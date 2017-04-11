Матч «Боруссия» Д — «Монако» перенесён из-за взрыва бомбы. Что происходит

За 45 минут до начала четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» «твиттер» дортмундцев сообщил, что перед командным автобусом прогремел взрыв. Как сообщила немецкая полиция, бомба находилась в кустах возле отеля. По неподтверждённой информации, взрыва было три.Серьёзно пострадал только автобус команды: стёкла лопнули, шины спустили. Сразу же был госпитализирован защитник «Боруссии». Его одноклубникподтвердил, что испанец повредил руку осколками и находится в состоянии шока.В течение получаса в УЕФА было принято решение перенести матч на среду. «Боруссия» и «Монако» сыграют завтра, начало в 19:45 по московскому времени.Тем временем футболисты «Монако» уже успели прибыть на «Сигнал Идуна Парк». Дортмундская полиция сообщила, что безопасности находящихся на стадионе людей ничего не угрожает.Приехавшие на стадион французы ждали решения о переносе, распевая «Марсельезу», а затем посвятили свои заряды «Боруссии». На данный момент почти все зрители покинули арену до завтра.Немецкое издание Bild получило комментарий от одного из болельщиков: «Смотрел телевизор, и вдруг — взрыв. Подумал, что началась война».Прокомментировал произошедшее и генеральный директор «Боруссии». Он подтвердил, что рядом с автобусом сработало взрывное устройство, а Марк Бартра госпитализирован с травмой руки. «Надеюсь, завтра команда будет конкурентоспособной», — подытожил менеджер.Пока всё идёт к тому, что неизвестный подложил в кусты самодельное взрывное устройство небольшой мощности.