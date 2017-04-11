MVP 22-го тура РФПЛ. Промес вырвался в лидеры сезона

Система голосования MVP РФПЛПобедная поступь «Спартака» в нынешнем сезоне складывается из усилий отдельных футболистов. Один из них – полузащитник Квинси Промес, для которого выездной матч с «Уфой» получился действительно удачным. Хавбек успешно реализовал 11-метровый и помог Лоренсо Мельгарехо установить окончательный счёт на табло – 3:1. Полезные действия голландца не остались незамеченными – 6 баллов в копилку Промеса определили специалисты и журналисты, участвующие в проекте MVP. В обоих голосованиях пользователей (на странице проекта MVP и в опросе во «ВКонтакте») Квинси набрал максимальное количество баллов. В итоге – 12 очков и заслуженное первое место в рейтинге самых полезных игроков 22-го тура.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании в соцсети «ВКонтакте».
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Недалеко от партнёра по команде финишировал и Артём Ребров. Голкипер не сумел оградить ворота от нападок уфимцев, но при этом и не позволил счётчику голов остановиться на неприятной отметке. Артём с блеском прошёл экзамен от Кеинде Фатая, отразив пенальти на 62-й минуте. Члены постоянного жюри поставили Реброва на первое место, но решающим стало слово читателей – в обоих опросах вратарь оказался на втором месте и суммарно получил 11 очков.
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Третье место поделили между собой полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, забивший самый красивый гол тура в важнейшем матче с «Краснодаром» (1:1), и защитник «Анжи» Сергей Паршивлюк, вместе с Павлом Яковлевым и Адланом Кацаевым соорудивший чудесную голевую атаку в матче с «Зенитом» (1:1). У обоих по результатам голосования – по 5 баллов.
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Ребров, Вернблум, Промес.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Промес, Смолов, Яковлев.
Сергей Веденеев, чемпион СССР в составе «Зенита»: Браун Форбс, Промес, Вернблум.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Головин, Ильин.
РФПЛ
Ребров, Паршивлюк, Смолов.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Ребров, Паршивлюк, Головин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Митришев, Лестьенн.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Ребров, Юрченко, Митришев.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Ребров, Митришев, Смолов.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Ребров, Гулиев, Вернблум.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Паршивлюк, Смолов.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Паршивлюк, Ребров, Вернблум.
Читатели
Квинси Промес («Спартак») – 577 голосов – 3 дополнительных балла.
Артём Ребров («Спартак») – 426 – 2.
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 60 – 1.
«ВКонтакте»
Квинси Промес («Спартак») – 1900 голосов (28,8%) — 3 дополнительных балла.
Артём Ребров («Спартак») – 977 (14,8%) – 2.
Сергей Паршивлюк («Анжи») – 865 (13,1%) – 1.
Итоги 22-го тура РФПЛ:
Квинси Промес («Спартак») – 12;
Артём Ребров («Спартак») – 11;
Понтус Вернблум (ЦСКА) – 5;
Сергей Паршивлюк («Анжи») – 5;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 4;
Магомед Митришев («Терек») – 3
Александр Головин (ЦСКА) – 2;
Фелицио Браун Форбс («Анжи») – 1;
Аяз Гулиев («Анжи») – 1;
Владимир Ильин («Урал») – 1;
Максим Лестьенн («Рубин») – 1;
Давид Юрченко («Анжи») – 1;
Павел Яковлев («Анжи») – 1.
Удачно проведённый матч с «Уфой» помог Промесу в очном противостоянии с Александром Беленовым в гонке за звание MVP сезона. Беленов не добавил ни одного балла к своим 66, а вот Промес его обошёл и теперь лидирует с отрывом в 8 очков – прямо как «Спартак» в чемпионской гонке. Но лидерам не стоит расслабляться – даже такое преимущество вполне реально отыграть. Третьим остаётся спартаковец Денис Глушаков, с 17-го тура не набиравший баллов, но задержавшийся на своём месте из-за неторопливых конкурентов. Впрочем, его уже догоняет Фёдор Смолов из «Краснодара», подобравшийся почти вплотную – друг от друга их отделяет всего три очка.