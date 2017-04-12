«У Бердыева не бывает на глазок». Новая книга о нашем футболе

О ключевом решении в карьере игрока

Об оздоровительной роли кризиса

Невидимые факторы побед

Секреты Курбана Бердыева

Авторы книги – президент «СА -Футбольного агентства»и журналист, автор еженедельников «Футбол» и «Советский спорт-футбол»— поднимают особенно актуальные на сегодня проблемы российского футбола, от молодёжного уровня до ситуации, в которой оказалась сборная России в преддверии чемпионата мира. В книге представлены откровения и альтернативные мнения всех представителей самого популярного в России вида спорта – от детских тренеров и агентов до действующих футболистов и руководителей, которые изнутри объясняют успехи одних команд и неожиданные со стороны провалы других. А также рассказывают, почему полупустые трибуны на стадионах стали нормой, а некоторые клубы обречены на финансовые коллапсы задолго до того, как все узнают о полугодовых задержках заработной платы игрокам.Приводим отрывки из книги.— В карьере почти всех состоявшихся футболистов случается момент, когда стоит отказаться от малого ради достижения большой цели. Хотя иногда «малым» становятся очень заманчивые условия. Такая дилемма 10 лет назад встала и перед клиентом нашего агентства Сергеем Рыжиковым. У него действовал контракт с «Локомотивом», но там тогда в почёте были иностранные вратари. Зато Сергею полагалась от клуба квартира, если в течение двух лет он проведёт пять матчей за основной состав. Представьте, что значит получить квартиру в Москве для футболиста с мизерной по меркам Премьер-Лиги зарплатой! У которого к тому же есть ребёнок.Но Рыжикова не пришлось убеждать, что лучше ехать в команду, где на него рассчитывают, чем с целью получить квартиру ждать своего, по сути, безнадёжного шанса.Уйдя в аренду в «Томь», Рыжиков на финише чемпионата 2007 года провёл в Москве против «Локомотива» великолепный матч, не позволив хозяевам победить. В раздевалке Анатолий Бышовец метал гром и молнии, возмущаясь, как это Серёге не запретили играть против клуба, которому он принадлежит. А для нашего клиента тот короткий отрезок в «Томи» стал трамплином в «Рубин», с которым он уже через год выиграл чемпионат России. Кем за девять лет он стал в казанском клубе, сегодня знают все. И потому стоит вернуться в начало этой истории – выиграл бы Рыжиков столько титулов, стал бы звездой казанского спорта и одним из самых высокооплачиваемых вратарей страны, если бы тогда соблазнился квартирой и продолжил сидеть на скамейке в «Локомотиве»?— Я убеждён, что в нашем футболе, как и в других сферах, сейчас наступают хорошие времена. Финансовый кризис очень сильно повлиял на возможности клубов, что, на мой взгляд, к лучшему. Примерно с 2000 года в нашем футболе царил праздник дурака. Люди, не обладающие высоким профессионализмом, без максимальных усилий сколачивали огромные состояния. В первую очередь это, конечно, касается игроков.Сейчас же многие клубы вынуждены урезать бюджеты, а заодно и зарплаты футболистов приводить разумному соотношению цены и качества, Считаю, по уровню футбола наш чемпионат стоит рядом, например, со швейцарским. И оплачиваться должен примерно также. С очень умеренными зарплатами большинства игроков. Не призываю ту же Швейцарию копировать полностью. Там у людей совсем другой менталитет – эта страна банков, люди очень скрупулёзно считают деньги и не привыкли шиковать. Поэтому звезду калибра Халка никогда себе не позволят. Мы же должны идти своим путём. И если у руководителей клубов есть деньги, то, конечно, таких мастеров в нашем чемпионате только приветствую. Но важно учитывать, что их единицы! А игру многих других долго оценивали неадекватно. Что и стало одной из причин отсутствия российских футболистов в европейских клубах – зачем туда стремиться, если в сильнейшие команды ведущих чемпионатов они всё равно не попадут. А в других они не получат и половины того, что им платят в России.— Административная работа в ЦСКА помогла мне изнутри увидеть и познать секрет стабильных успехов клуба. Хотя, приехав на первую встречу с Евгением Гинером, я удивился. Офис в манеже ЦСКА был очень простеньким – по сравнению с ним даже апартаменты «Томи» выглядели шикарно.Гинер мне на это с улыбкой сказал: «Не обращайте внимания, Валерий Кузьмич, вот стадион достроим — и заживём по-новому». Зато организация дела у «армейцев» на выдающемся уровне. Что особенно впечатлило? Чёткое распределение ролей. В «армейском» клубе невозможно запутаться в решении каких-то вопросов, коллективная безответственность исключена. Каждое направление президент закрепляет за отдельным сотрудником, и все знают, что отвечает за него именно этот человек. И в случае недоработок спрашивает Евгений Леннорович очень жёстко. Его важнейший аргумент – люди должны каждую минуту осознавать, что они часть великого клуба, в котором всё должно работать по высшему разряду. Ещё меня впечатлила роль Гинера в ключевых вопросах. Увидел это своими глазами – если возникала необходимость, президент мгновенно «включался», вникал в тему и брал решения на себя. Причём настолько умно и убедительно, что не возразишь.— Насколько глубоко Бердыев понимает футбол, я понял, когда помогал ему комплектовать казанский «Рубин», который Курбан только что вывел в Премьер-Лигу. Особенно меня впечатлил его подход к выбору центральных защитников. С вида заметные отличия между ними найти сложно – все ребята рослые, мощные, умело ведущие борьбу. И вдруг тренер меня ошарашивает: «Этот безответственный, тот безответственный». Тогда эту оценку воспринял с удивлением – ведь сама по себе позиция на поле подразумевает высочайшую ответственность и дисциплину – за спинами игроков обороны только вратарь! Но Курбан Бекиевич говорит: «Смотри внимательно» — и начинает по полочкам разбирать пропущенный гол. На первый взгляд, говорит, защитник правильно всё делал, но чуть недобежал и не успел на перехват. Потом на полшага не сместился в сторону, после не выставил ногу, чтобы заблокировать удар. Недоработал позиционно. В итоге у соперника голевой момент. А у защитника была возможность его предотвратить. Получается, действовал на авось. Такие Бердыеву не нужны. «Чуть недобежал», «полшага», «на долю секунду быстрее» — вот какими категориями анализирует Курбан футбол, эти мелочи в нём часто становятся решающими.Потому не стоило искать волшебную палочку, когда вскоре после прихода Бердыева и защитники «Ростова», и вся команда заиграли в обороне столь чётко, как ходят лучшие в мире часы. Тренер всегда точно знает, что нужно требовать с игроков, как они должны взаимодействовать, почему на конкретной позиции должен выйти тот, а не другой. У него не бывает «авось», «на глазок» или «посмотрим».