«Это игрок, который умеет всё». Теневой лидер «Атлетико»

За такой гибрид способностей его называют олицетворением футбола Диего Симеоне. За них же француза все больше сватают к Жозе Моуриньо. По мнению многих, этот игрок – идеал контратакующей игры. Но интересный факт заключается в том, что Янник Феррейра Карраско обладает теми же качествами, но говорят о нём в разы меньше.
Минувшей осенью бельгиец порадовал болельщиков блестящим выступлением: шесть голов в четырёх матчах. Симеоне похвалил игрока и отметил его универсальность: «Я очень рад за Карраско. Это игрок, который умеет всё, его ждёт прекрасное будущее. Со временем он будет только лучше». То, что игрок «умеет всё», доказывает различие этих шести голов: два было забито на контратаках, один – на подборе после углового и два при позиционной атаке. При этом два мяча залетели из-за пределов штрафной площади.
Бельгийский инсайд – четвёртый игрок в команде по созданным моментам (28). Большинство шансов создано с левого фланга (28,6% у бровки и 7% в средней трети). Закономерно для его позиции. Но на втором месте – зона «десятки» (32,1%), а на третьем – штрафная площадь (22,2%). Отстают ненамного. Почему так? Смещение инсайда в центр является обычным тактическим ходом при игре с таранным нападающим, но наличие Гризманна, оттянутого форварда, заставляет задуматься над причинами подобной статистики.
Такая «аномалия» объясняется тем, что эти футболисты способны дублировать друг друга. Неудивительное явление, когда Янник отдаёт на опережение Антуану, но бывает и наоборот. Пример: матч против «Баварии» в Лиге чемпионов. «Атлетико» отбирает мяч в центре поля, пас на Гризманна. За ним отходит Джером Боатенг. Француз отдаёт на ход Карраско, тот устремляется в свободную зону и открывает счёт.
Диего Симеоне дал прогноз на развитие бельгийца ещё в начале прошлого сезона: «Феррейра-Карраско постоянно растёт и с каждым днём всё больше интегрируется в команду. Упорный труд помогает лучшим игрокам прогрессировать. Он молод и ещё может ощутимо прибавить».
Прогноз сбылся. Карраско уже превзошёл сам себя. Если в минувшем сезоне по системе «гол+пас» у него было пять очков, то в текущем – уже 12. Увеличилась точность удара: в прошлом сезоне 41% мячей бельгийца летели в створ, в текущем – 59. Третий результат в команде, после Филипе Луиса и Анхеля Корреа. На секунду, у Антуана Гризманна – 58. При этом бельгиец бьёт по воротам в среднем 0,8 раза за игру, а француз – 1,8. Возвращаясь к созданным моментам, если сейчас в активе Янника их 28, и сезон ещё не закончен, то за весь минувший их было 21.