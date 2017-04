«Венгер, убирайся!» Худший сезон тренера «Арсенала» в мемах и видео

принял лондонский клуб в августе 1996 года. С тех пор у него хватало сложных моментов, но такой безысходности, пожалуй, не было ещё никогда. Сезон начался с поражения от «Ливерпуля» в драматичном матче, в которомне забил пенальти, а «Арсенал» проигрывал 1:4, но сделал разницу минимальной. Видео голов можно посмотреть по ссылке. Тем не менее реакция болельщиков была негативной. «Нас сделала команда, в которой играют Альберто Морено и Джордан Хендерсон» — стандартный комментарий после поражения.не ожидал от своих игроков такого превосходства, носилна руках и после матча извинился перед болельщиками за то, что разрешил им слишком расслабиться.Но в итоге осенний отрезок чемпионата стал для «Арсенала» лучшим в сезоне. Команда после 15 туров держалась на втором месте с небольшим отрывом от третьего. В Лиге чемпионов лондонцы лидировали в группе. До шуток Wenger out с королевой Англии было далеко.Первый спад случился зимой. Два поражения подряд, ничья – в пяти турах Премьер-лиги «Арсенал» взял семь очков и упал со второго места на пятое. После этого о стабильности пришлось забыть.Весёлый разгром 5:0 с «Саутгемптоном» в Кубке и два поражения подряд Премьер-лиге.в игре с «Уотфордом» к 20-й минуте успел поучаствовать в двух голах в свои ворота (рикошет и обрез) и получить травму. Второй гол был довольно красивым. За «Уотфордом» последовал «Челси». Ещё одно поражение.Вскоре случился позор в Баварии. «Арсенал» проиграл» 1:5 и выглядел ужасно.сделал дубль, Левандовски отдал голевой пас пяткой.Второй гол Алькантара забил после трёх попыток гостей выбить мяч подальше. Не получилось.Флешмоб Wenger out набирал популярность. Принял участие иНа самом деле, шутки с– не случайность. Просто кто-то чуть раньше пришёл на антитрамповский митинг с плакатом Wenger out. Эта надпись оказалась рядом с плакатами «Нет расизму» и «Нет Трампу». С тех пор они тесно связаны.Затем «Арсенал» разобрался с «Саттоном» из низшей лиги в Кубке Англии. Главным героем матча стал запасной вратарь «Саттона». 125-килограммовый мужик решил подкрепиться прямо во время игры.Правда, соль картинки подпортила новость о том, что Шоу поставил деньги на то, что съест сэндвич на камеру. Он был отчислен из команды.В следующем матче «Арсенал» был второй раз за сезон бит «Ливерпулем». Снова красивые голы. Но настоящие проблемы только начинались. Ответный матч с «Баварией» не значил ничего в практическом смысле, но мог вернуть самоуважение. Не вернул. Лицо Алексиса Санчеса на последних секундах красноречивее слов.После этого над клубом жестоко пошутили в BBC.Вскоре Алексис сделал громкое заявление: «Я хочу остаться в Лондоне, но играть в команде, которая выигрывает трофеи».Перед гостевым матчем над стадионом снова появился самолёт с банером Wenger out. И требованием не продлевать контракт.Этот матч лондонцы проиграли «Вест Бромвичу» со счётом 1:3. В последних четырёх матчах «Арсенал» набрал всего четыре очка. А разгромное поражение от «Кристал Пэлас» установило сразу несколько антирекордов. Венгер впервые проиграл в четырёх подряд выездных матчах Премьер-лиги. «Арсенал» впервые с 1929 года пропустил не меньше трёх голов в четырёх подряд выездных матчах Премьер-лиги. Венгер впервые проиграл «Кристал Пэлас». Видео разгрома по ссылке. Тем временем флешмоб Wenger out захватил мир. У тренера «Арсенала» остаются поклонники, да и среди болельщиков многие против его ухода – но они не так активны или просто в меньшинстве. К уходу Венгера призывают на рестлинге.Перед матчами.Во время матчей.В газетах.На заборах.В мемах в «Инстаграме».На луне.Везде. Болельщики требуют Wexit.Как вы думаете, он продлит контракт?