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Игуаин vs Суарес – кто круче. Превью «Ювентус» — «Барселона»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Гонсало Игуаин – Луис Суарес. Кто круче?

В преддверии полуфинала ЛЧ между «Ювентусом» и «Барселоной» сравниваем показатели двух форвардов, которые потрясают своей результативностью.
11 апреля 2017, вторник. 19:30. Футбол
И Суареса, и Игуаина постоянно упрекают в том, что они носят вместе с собой по полю пару лишних килограммов. Однако это не мешает обоим считаться одними из лучших представителей игроков своей позиции в мире. Самое время сравнить их между собой.

Цифры


Наверное, самый важный показатель для любого форварда. Не будем долго разглагольствовать в этом пункте, здесь важны только факты. И они таковы: в 43 матчах этого сезона Луис Суарес отличился 32 раза и оформил 13 голевых передач.

Гонсало Игуаин в 41-й игре отметился 27 голами и сделал 2 ассиста. Суарес отличается в среднем 0,73 раз за игру. Пипита – 0,65. Сумасшедшие показатели для обоих, но тут более эффективным является именно форвард «Барсы». В плане голевых передач преимущество тоже за уругвайцем.

Удары


Главное, что должен уметь нападающий, – забивать. Ни Игуаин, ни Суарес проблем с этим не испытывают. Потому логично, что и с ударами у них тоже всё в порядке. Здесь показатели обоих практически идентичны. Оба не так часто забивают нерабочей ногой (5 из 21 голов в Серии А у Гонсало, 4 из 23 в Ла Лиге – у Луиса), ещё реже – головой (всего по одному голу). Примерное равенство и по соотношению удары-голы. Тем не менее более предпочтительно в этом компоненте выглядит Суарес. Ему требуется меньше ударов, чтобы отправить мяч в сетку (4,3 против 4,8 у Игуаина), он чаще бьёт из-за пределов штрафной (20 на 18). По совокупности этих показателей в этом единоборстве побеждает форвард «Барсы». Пусть и с небольшим преимуществом.

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Единоборства


А вот здесь преимущество у Игуаина. Форвард «Юве» гораздо удачнее цепляется за мячи, успешно принимая 70 % передач партнёров. У Суареса этот показатель составляет скромные 39 %. Почему так получается, объясним чуть ниже. Показатели единоборств приблизительно равны, но здесь аргентинец чуть более успешен: 45 % выигранных верховых дуэлей у Гонсало против 42 % у Суареса, 54 % побед в единоборствах против 47 % соответственно. Здесь знак преимущества в пользу форварда «Юве».

Передачи


Суарес совершает больше передач, чем Игуаин. Впрочем, ничего нового. Было бы странно, если б в «Барселоне» Луис принимал бы меньше участия в командных взаимодействиях, нежели Игуаин. Чуть больше половины мячей оба отыгрывают назад, что тоже логично для нападающего. А вот дальше интересней. Игуаин создаёт гораздо меньше шансов для партнёров, нежели Суарес. В этом сезоне Серии А он сделал всего 24 ключевых паса в 31 игре, в то время как его сегодняшний оппонент – 38 в 29. Примерно та же ситуация и в графе «Создано шансов». Гонсало лишь 26 раз обострял ситуацию на поле за счёт передач, Луис – чуть ли не в два раза больше (49). Чтобы понять роли обоих, приведём карты передач «Юве» и «Барсы» в этом сезоне.
Как видно, Суарес больше перемещается по фронту атаки (об этом говорят стрелочки, указывающие в разные направления от его позиции). Игуаин больше привык находиться в центре и искать свои шансы там. Оттого Суарес больше вовлечён в игру и менее успешно принимает передачи – многие из них являются забросами из глубины.

Ну и ещё один показатель разницы между игрой двух форвардов:
Игуаин отыгрывается с ближними партнёрами, в то время как Суарес нередко переводит мячи на дальние дистанции и даже оформляет переводы с фланга на фланг.

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Роль на поле


Несмотря на то что Игуаин и Суарес занимают позиции чистых «девяток», их роли на поле немного разнятся. Всё это вытекает из предыдущих пунктов, в которых мы выяснили, в чём оба форварда особенно сильны. Начнём с «Эль Пистолеро». Его стиль игры более свободный и разноплановый, он – форвард-созидатель. После того как «Барса» стала всё чаще прибегать к схеме с тремя центральными защитниками, его роль стала ещё более важной.

При построении 3-3-1-3, которое «Барса» порой использует в последнее время, Энрике удалось ещё более развязать руки Месси. Теперь аргентинец абсолютно не привязан к флангу и исполняет роль плеймейкера и глубинного форварда. Всё как он любит. И чтобы создать Месси пространство, используется не кто иной, как Суарес. Наглядный пример из матча с «Севильей». Луизито долгое время находится в одной зоне с Месси, после чего резко выдвигается к чужим воротам, уводя защитников соперника за собой.
В результате у Месси образуется огромная свободная зона в непосредственной близости от ворот.
В итоге Суарес делает ещё один манёвр, резко выдёргиваясь обратно в центр, получает пас от Иньесты и скидывает мяч Месси, который находится на убойной позиции и имеет возможность нанести удар по воротам.

Суарес выступает в роли регулятора высоты расположения защитной линии соперника. Он может вытянуть её ближе к центру поля и создать пространство для Неймара или другого вингера на фланге, может, наоборот, прижать оппонента ближе к воротам и создавать пространства в центральной зоне. К тому же сам Суарес зачастую уводит оппонентов за собой на фланги, позволяя смещаться в центр игрокам полузащиты. Для наглядности — карта касаний Суареса в игре с «Севильей»:
И Игуаина в матче с «Миланом»:
Видно, что Луис действует куда шире и встречается с мячом в различных точках на чужой половине поля. Гонсало же работает исключительно в центральной зоне, играет на чистых мячах и чаще всего до невообразимости пассивен. И дело даже не в том, что перед началом многие шутили: «Наверняка под футболкой Гонсало прячет мошну со своей новой зарплатой в «Юве». Габариты форварда действительно тогда впечатляли. Особенно в области талии. Однако Игуаин никогда не являлся подвижным форвардом. Более того, в «Ювентусе» он выполняет большой объём оборонительной работы, опускаясь на свою половину поля и перекрывая зоны для развития атаки. Многие связывают слабую игру «бьянконери» в заключительные минуты игр именно с усталостью игроков атакующей группы.

Подробнее о перестроениях «Ювентуса» в обороне можете прочитать вот здесь:

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Что касается игры Игуаина в атакующей фазе, то тут у него задача простая – искать свободные зоны и использовать своё звериное чувство гола. Тут, собственно, и наглядно демонстрировать что-то излишне. Посмотрите нарезку голов Гонсало в этом сезоне, и сами всё поймёте.

Вывод


В начале этого года Диего Марадона сказал: «Игуаин умеет только забивать, с мячом в ногах он так себе». И великий аргентинец прав. Вряд ли вы увидите сумасшедшие финты или умопомрачительные удары Гонсало через себя (нет, порой он радует нас шедеврами, но делает это реже Суареса). Зато в плане забитых мячей к нему вопросов быть не может. По большинству показателей Пипита проигрывает коллеге из «Барселоны». Но не сомневайтесь – если у него будет шанс сегодня, у болельщиков каталонцев наверняка прибавится на голове несколько седых волос.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Ювентус Гонсало Игуаин Луис Суарес Лига чемпионов — Футбол
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