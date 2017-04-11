Матч «Боруссия» Д — «Монако» перенесён из-за взрыва бомбы. Что происходит

Серьёзно пострадал только автобус команды: стёкла лопнули, шины спустили. Сразу же был госпитализирован защитник «Боруссии» Марк Бартра. Его одноклубник Лукаш Пищек подтвердил, что испанец повредил руку осколками и находится в состоянии шока.
В течение получаса в УЕФА было принято решение перенести матч на среду. «Боруссия» и «Монако» сыграют завтра, начало в 19:45 по московскому времени.
Тем временем футболисты «Монако» уже успели прибыть на «Сигнал Идуна Парк». Дортмундская полиция сообщила, что безопасности находящихся на стадионе людей ничего не угрожает.
Приехавшие на стадион французы ждали решения о переносе, распевая «Марсельезу», а затем посвятили свои заряды «Боруссии». На данный момент почти все зрители покинули арену до завтра.
Немецкое издание Bild получило комментарий от одного из болельщиков: «Смотрел телевизор, и вдруг — взрыв. Подумал, что началась война».
Прокомментировал произошедшее и генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. Он подтвердил, что рядом с автобусом сработало взрывное устройство, а Марк Бартра госпитализирован с травмой руки. «Надеюсь, завтра команда будет конкурентоспособной», — подытожил менеджер.
Пока всё идёт к тому, что неизвестный подложил в кусты самодельное взрывное устройство небольшой мощности.