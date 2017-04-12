Превращение в середняка. 5 признаков заката «Барселоны»

Месси больше не главный
В последнем матче «Барселоны» перед поездкой в Турин лучшим в составе каталонцев был Лионель Месси. Лучшим — если забыть о поражении от «Малаги».
«Барселона» — это уже не Месси. Точнее, не только Месси. Даже в сказочном матче с «ПСЖ», который в глазах сине-гранатовых болельщиков убрал все проблемы команды, солировал не аргентинец, а Неймар.
И это очень злит Лео. Он раз за разом попадает в скандалы: уклонение от налогов, дисквалификация в сборной, теперь — «чёрный список» летних трансферов. Кажется, Месси уже сам не отличает, что здесь правда, а что — нет. Но правда одна: он уже не может (или никогда не мог?) тащить всю «Барсу» на себе.
Лидеры состарились, новые — не выросли
Это проблема вторая: Месси очень скучает по старой «Барсе», с кулаком Хави-Иньеста в центре поля. Первого нет уже давно, второй стремительно стареет, теряя не в интеллекте, но в резкости, скорости и мощи. Не просто так несколько лет назад в СМИ и на форумах все только и говорили, что о заслуженных испанцами «Золотых мячах» Месси. Теперь выезжать на них возможности уже нет.
На их месте — не тянущий на роль лидера и главного креативщика Иван Ракитич, совсем робкий и нерешительный Серхи Роберто, а сзади — не блещущий Матьё и не всегда спасающий тер Штеген.
Юмтити, Гомеш, тот же Роберто и тер Штеген — если дать им время, в «Барсе» вырастут звёзды. Но это дело будущего.
→ Париж, версия 2.0. «Барселона» опять разгромлена
Тактическая предсказуемость
Луис Энрике доработает в «Барселоне» до конца сезона и уйдёт. Сам Лучо анонсировал это ещё в начале марта. Видно, что тренер и команда устали друг от друга.
Энрике не смог предложить ничего нового против простой и понятной тактики «Юве» Аллегри. Тренер «Барсы» снова перенасытил середину и раз за разом пытался пробить лучшую оборону Италии штурмом — вот только пробить кулак Бонуччи-Кьеллини способен разве что таран а-ля Лукаку, а не Неймар и Иньеста.
Ещё одна провальная идея Лучо — вернуть Маскерано в 2007-й и поставить в опорную зону. При этом весь первый тайм в обороне «Барсы» зияла дыра на месте Матьё, которую приглядел скоростной Куардадо и откуда свой первый гол забил Дибала. Опомниться на 46-й минуте поздно — «Барселона» уже проигрывала 0:2.
Неумение выигрывать большие матчи
Выдающийся матч с «ПСЖ» нужно оставить за скобками — такого в футболе никогда не было и не будет.
«Барса» перестала уметь вытягивать из себя максимум в матчах с равными соперниками. Так и было и в «класико» первого круга, и в матче с «Атлетико», и в Париже, и теперь в Турине. Рано или поздно в важнейшем матче «Барселона» точно остановится — вопрос только в том, накажут ли её за это. Ещё раз: 6:1 с «ПСЖ» — исключение из правила этого сезона. Хотя и тогда был звоночек — забей Кавани второй гол, сейчас вы бы читали совсем о других героях.
К сложнейшему отрезку в чемпионате команда Лучо подходит в неутешительном состоянии. «Класико» без главного солиста Неймара, 0:3 от «Юве» перед ответным матчем. Да — сейчас «Барселона» выглядит максимально разобранной.
Нестабильность
Просто статистика: из шести последних гостевых матчей «Барса» проиграла в четырёх. И если «ПСЖ» и «Юве» оправдать можно (хотя таких разгромов каталонцы не видели давно), то как объяснить потерю очков с «Депортиво» и «Малагой»?
«Барса» похожа на русского человека: она создаёт себе проблемы, чтобы потом, как Мюнхгаузен, выдёргивать себя за волосы. С парижанами это получилось, но пройдёт ли то же самое с суперорганизованным «Ювентусом», образцом итальянского футбола? Вряд ли.