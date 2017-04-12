Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кто круче – Кроос или Алонсо. Превью матча «Бавария» — «Реал»
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Хаби Алонсо – Тони Кроос. Кто круче?

Алонсо и Крооса обсуждают реже, чем Игуаина и Суареса. Но поверьте, сравнение этих игроков уж точно не менее любопытно.
12 апреля 2017, среда. 19:00. Футбол
Алонсо – по-настоящему уникальный футболист. Футболист с идеальной карьерой, идеальной репутацией, идеальной игрой в центре поля и идеальной бородой. Где бы баск ни играл, везде он исполнял одну из ведущих ролей. В этом сезоне на Хаби сваливается всё больше критики, всё-таки годы берут своё. Он и сам понимает это, потому заранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. И когда Алонсо со спокойной совестью повесит бутсы на гвоздь, критикующие его болельщики «Баварии» поймут, что игроков такого формата и такого уровня во всём мире можно пересчитать по пальцам.

На месте Алонсо в «Баварии» вполне мог выступать Тони Кроос. Во всяком случае, именно в этой роли его видели тренеры мюнхенского гранда. Но судьба распорядилась иначе – воспитанник немецкого футбола борется за звание лучшего полузащитника мира в Мадриде, а человек, принесший Испании титулы чемпионов мира и Европы, завершает карьеру в Мюнхене. И сегодня их пути пересекутся вновь.

→ 7 причин, почему мы будем скучать по Хаби Алонсо

Передачи


В этом сезоне Алонсо сделал больше передач, нежели Кроос. И это при том, что испанец провёл на поле на 350 минут меньше. Это не говорит о меньшей вовлечённости Тони в игру «Реала», просто «Бавария» привыкла
выходить из обороны именно за счёт Хаби. Да и вообще баварцы чаще владеют мячом. Всё-таки наследие Гвардиолы ещё живёт.

В других аспектах передач лидерство Крооса неоспоримо. Особенно в атакующих стадиях. Он более точен в передачах (89% против 92%), в два раза чаще обостряет игру (69 созданных шансов против 31), выполняет больше ключевых передач (58 и 31). А главное раздаёт гораздо больше голевых передач. 11 у Крооса и ни одной у Алонсо. Во всех турнирах у Тони их и вовсе набралось 14.

Правда, тут стоит сделать пояснение. 8 голевых передач Кроос оформил с угловых, 3 – со штрафных ударов и только 3 с игры. Вы ведь уже поняли, кому Серхио Рамос во многом обязан своей результативностью у чужих ворот? В «Баварии» стандарты чаще всего исполняют другие исполнители, потому винить Алонсо в отсутствие результативных действий не стоит.

Почему Кроос намного продуктивней в атаке, можно понять, взглянув на эти карты передач.
Кроос и Модрич чаще всего располагаются гораздо выше центральной зоны. Под ними всё подчищает Касемиро, потому оба могут сосредоточиться на организации атак. Интересно, что даже Гарет Бэйл порой располагается чуть ниже их. Вокруг фигуры Крооса во многом строится игра «Реала» в нападении. Он отдаёт предпоследний пас, делая заброс в сторону центрального форварда или «вкладывая» мячи в ноги крайних защитников.
В этом сезоне на Хаби Алонсо сваливается всё больше критики, всё-таки годы берут своё.
А вот в «Баварии» работает несколько иная система. Здесь всё вертится вокруг троицы Алонсо-Видаль-Тьяго, обеспечивающей контроль центра поля. Видаль отвечает за разрушение и исполняет роль box-to-box, Алонсо ответственен за выход из обороны, подборы и разбрасывание мячей в свободные зоны, а Алькантара сосредоточен на игре в атаке, выполняя последний разрезающий пас. Вывод – Кроос гораздо чаще принимает участие в завершающих стадиях атаки, нежели его испанский коллега, отсюда такая разница в цифрах.

Ну и последняя картинка, чтобы полностью развеять оставшиеся у вас сомнения.
Видно, что Кроос встречается с мячом гораздо ближе к воротам соперника, нежели Алонсо, и контролирует преимущественно левый фланг (на противоположном работает Модрич). Хаби же отвечает за всю центральную зону, собирая подборы и совершая перехваты. Интересно, что в «Реале» чаще всего с мячом встречаются крайние защитники. В игре с «Атлетико» Марсело совершил 101 касание, Карвахаль – 111. Кроос и Модрич встретились с мячом 84 и 85 раз соответственно. В «Баварии» же лидеры по контролю – вышеупомянутые Алонсо, Видаль и Тьяго (в игре с «Боруссией» встречались с мячом 122, 131 и 102 раза соответственно). У идущего следом Лама эта цифра равняется всего 92. Это к тому, насколько для Анчелотти важен контроль в центре поля и как Зидан уповает на игру флангами.
Для Анчелотти очень важен контроль в центре поля, в то время как Зидан уповает на игру флангами.
→ Несгибаемые. Почему «Реал» не проигрывал 40 матчей подряд

Удары


Если вы росли на английском футболе нулевых, то ггол Хаби Алонсо с центра поля в ворота «Ньюкасла» точно должен был врезаться в вашу память. И реакция Владимира Стогниенко, само собой.

Про то, что и Алонсо, и Кроос прекрасно умеют бить с обеих ног, знают все. Поставленный дальний удар – обязательный навык для современного опорника. И законодателем этой моды в своё время и стал нынешний хавбек «Баварии».

В этом сезоне Бундеслиги Хаби записал на свой счёт 3 гола, 2 из которых тянут на произведение искусства.
У Крооса – всего один мяч в Ла Лиге. И тоже очень эффектный. Однако при всём этом статистические характеристики Тони превосходят показатели Алонсо. Кроос чаще бьёт по воротам (26 против 21) и бьёт намного точнее (44% его ударов приходятся в створ, у Алонсо – всего 29%). Удача, мастерство, везение — можно называть это как угодно. В любом случае этот показатель отнюдь не главенствующий.

