Париж, версия 2.0. «Барселона» опять разгромлена

Давайте-ка посмотрим, сколько полезного сделал сегодня. Один классный пас из глубины на, который добавил бы огня матчу, если бы не великолепный– как сказал бы его отец, Джиджи сыграл по-яшински. Ещё один умный пас, на Суареса — уже при 0:3. Один неплохой удар, традиционно для матча заблокированный «Ювентусом». Что ещё? В атаке не выделялся, в прессинге не участвовал:решил маскировать слабость Месси, отправляя на фланг не его, а Суареса. А, было ещё одно проявление психоза: Манджукич поборолся с Лео в стыке, заговорил с ним, положил руку на плечо — Месси зло отмахнулся и бросил пару неласковых реплик.Вот говорят, что Месси – «Барселона» сама по себе. Она, нынешняя «Барса», такая же слегка психованная, как Лео в том конкретном моменте. С расшатанными нервами, гиперзавышенными ожиданиями. Это удивительно, что сине-гранатовые считались фаворитами пары с «Ювентусом», который бесперебойно идёт по сезону, вообще не играя на 100 процентов. Удивительно, как одно из статистических бюро резко повысило шансы на победу «Барселоны» в Лиге чемпионов – 2% после 0:4 в Париже, 32% и статус главного фаворита после.Всё это странно: 6:1 с «ПСЖ» не убрали проблемы сине-гранатовых по взмаху волшебной палочки, мощный камбэк лишь замаскировал их. «Барселона» осталась зависимой от настроения, от быстрого гола – если не забили, поймать кураж практически нереально. Поддушить «Барсу» прессингом с первых минут – сразу ухудшить её настроение, а «Ювентус» логично сделал ставку на стартовый натиск.на 4-й минуте пришлось в панике выбивать мяч, когдабыл в шаге от вырванного мяча, до этого он уже успел взять один удар в створ – от Игуаина после подачи Пьянича со штрафного.Вторая болевая точка «Барселоны», на которую надавил хитрец, – опорная зона. В бешеном камбэке сине-гранатовые вместе с последними нервами потеряли. Заменить его в своих 3-3-1-3 Луис Энрике попробовал, но аргентинец банально оказался не готов к стилю «Ювентуса». Аллегри попросил команду доставлять мяч на фланги, а игроков атаки и поддержки открываться на линии штрафной. Маскерано в результате постоянно смещался ближе к флангу и запаздывал, а отыгрывая защитника и делая передачу на линию штрафной, «Ювентус» забил второй мяч. А потом колотил и колотил «Барселону» тем же приёмом.Всё, что хотел сделать Аллегри, было реализовано. Сломать опорную зону – сломали. Грамотно использовать стандарты – пожалуйста: у «Ювентуса» есть два шикарных исполнителя, Пьянич и Дибала, а ещё вереница мощных рослых игроков, из которых сегодня выстрелил, а через неделю может выстрелить кто-то ещё. Забить быстрый гол, дестабилизируя и заставляя «Барсу» психовать – выполнено. Это вообще главный элемент плана.«Барселона» боролась за свой забитый мяч, возможно, даже заслужила – но где-то не повезло, где-то потащил Буффон, где-то вернулось за пенальти Суареса — Айтекина. Признайте – «Барса» прыгнула выше головы тогда, в решающие минуты матча с «ПСЖ», но сегодняшняя команда куда больше похожа на настоящую «Барсу», чем та. Пора это признавать.Почти два месяца назад «Барселона» получила в Париже минус четыре, здесь – минус три, но теперь шансы на возвращение ещё ниже. Разница между «Ювентусом» и «ПСЖ» – в психологии. У Парижа – сахарный, отказывающийся от своего стиля, и группа игроков, разбитых постоянными вылетами на первой-второй стадии плей-офф. У Турина –, тренер, не приемлющий конкретного стиля. И набор воинов, который становится сильнее с каждым годом. Если вы верите, что «Барса» может отыграть три мяча, то пересмотрите сегодняшнюю игру – расскажите о её планах воину Кьеллини, который ввёл командную прививку против укусов Суареса, воину Буффону, выручавшему команду в нужные моменты, и воину Бонуччи, выходящему на каждый важный матч, пожёвывая конфетки с чесноком.Четыре года назад «Юве» Конте вылетал на этой же стадии от «Баварии» Хайнкес (там, кстати, туринцам забивал), и той команде не хватало закалки настоящего чемпиона. У нынешнего «Ювентуса» эта закалка есть. Он рос на наших глазах, а главное доказательство его роста – ход по нынешнему сезону. Серьёзно, вспомните матч, когда бьянконери вылезали из кожи все 90 минут? Даже против «Барселоны» такое состояние сохранялось минут 20 – потом «Ювентус» спокойно отдал мяч и навязал свой футбол: пробуйте, что хотите, мы перережем всё.такой же, растёт на наших глазах. Его забросали ярлыками про второго Месси, но он вам не Лео – он похожий по стилю, но другой игрок. Он растёт ментально – в декабре плакал, не забив решающий пенальти «Милану», а в марте мощно выстрелил в девятку тому же «Милану», в такой же стрессовой ситуации, на седьмой добавленной. Он готов блистать в больших матчах. Я слегка перегну палку, но вот большой матч Дибалы, едва ли не первый для «Ювентуса» вообще в сезоне: два гола и статус MVP. Вот большие матчи Месси в нынешнем сезоне – разжёванв класико, съеден прессингом «Атлетико» в Примере, отдал лидерство Неймару в обоих матчах с «ПСЖ». Он другой, этот Дибала. По-прежнему выглядящий как ребёнок, с заплаткой на локте, будто на школьной разодранной в драке рубашке, но растущий и доказывающий это гению, которому при первом вызове в сборную Аргентины боялся сказать хоть что-то.Чтобы перестроиться, поменять команду и её характер, «Ювентусу» понадобилось четыре года. Чтобы измениться и найти ключ к необычайно сложному, знающему слабости сопернику, «Барселоне» точно не хватит недели. Снимайте розовые очки – это не сенсация, это абсолютно ожидаемый итог матча вышколенной тренерской команды и эмоционально нестабильной.