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175 лет назад 2016
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Фанаты «Локомотива» вывесили баннеры против президента клуба Ильи Геркуса
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

#ЖелезноРаздельно. Почему фанаты «Локо» ополчились на Геркуса

Фанаты «Локо» начали оскорблять президента клуба Илью Геркуса. Разбираемся в причинах.
11 апреля 2017, вторник. 13:30. Футбол
На матче «Локомотив» – «Ростов» хозяева поля начали оскорблять президента клуба Илью Геркуса. Во время игры можно было услышать скандирование «Илья Геркус – петушок», а также увидеть несколько баннеров вроде этого:

В комментариях под фотолентой наши читатели удивляются, почему критика в адрес президента клуба прозвучала именно сейчас. И в самом деле. Недовольство было бы уместнее после девятого тура, когда «Локо» шёл 13-м в таблице. Теперь же команда поднялась на девятое место и всего на четыре очка отстаёт от зоны еврокубков. К тому же «Локо» только что вышел в финал Кубка России. Геркус близок к тому, чтобы в первый же сезон добиться трофея, который остался единственным для предыдущего президента за шесть лет.

Интереснее всего, в чём суть претензий фанатов «Локомотива». Баннер «Геркус, Локомотив – не игрушка» намекает на публикации президента «Локо» в «Инстаграме». Там он выкладывает фотографии игрушечного зайца, который путешествует вместе с клубом. Прямо скажем, сомнительный повод для критики.

Важно понять и другое. Оскорбление и баннеры в адрес Геркуса – это не позиция всех болельщиков «Локо». Даже не позиция фанатского актива, а лишь меньшей его части. Увы, фанаты «Локо» (да и других топ-клубов) перестали общаться с журналистами.
Причиной тому даже не искажённое интервью BBC, а желание абстрагироваться от фанатских разборок. Перед ЧМ-2018 наши власти стали относиться к «околофутболу» крайне жёстко – вплоть до посадок. Так что теперь от общения стали отказываться все фанатские лидеры. Светиться никто не хочет.

Однако предыдущее общение с болельщиками «Локо» было достаточно красноречивым. Как было раньше: большинство кричало «увольняйте бабу из клуба», но находились и те, кто активно поддерживал Ольгу Юрьевну. От многих человек доводилось слышать, что мнение о Смородской у основных хулиганов не совпадало с позицией большинства фанатов. Доходило до того, что хулиганы «Локо» били фанатов «Локо», призывающих к отставке Смородской. Хотя представить это достаточно тяжело, поскольку предыдущего президента оскорбляла сразу вся фанатская трибуна, а не как сейчас: меньшая её часть – Геркуса.

Пять лет назад был очень популярен термин «работа с болельщиками». Едва ли не каждый день это выражение мелькало в СМИ, но никто толком не понимал смысл. Точнее, все понимали по-своему. Известно, что Смородская тратила на болельщиков время, силы, а возможно, и что-то другое (хотя напрямую у них диалог не складывался, но контакт поддерживался через экс-спортивного директора Котова). Так или иначе при Смородской некоторые фанатские лидеры имели должность в клубе и получали зарплату в «Локомотиве».


У Геркуса свое представление о работе с болельщиками. Клуб провел ряд акций, о которых уже рассказывал Чемпионат».
Вместе с этим три недели назад были уволены несколько фанатских лидеров, получавших зарплату при Смородской. Раздел «Руководство» на официальном сайте клуба подсократился. Возможно, это объясняет недовольство той самой части фанатов именно сейчас – сразу после выхода команды в финал Кубка России.

Есть в истории такая штука, как цикличность. На самом деле, это достаточно спорная теория, поскольку каждая ситуация уникальна. Но в данном случае всё складывается весьма знакомым образом. 10 лет назад, в 2007 году, фанатское объедение Reactive (меньшинство) отделилось от United South (большинства). Более лояльный к руководству клуба Reactive переехал на Северную трибуну стадиона в Черкизово. Хочется верить, что теперь разногласия фанатов «Локо» не примут столь извращенную форму.

И последнее. Даже более удивительное явление. Раньше баннеры болельщиков были больше направлены на поддержку своей команды и подкол соперника. Теперь же они становятся инструментом для достижения полуфутбольных целей. И это даже не столько про «Локомотив» и его фанатов, сколько про последние туры РФПЛ в целом.

>>> Интервью с футбольным фотографом, на которое нужно прочитать
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив Илья Геркус Болельщики — Футбол
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