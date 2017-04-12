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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ювентус» — «Барселона». 3:0. Роль Месси, Неймара, анализ матча
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Квадраты лучше треугольников. Что мы узнали из матча «Юве» — «Барса»

Почему «Барселона» сыграла плохо. Как Макс Аллегри это предугадал и использовал. Ответы — в анализе матча.
12 апреля 2017, среда. 16:23. Футбол
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Самая многословная часть этого текста будет вступительной. Она необходима, чтобы лучше понимать философию, от которой «Барселона» не может отказаться. А заодно, чтобы показать, как неумение менять план делает
предсказуемой даже очень сильную команду. Наконец, в самом конце текста мы вернёмся к тому, с чего начали – чтобы сделать его по-настоящему завершённым.

Стартовая расстановка «Барселоны» на матч с «Ювентусом» прижилась после безумной победы над «ПСЖ». Её базовая форма – 3-3-3 плюс свободно блуждающий на правом полуфланге Месси. Звучит и выглядит довольно странно, поэтому нужно объяснить, зачем это нужно. Итак, во-первых, расстановка футболистов – это условность. По ходу позиционной атаки кто угодно может оказаться где угодно. Но при этом стартовая схема – точка отсчёта, важная для билд-апа (первой фазы атаки). Идея владения мячом в «Барселоне» основана на том, чтобы в каждый момент игрок с мячом имел как можно больше вариантов продолжения атаки. Особенно важно это как раз в билд-апе. Отсюда зацикленность на построении треугольников. О них нужно рассказать подробно.

Кое-что важное о треугольниках


Значение треугольников – не догадка автора, а факт. Доказательства: 1. «На тренировках всё крутилось вокруг треугольников» (Хави). 2. «Система базируется на том, что каждый футболист образует треугольник с двумя другими» (Йохан Круифф). 3. «Чем больше у тебя на поле треугольников, тем сильнее твоя команда» (Луи ван Гал). 4. Друг Хосепа Гвардиолы журналист Марти Перарнау в книге о «Барселоне» тратит целую главу на то, чтобы объяснить, как именно тот довёл идею построения треугольников до совершенства. А теперь вернёмся к схеме 3-3-1-3.

Некоторое время назад я брал интервью у Жорди Гратакоса, испанского тренера, который работает в системе «Барселоны». Это случилось как раз после победы над «ПСЖ», и часть беседы, которая не вошла в итоговый материал, коснулась матча. В частности, выбранной Луисом Энрике схемы. Её особенность в том, что на поле образуется сразу 12 треугольников. Вы же не забыли про вратаря? В современной каталонской модели Juego de posición (дословно – позиционной игре, а на самом деле, позиционной атаке) вратарь в билд-апе ничем не отличается от полевого игрока. Широкое, некомпактное построение выглядит уязвимым, но на самом деле оно заставляет соперников больше бегать за мячом впустую. «Не приближайся к игроку с мячом. Так ты создашь ему проблемы. Отойди подальше и держись на линии паса», — объяснял мне каталонский тренер.
«Не приближайся к игроку с мячом. Так ты создашь ему проблемы. Отойди подальше и держись на линии паса», — принцип, которого в «Барселоне» придерживаются все тренеры.
Итак, 12 треугольников. По идее, это значит, что мяч будет двигаться по полю так быстро, что у защитников закружится голова. Или, как говорил Хави, «так быстро, что вы его не увидите». Некоторые изменения Луис Энрике внёс уже после игры с «ПСЖ». Дело в том, что в расстановке 3-3-1-3 ключевую роль играют опорный полузащитник и плеймейкер, соответственно Серхио Бускетс и Лионель Месси в «Барселоне». Каждый из них участвует в образовании сразу шести треугольников – то есть управляет игрой. Проблема в том, что Месси эту позицию не держит. Он свободно перемещается с правой бровки к центру, одновременно перемещаясь между линиями по вертикали. Его легко понять: как мишень номер один, он должен искать пространство. Поэтому позиция «десятки» в «Барсе» плавает. Смотрим на тепловые карты всех троих и обращаем внимание не только на яркие зелёные пятна, но и на более тёмные синие. Фактически расстановка превратилась в 3-3-х-х, поскольку Месси меняется местами и с Иваном Ракитичем, и с Серхи Роберто. Точнее, Ракитич страхует Месси на фланге, а Роберто в центре.
Что это должно дать? Возможность через пас выходить из-под прессинга. Когда соперник выбрасывается на игрока с мячом, у того есть два адресата для паса. Во-вторых, перемещать мяч на атакующую треть поля: там образуется достаточно много треугольников. В-третьих, создавать численное большинство лучших игроков в опасной зоне, так называемой зоне-14. Туда постоянно смещаются Месси, Неймар и иногда Роберто и Иньеста.
В самой опасной зоне – самые креативные игроки в команде. Это даёт возможность забрасывать соперника разрезающими передачами, постоянно выводя на удар любого из атакующей тройки. Выглядит угрожающе.

