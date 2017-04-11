«Спартак» уходит в отрыв — в мгновениях 22-го тура РФПЛ

Скорбь тура

Баннер болельщиков «Зенита» Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Баннер болельщиков «Зенита» Фото: Елена Разина, "Чемпионат"

Фото: fc-terek.ru

Прощание тура

Пенальти тура

Квинси Промес Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Трогательный жест тура

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Наряд тура

Болельщик «Уфы» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Гостеприимство тура

Ничья тура

ЦСКА вырвал ничью в Краснодаре Фото: РИА Новости

Открытие тура

Владимир Ильин Фото: fc-ural.ru

Вопрос тура

Баннер болельщиков «Локомотива»" Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Баннер болельщиков «Локомотива»" Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Дебют тура

Антон Миранчук Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Жест тура

Рашид Рахимов и Заурбек Плиев Фото: arsenaltula.ru

Дети тура

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Итоги тура

Перед матчем «Зенит» — «Анжи» болельщики почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге масштабными баннерами.К акции памяти присоединились и другие клубы. Например, игроки «Терека» вышли на матч с «Арсеналом» в футболках с антитеррористическим лозунгом.В этом туре «Зенит» провёл свой последний домашний матч на стадионе «Петровский». В честь этого болельщики устроили прощальную акцию «Спасибо, «Петровский», чтобы поблагодарить стадион за то, что он 22 года был домашней ареной клуба.«Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти. На 56-й минуте его реализовалИгроки «Спартака» благодарят болельщика за поддержку.Болельщик «Уфы» в национальном башкирском костюме, украшенном эмблемой клуба.Болельщики ЦСКА приглашают болельщиков со всего мира на будущий мундиаль.Хоть ЦСКА и упустил возможность единолично занять вторую строчку чемпионата, сыграв вничью в Краснодаре, голпомог сохранить интригу в чемпионской гонке.Особое внимание стоит уделить полузащитнику «Урала», который забил гол в четвёртой встрече подряд.Болельщики «Локомотива» во время матча с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку молодых воспитанников клуба. Многие поклонники «железнодорожников» недовольны тем, что клуб теряет талантливых воспитанников, и надеются, что новое поколение молодых игроков сможет принести пользу родному клубу.Полузащитник «Локомотива»дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену вместо. Братья Миранчуки признаются, что они с нетерпением ждут того момента, когда смогут играть на поле вместе.Тренер «Терека»по-отцовски потрепал по щекамШуточный прогноз погоды по итогам тура.