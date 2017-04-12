Взрывайте «Твиттер», не бомбы. Что на самом деле было в Дортмунде

Вот что известно к моменту, когда я это пишу: автобус с игроками дортмундской «Боруссии» был атакован по пути на матч с «Монако». Полиция подтвердила факт трёх взрывов, пуленепробиваемые стёкла автобуса немецкого клуба в некоторых местах всё же были пробиты. Что ещё важно: полиция классифицирует это как целенаправленную атаку на автобус с командой, а не случайный взрыв, и не употребляет слово «теракт». Что самое важное: погибших нет, и я желаю скорейшего выздоровления Марку Бартре, который оказался урухнувшего стекла,и был осыпан осколками. Очень неприятно, но он — сильный мужчина (а«Боруссии» на гостевом дерби доказала, что у него ещё и большое сердце), а значит всё будет хорошо.На этом всё.Всё остальное — за гранью нашего знания (пока по крайней мере) и понимания (всегда). Мы не знаем, кто это сделал, и точно, находясь в чистом состоянии ума, никогда не поймём, зачем это было делать. Обычно незнание и отчаянное непонимание приводит к бесконечным спекуляциям — о проблеме мигрантов, о страхе и панике, о неизвестном, о глобальной ситуации в мире. Вы и сами знаете об этом — к сожалению, поводов у нас хватает. Так было бы и на этот раз, если бы не восхитительная дортмундская акция.Я уже рассказывал, как немецкие клубы завоёвывают новых болельщиков через смешные/вирусные сообщения или акции в соцсетях, но на этот раз всё получилось выше всех ожиданий. „Боруссия“ скоординировала своих болельщиков с фанатами „Монако“, которым было необходимо где-то переночевать до перенесённого матча. Хэштег #bedforawayfans («ночлег для фанатов гостей») за семь минут вышел в тренды немецкого сегмента «Твиттера».В течение часа стали появляться милые истории. О том, как четвёрку фанатов «Монако», стоявшую на парковке у стадиона, подобрал дортмундец, пообещавший найти дома полотенца, зубные щётки (не смейтесь, купить в Германии что-то поздно вечером весьма проблематично), еду и пиво. О том, как люди терялись на неизвестных им улицах, не зная ни немецкого, ни английского, и им специально находили хозяев, знающих французский язык. О том, как люди были готовы ехать на машине из городов в радиусе 50-70 км от Дортмунда, чтобы подобрать французов, а завтра вместе с ними поехать на матч. Всё это, конечно, сопровождалось совместными фотографиями.И вот что действительно произошло этой ночью. Футбол, как и любой другой вид спорта, всю свою историю объединяет людей. Мы часто говорим это, но обычно это настолько неосязаемо, что мы не можем привести чёткий пример того, как именно это происходит. Прошлой ночью мы получили такой пример. Всё то, за что мы любим эту игру, соединилось в одной несложной акции, и появился повод посмотреть на игру по-новому. По-настоящему.В этом случае не совсем важно, кто и зачем взрывал, особенно учитывая, что никто не был слишком серьёзно ранен. Важно просто понимать, что взрывы — это абсолютное зло всегда, если ты взрываешь не соцсети. Взрыв акции в соцсетях дал ответ: единство и солидарность футбольного сообщества наносит разгромное поражение абсолютному злу. Да, матча «Боруссия» — «Монако» во вторник вечером не было, но футбол всё же случился. Две команды — в жёлто-чёрной и красно-белой форме — вышли на одно поле, на сотни небольших полей в Дортмунде и окрестных городах. Вышли, чтобы круто провести время вместе и найти новых друзей.Для этого создан футбол, поэтому мы его так любим. Мы часто забываем об этом в постоянном болельщицком стремлении к обоснованию соперничества, но такие истории напоминают нам о главном.