Как это должно работать? Ну, Хави не шутил: мяч должен находиться в постоянном быстром движении. Тогда способность соперников сохранять концентрацию подвергается серьёзной угрозе. Можно прекрасно работать полчаса, но не успеть, условно говоря, повернуть голову вовремя – и Неймар выскочил на вратаря. Они ждут зону, в которую можно вбежать, сохраняя линию паса. Высокая интенсивность игры обязательна. Высокая скорость движения мяча обязательна.

Почему план не работал


Выше мы уже говорили, что в расстановке «Барселоны» есть две повышенные зоны ответственности. Это позиции опорника и плеймейкера. С плеймейкером разобрались, перейдём к опорнику. Его не было. Потеря Серхио Бускетса – это потеря пасового метронома, но не только. В плане игры без мяча он тоже сильнее Маскерано. Он банально лучше держит позицию: вспомните второй гол. Посмотрите на скриншот: найдите на нём Маскерано. Дибала бежал очень медленно, явно стараясь не догнать Игуаина и создать глубину атаки. В итоге он оказался вне линии штрафной – в зоне опорного полузащитника.
Потеря Буксетса – это потеря уникального игрока, который может держать линию в треугольниках и играть вразрез под давлением. Маскерано в такой же ситуации отдаст мяч Пике. В итоге это должно привести к тому, что ключевыми футболистами являются не опорник и плеймейкер, а центральный защитник. А теперь смотрим статистику: больше всего пасов в матче отдал Пике на Юмтити. На втором месте – пасы Юмтити на Пике. Они вдвоём отдали друг другу 40 пасов.
Хави: На тренировках в «Барселоне» всё крутилось вокруг треугольников.
Ещё одна причина – низкая интенсивность игры. «Барселона» плохо боролась, плохо перехватывала мячи и плохо играла на подборе – по всем показателям явное преимущество у «Ювентуса». Во втором тайме картина несколько изменилась: «Барса» заиграла интенсивнее. Сравните показатели за первый и второй тайм: удары – 6-11, отборы – 7-12, перехваты – 1-5, обводки – 2-9. Можно согласиться с Андресом Иньестой в том, что его команда провалила первый тайм. Но проблема не только в этом, а в том, как здорово «Ювентус» использовал все перечисленные слабости и некоторые психологические проблемы, о которых вы можете прочитать здесь.

Как работал план «Ювентуса»


