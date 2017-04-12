Много личного, не только бизнес. Ученик Зидан против учителя Анчелотти

Зинедин Зидан:

— Я многим вещам научился у Анчелотти, но каким именно – не скажу. — Я многим вещам научился у Анчелотти, но каким именно – не скажу.

Зинедин Зидан и Карло Анчелотти в «Ювентусе» Фото: Reuters

Карло Анчелотти:

— С большой теплотой отношусь к Зидану и очень рад за него: он очень хорошо справляется со своей работой. Но в нашем деле ничего не знаешь наперёд. Важна только следующая игра. — С большой теплотой отношусь к Зидану и очень рад за него: он очень хорошо справляется со своей работой. Но в нашем деле ничего не знаешь наперёд. Важна только следующая игра.

Им не пришлось поиграть друг против друга. Разминулись во времени: когда Анчелотти прощался с бутсами, у Зидана даже намёка на плешь не было — копна волос! Но у них масса общих воспоминаний: приятных, печальных – разных. Совместные взлёты и падения настолько сблизили двух непохожих людей, что даже сегодня, с разных сторон воображаемой баррикады, они отзываются друг о друге исключительно тепло.Былое придаёт новой встрече Карло с Зинедином особый, ностальгический оттенок. Настоящее способноповлиять на карьерное будущее, но не в силах разорвать узы товарищества, давным-давно их связавшие.Их первый опыт сотрудничества был скорее поучительно-полезным, нежели безоговорочно успешным. На рубеже веков они (один – молодой, прогрессивный тренер, второй – свежеиспечённый чемпион мира) встретились в Турине и… ничего не добились. Мало того, сообща пережили кошмарный конфуз – в последнем туре подарили титул «Лацио». А как иначе квалифицировать поражение от заурядной и вроде бы совершенно не мотивированной «Перуджи»? Казус, провал, несчастный случай – нужное подчеркнуть.На следующий год они на пару очков отстали в таблице от чемпиона (теперь это была «Рома») и одновременно покинули «Ювентус». Правда, в разных статусах. Карлетто – в ореоле непонятого и недооценённого тренера, Зизу – мировым трансферным рекордсменом.Анчелотти и поныне хмурит брови при упоминании чёрно-белой полоски своей практики. Турин его не впечатлил, «Ювентус» — расстроил. На Зидана тренерское недовольство не распространяется. «Это лучший игрок из тех, кого мне когда-либо приходилось тренировать, — аттестует итальянец бывшего подопечного. – И не только по игровым – по человеческим качествам тоже».Возможность оценить руководящие таланты Зинедина представилась Анчелотти спустя 12 лет. Летом 2013-го они воссоединились в испанской столице, теперь в одном штабе, чтобы осчастливить Мадрид долгожданной десимой (10-й победой в Кубке/Лиге чемпионов) и… снова расстаться. При схожих, опять-таки, обстоятельствах. Работы итальянцу снова стоило вице-чемпионство.не простил Анчелотти проигрыш золотого забега «Барселоне».Ассистент, как водится, ушёл вместе с главным. Но недалеко. Карло взял годичный отпуск, а его молодой коллега спустился в «кантеру» за самостоятельным опытом – как оказалось, ненадолго.К тому времени как Анчелотти возобновил активную практику, его ученик уже преуспел в новой роли. Взял трофей полноправным Мистером, и не какой-то второсортный – самый что ни есть важный в клубном футболе!Зизу в некотором смысле повторил фокус Гвардиолы: не растерялся, не поплыл после повышения – наоборот, приумножил трофейные активы клуба. В мае выиграл Лигу чемпионов, в августе – Суперкубок УЕФА, в декабре – клубный чемпионат мира. Единицы гениев стратегии и тактики собрали такую коллекцию за всю жизнь. Зидану на международный хет-трик хватило года. Ученик оказался способный – дон Карло это наверняка с удовлетворением отметил.Теперь Зинедина ожидает новый экзамен. Возможно, не самый важный и судьбоносный, но положительно-волнительный. Ему, конечно, известно изречение Ницше: «Плохо отплачивает тот учителю, кто навсегда остаётся только учеником». Превзойти маэстро Анчелотти в глобальном масштабе ему здесь и сейчас не удастся. Но даже локальная победа станет большим делом. Что может быть хуже для экзаменуемого, чем экзаменатор, знающий тебя как облупленного? Только экзаменатор, близко знакомый с твоим окружением и имеющий зуб на твоё же начальство…Зидан не производит впечатления неуверенного в себе человека, нервно ёрзающего на своём стуле в поисках ответов. Но он, безусловно, понимает, что в том числе от исхода противостояния с «Баварией» будет зависеть его карьерное будущее. Близкое и далёкое.Жесты безграничного доверия со стороны Флорентино Переса никого не должны вводить в заблуждение. Для этого самолюбивого сеньора имеет значение только сегодня – вчерашние свершения страховкой от изгнания не служат.Возможно, к Зизу президент испытывает чуть более тёплые чувства, чем к прежним специалистам, но как он воспримет поражение от «отставника» Анчелотти, предугадать невозможно. Уволить не уволит, а обиду затаит – с тем, чтобы впоследствии припомнить. Зидану ли не знать, как это обычно в «Королевском клубе» делается?Присутствует у Зинедина и ещё один мощный профессиональный стимул в этой истории – вдобавок к вышеозначенным личностным. Ни одному тренеру в мире не удавалось дважды подряд взять Лигу чемпионов. Он может стать первым.