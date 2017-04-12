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175 лет назад 2016
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Янник Феррейра-Карраско
Фото: Reuters
Текст: Денис Марков

«Это игрок, который умеет всё». Теневой лидер «Атлетико»

О нём почти не говорят, его изредка хвалит Симеоне, и тихо интересуется «Бавария». Почему же Янник Феррейра-Карраско сильно недооценён?
12 апреля 2017, среда. 14:15. Футбол
Недавно Филипе Луис похвалил Антуана Гризманна за способность находить пространство между линиями центра и атаки. Важный навык для оттянутого форварда. Но ещё летом, на Евро-2016, Гризманн играл крайнего нападающего. И тогда эксперты французского Canal + выделяли в нём умение играть
на опережение. Как оказалось, Гризманн – универсальный футболист, способный и придержать мяч в глубине, и обострить, и провести контратаку.

За такой гибрид способностей его называют олицетворением футбола Диего Симеоне. За них же француза все больше сватают к Жозе Моуриньо. По мнению многих, этот игрок – идеал контратакующей игры. Но интересный факт заключается в том, что Янник Феррейра Карраско обладает теми же качествами, но говорят о нём в разы меньше.

Минувшей осенью бельгиец порадовал болельщиков блестящим выступлением: шесть голов в четырёх матчах. Симеоне похвалил игрока и отметил его универсальность: «Я очень рад за Карраско. Это игрок, который умеет всё, его ждёт прекрасное будущее. Со временем он будет только лучше». То, что игрок «умеет всё», доказывает различие этих шести голов: два было забито на контратаках, один – на подборе после углового и два при позиционной атаке. При этом два мяча залетели из-за пределов штрафной площади.
Бельгийский инсайд – четвёртый игрок в команде по созданным моментам (28). Большинство шансов создано с левого фланга (28,6% у бровки и 7% в средней трети). Закономерно для его позиции. Но на втором месте – зона «десятки» (32,1%), а на третьем – штрафная площадь (22,2%). Отстают ненамного. Почему так? Смещение инсайда в центр является обычным тактическим ходом при игре с таранным нападающим, но наличие Гризманна, оттянутого форварда, заставляет задуматься над причинами подобной статистики.

Такая «аномалия» объясняется тем, что эти футболисты способны дублировать друг друга. Неудивительное явление, когда Янник отдаёт на опережение Антуану, но бывает и наоборот. Пример: матч против «Баварии» в Лиге чемпионов. «Атлетико» отбирает мяч в центре поля, пас на Гризманна. За ним отходит Джером Боатенг. Француз отдаёт на ход Карраско, тот устремляется в свободную зону и открывает счёт.
Такой стиль игры делает Янника третьим нападающим. Формально расстановка команды – 4-4-2. Без мяча так и выглядит. Но при контратаках бельгиец нередко забегает дальше нападающих. А после забегания в штрафную обостряет горизонтальным пасом. Поэтому при контрвыпадах схема «Атлетико» выглядит как 4-3-3. Коке занимает позицию «ложного вингера» и располагается под атакующей тройкой, что окончательно трансформирует исходную 4-4-2.

Диего Симеоне дал прогноз на развитие бельгийца ещё в начале прошлого сезона: «Феррейра-Карраско постоянно растёт и с каждым днём всё больше интегрируется в команду. Упорный труд помогает лучшим игрокам прогрессировать. Он молод и ещё может ощутимо прибавить».

Прогноз сбылся. Карраско уже превзошёл сам себя. Если в минувшем сезоне по системе «гол+пас» у него было пять очков, то в текущем – уже 12. Увеличилась точность удара: в прошлом сезоне 41% мячей бельгийца летели в створ, в текущем – 59. Третий результат в команде, после Филипе Луиса и Анхеля Корреа. На секунду, у Антуана Гризманна – 58. При этом бельгиец бьёт по воротам в среднем 0,8 раза за игру, а француз – 1,8. Возвращаясь к созданным моментам, если сейчас в активе Янника их 28, и сезон ещё не закончен, то за весь минувший их было 21.
Карраско не позволил Николасу Гайтану закрепиться в составе команды и подвинул Сауля в центр. Диего Симеоне нуждается в длинных забросах при выходе из обороны в атаку. Бельгиец – единственный инсайд, способный обеспечить партнёров открыванием за спинами защитников. А умение придержать мяч в глубине не даёт бельгийцу стать игроком ротации. Он универсален и способен сыграть в разных ситуациях по-разному.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Янник Феррейра-Карраско
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