На первых минутах «Ювентус» применял высокий прессинг и агрессивно играл в отборе. Цель напугать гостей была выполнена идеально. Мой коллега Сергей Титов в отчёте о матче упоминает, как тер Штеген на четвёртой минуте в панике выносил мяч куда подальше. Но когда он не выносил, а пытался разыграть, всё было ещё хуже.
Пике и Юмтити накрывали в момент паса на них. Свободным оставался Матьё – это была ловушка, потому что чаще всего атаки «Барселоны» начинал наименее приспособленный к этому игрок. Вот Матьё делает пас на Иньесту, которого уже атакует Пьянич.
Единственная альтернатива – вернуть мяч Юмтити. Карта пасов француза в первые полчаса показывает, что это решение было его первым выбором. Почему в первые полчаса? Просто при счёте 2:0 «Ювентус» поменял тактику.
Играть в заданном туринцами темпе всю игру нельзя. Это превратилось бы в утомительную беготню за мячом, потом появились бы разрывы между линиями, а дальше наступает время треугольников (похоже на слоган к блокбастеру, который снял учитель геометрии). Но слабое начало в исполнении «Барселоны» позволило решить задачу-минимум за семь минут. После этого высокий прессинг включался периодически. К исходу получаса тер Штеген от отсутствия вариантов начал просто выбивать мяч подальше от ворот, а не пасовать на ближнего. Но «Ювентус» уже играл по-другому.
Треугольники лучше всего работают, когда соперник борется за мяч. Если же он всеми способами намекает, что в мяче не заинтересован, команда треугольников стоит перед задачей задать головокружительный темп атак, чтобы лишить его компактности. «Ювентус» максимально усложнил эту задачу. Несмотря на указанную многими изданиями расстановку 4-2-3-1, Марио Манджукич и Хуан Куадрадо отыграли фланговых полузащитников. Команда Макса Аллегри уже к исходу получаса построила традиционный двойной забор из 4-4-2, между двумя крайними игроками в котором по вертикали не было и 20 метров.
Потеря Буксетса – это потеря уникального игрока, который может держать линию в треугольниках и играть вразрез под давлением.
«Ювентус» сузил обороняемое пространство настолько, что просто выключил нескольких футболистов «Барселоны» из организации атаки. Это тоже видно по предыдущему скриншоту. На атакующей трети гости оказывались в явном меньшинстве, а размашистые треугольники превратились в разрывы между линиями. Месси и Неймар либо получали мяч на фланге в центре поля, либо оказывались в «клетке» из четырёх соперников. Как Неймар на скриншоте.
Суарес вообще провёл в ней весь матч. При 70% владения мячом у «Барселоны» он сделал всего 38 касаний за 90 минут, меньше, чем Гонсало Игуаин. Об этом мы говорили накануне матча: «Барселона» критически зависит от своих лидеров, но при этом они часто играют сами по себе, вдали от команды. А Суарес – первый, кто выпадает при игре с компактным соперником.

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Почему по-другому не могло быть


А теперь мысленно вернёмся к началу текста. При всей нелюбви к слову «философия» применительно к футболу нужно признать: у «Барселоны» именно она. Лишние 5, 7, 12 пасов между центральными защитниками – это не билд-ап, а симуляция, если соперник просто наблюдает и даже не собирается терять ровность линий. И все разрекламированные выше варианты продолжения атаки, которые открывает построение треугольником, уходят в пустоту. В таком случае полезнее может быть навес на Суареса или сильный прострел с фланга. Просто в борьбу: пусть мяч отскочит, а Неймар или Серхи Роберто попробует успеть первым. Это не идеальный план, но альтернатива тому, что пять-шесть игроков постоянно оказываются с мячом в ногах против восьми-девяти соперников – без скорости и без пространства. Даже «Бавария» Гвардиолы начиная со второго года его работы регулярно изменяла своему тренеру и переходила к тактике фланговых навесов в штрафную, если матч складывался неудачно. Да и в «Барселоне» мы видели Пике в роли центрального нападающего. Но не сейчас.

Во втором тайме Луис Энрике предсказуемо снял Матьё – слабое звено в построении атак. Он выпустил центрального полузащитника, и «Барселона» вернулась к классической схеме 4-3-3. Роберто и Маскерано опустились в защиту, Юмтити ушёл на фланг. Это в целом улучшило качество первого паса «Барселоны», но и показало ограниченность: команда не отказалась от своей модели. Это действительно философия – потому что «Барса» придерживается её, даже когда это вредит. В этом главная уязвимость «Барселоны» сейчас, но и главная надежда в перспективе. В 2014 году после двух сезонов стагнации новый подход Луиса Энрике к построению треугольников стал для «Барселоны» прорывом. Перезагрузка необходима.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Ювентус Луис Энрике Массимилиано Аллегри
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