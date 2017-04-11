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Самые яркие фото 22-го тура РФПЛ
Фото: instagram.com/fcsm_redwhite
Текст: Алёна Сахарова

«Спартак» уходит в отрыв — в мгновениях 22-го тура РФПЛ

Победа «Спартака» в Уфе, первый пенальти красно-белых в сезоне, ничьи «Зенита» и ЦСКА — в обзоре самых ярких фотографий 22-го тура РФПЛ.
11 апреля 2017, вторник. 16:30. Футбол

Скорбь тура


Перед матчем «Зенит» — «Анжи» болельщики почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге масштабными баннерами.
Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков «Зенита»

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков «Зенита»

Фото: Елена Разина, "Чемпионат"
К акции памяти присоединились и другие клубы. Например, игроки «Терека» вышли на матч с «Арсеналом» в футболках с антитеррористическим лозунгом.
Фото: fc-terek.ru

Прощание тура


В этом туре «Зенит» провёл свой последний домашний матч на стадионе «Петровский». В честь этого болельщики устроили прощальную акцию «Спасибо, «Петровский», чтобы поблагодарить стадион за то, что он 22 года был домашней ареной клуба.

Пенальти тура


«Спартак» впервые в сезоне получил право пробить пенальти. На 56-й минуте его реализовал Квинси Промес.
Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Трогательный жест тура


Игроки «Спартака» благодарят болельщика за поддержку.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Наряд тура


Болельщик «Уфы» в национальном башкирском костюме, украшенном эмблемой клуба.
Болельщик «Уфы»

Болельщик «Уфы»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Гостеприимство тура


Болельщики ЦСКА приглашают болельщиков со всего мира на будущий мундиаль.

Ничья тура


Хоть ЦСКА и упустил возможность единолично занять вторую строчку чемпионата, сыграв вничью в Краснодаре, гол Понтуса Вернблума помог сохранить интригу в чемпионской гонке.
ЦСКА вырвал ничью в Краснодаре

ЦСКА вырвал ничью в Краснодаре

Фото: РИА Новости
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Открытие тура


Особое внимание стоит уделить полузащитнику «Урала» Владимиру Ильину, который забил гол в четвёртой встрече подряд.
Владимир Ильин

Владимир Ильин

Фото: fc-ural.ru

Вопрос тура


Болельщики «Локомотива» во время матча с «Ростовом» вывесили баннер в поддержку молодых воспитанников клуба. Многие поклонники «железнодорожников» недовольны тем, что клуб теряет талантливых воспитанников, и надеются, что новое поколение молодых игроков сможет принести пользу родному клубу.
Баннер болельщиков «Локомотива»"

Баннер болельщиков «Локомотива»"

Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Баннер болельщиков «Локомотива»"

Баннер болельщиков «Локомотива»"

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Дебют тура


Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук дебютировал в Премьер-Лиге, выйдя на замену вместо Мануэла Фернандеша. Братья Миранчуки признаются, что они с нетерпением ждут того момента, когда смогут играть на поле вместе.
Антон Миранчук

Антон Миранчук

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Жест тура


Тренер «Терека» Рашид Рахимов по-отцовски потрепал по щекам Заурбека Плиева.
Рашид Рахимов и Заурбек Плиев

Рашид Рахимов и Заурбек Плиев

Фото: arsenaltula.ru

Дети тура

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Итоги тура


Шуточный прогноз погоды по итогам тура.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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