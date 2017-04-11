«Спартак» уходит в отрыв — в мгновениях 22-го тура РФПЛ

Скорбь тура
Перед матчем «Зенит» — «Анжи» болельщики почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге масштабными баннерами.
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
К акции памяти присоединились и другие клубы. Например, игроки «Терека» вышли на матч с «Арсеналом» в футболках с антитеррористическим лозунгом.
Баннер болельщиков «Зенита»
Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
Фото: fc-terek.ru
Прощание тура
В этом туре «Зенит» провёл свой последний домашний матч на стадионе «Петровский». В честь этого болельщики устроили прощальную акцию «Спасибо, «Петровский», чтобы поблагодарить стадион за то, что он 22 года был домашней ареной клуба.
Пенальти тура
«Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти. На 56-й минуте его реализовал Квинси Промес.
→ «Все выдохнули: наконец-то «Спартаку» дали пенальти!» Широков – о 22-м туре
Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Трогательный жест тура
Игроки «Спартака» благодарят болельщика за поддержку.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Наряд тура
Болельщик «Уфы» в национальном башкирском костюме, украшенном эмблемой клуба.
Болельщик «Уфы»
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Гостеприимство тура
Болельщики ЦСКА приглашают болельщиков со всего мира на будущий мундиаль.
Ничья тура
Хоть ЦСКА и упустил возможность единолично занять вторую строчку чемпионата, сыграв вничью в Краснодаре, гол Понтуса Вернблума помог сохранить интригу в чемпионской гонке.
→ Удар, оставивший ЦСКА в гонке, и другие красивые мячи 22-го тура РФПЛ
ЦСКА вырвал ничью в Краснодаре
Фото: РИА Новости
Открытие тура
Особое внимание стоит уделить полузащитнику «Урала» Владимиру Ильину, который забил гол в четвёртой встрече подряд.
Владимир Ильин
Фото: fc-ural.ru
Вопрос тура
Болельщики «Локомотива» во время матча с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку молодых воспитанников клуба. Многие поклонники «железнодорожников» недовольны тем, что клуб теряет талантливых воспитанников, и надеются, что новое поколение молодых игроков сможет принести пользу родному клубу.
Баннер болельщиков «Локомотива»"
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Баннер болельщиков «Локомотива»"
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Дебют тура
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену вместо Мануэла Фернандеша. Братья Миранчуки признаются, что они с нетерпением ждут того момента, когда смогут играть на поле вместе.
Антон Миранчук
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Жест тура
Тренер «Терека» Рашид Рахимов по-отцовски потрепал по щекам Заурбека Плиева.
Рашид Рахимов и Заурбек Плиев
Фото: arsenaltula.ru
Дети тура
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Итоги тура
Шуточный прогноз погоды по итогам тура.