парад:
Денис Глушаков, полузащитник «Спартака» — 10
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака» — 9
Артём Дзюба, нападающий «Зенита» — 7
Юрий Сёмин, главный тренер «Локомотива» — 7
Александр Бубнов, футбольный эксперт — 6
В статье использованы материалы «Спорт-экспресса» и официального сайта «Зенита».