Игра в обороне


Сразу оговоримся: несмотря на то что и Алонсо, и Кроос играют чуть ближе к своим воротам, нежели к чужим, отборы – не их первостепенная задача. В «Реале» и «Баварии» имеются в наличии свои церберы, Касемиро и Видаль, на протяжении 90 минут трактором бороздящие центральную зону. И всё же показатели обоих весьма любопытны.

→ Пёс Барбос и Тони Кроос. В чём корень игровых проблем «Реала»

Кроос и Алонсо выигрывают примерно по 50% единоборств, что для игроков их формации, не наделённых физической мощью и скоростными данными, весьма неплохой показатель. Тем не менее Тони намного чаще вступает в единоборства (47 против 36). А вот в плане подборов и перехватов Хаби имеет серьёзное преимущество перед конкурентом. И на этом пункте мы остановимся поподробнее.
Алонсо предупреждал Гвардиолу о важности подборов в АПЛ.

Роль в команде


Рассмотрим стандартную позиционную атаку «Баварии» в этом сезоне. Левандовски пытается оторваться от опеки у чужой штрафной, Мюллер ищет пространство между линиями, Лам создаёт ширину атаки, а Алонсо контролирует центральную зону.
Кстати, обратите внимание на роль опорника Видаля, помчавшегося в чужую штрафную, и номинального защитника Хави Мартинеса, также располагающегося гораздо выше Хаби.
Далее мяч на фланге получает Лам, все игроки группы атаки располагаются рядом с чужой штрафной, и только Алонсо контролирует центральную зону.
Идёт подача, которую снимают защитники «Вердера». Кто оказывается первым на подборе? Угадали.

Отсюда такие цифры у Алонсо в плане подборов и перехватов. Помимо роли в организации атак, распределения мяча по флангам и выхода из обороны в атаку Хаби за счёт чтения игры необходим при подборах и перехватах мяча после потерь. Кстати, Алонсо предупреждал Гвардиолу о важности этих компонентов в АПЛ. И с этим у Пепа сейчас большие проблемы в «Сити». Игрока формата Алонсо или Бускетса у него просто нет.

О стиле игры Крооса уже сказано выше. С появлением в основе Касемиро немец освобождён от работы в обороне, в которой редко преуспевал. Зато теперь у Зидана есть полноценный нацеленный на атаку полузащитник, специализирующийся на доставке мяча вперёд. Устроить треугольник с Модричем, Иско, Касемиро или Марсело – легко. Протащить мяч – без проблем. Изменить вектор атаки роскошным переводом – не вопрос. Найти голову Рамоса в штрафной – проще простого. В общем, влияние Крооса на атаку в современном «Реале» можно показать двумя скринами:
Открывание в свободной зоне и мгновенная доставка мяча форварду.
Или перевод на противоположный фланг.

Чья манера игры ближе вам – вопрос субъективный. В одном сомневаться не приходится – и Кроос, и Алонсо являются одними из лучших исполнителей в мире на своих позициях. И их дуэль в центре поля этим вечером напрямую повлияет на исход противостояния «Баварии» и «Реала».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Тони Кроос Хаби Алонсо
Новости. Футбол
12 апреля 2017, среда
20:34 «Атлетико» — «Лестер»: стали известны стартовые составы
20:27 «Бавария» — «Реал»: стартовые составы команд, Левандовски не сыграет
20:23 «Кубань» обыграла «Шинник», «Спартак-Нальчик» сыграл вничью со «Спартаком-2»
20:13 Руни пропустит матч «Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
20:02 Тухель назвал несправедливым решение провести матч «Боруссия» – «Монако» сегодня
19:50 «Сокол» одержал волевую победу над «Факелом», оставшись вдесятером при счёте 0:1
19:49 Фанаты «Лестера» устроили беспорядки в Мадриде
19:39 Защитник «Барселоны» Маскерано получил повреждение в матче с «Ювентусом»
19:28 «Тосно» обыграл «Волгарь» благодаря голу Макарова на 89-й минуте
19:22 «Севилья» недовольна информацией об интересе сборной Аргентины к Сампаоли
19:22 Президент «Лиона»: отклонили предложения на сумму около € 40 млн по Ляказетту
19:00 «Боруссия» — «Монако»: стали известны стартовые составы
18:52 Прокуратура ФРГ: атака на автобус «Боруссии» имела террористическую подоплёку
18:51 Пострадавший при взрыве Бартра пропустит несколько недель
18:21 Яровинский: ЦСКА не интересуется Нойштедтером и рассчитывает на Чернова
18:14 Палата по разрешению споров РФС оштрафовала «Томь» по заявлению ЦСКА
18:03 «Крыльями Советов» в матче с «Анжи» будут руководить Виссер и Казаков
18:02 В США игрок забил ударом через себя после акробатического ввода мяча из аута
17:54 «Тюмень» в компенсированное время вырвала победу в матче с «Мордовией»
17:41 Бартра: мне гораздо лучше, всем спасибо за поддержку
17:25 «Енисей» в Красноярске одержал победу над «Сибирью»
17:13 Источник: Левандовски пропустит матч «Бавария» — «Реал»
17:00 Степашин: денег от «Крестовского» хватило бы на расселение горожан из коммуналок
17:00 «Нефтехимик» и «Луч-Энергия» поделили очки
16:54 Арбитра Мешкова перевели из категории Pro в А
16:46 Дмитрий Егоров провёл прямой видеоэфир с Валерием Карпиным. Фоторепортаж
16:28 Румменигге: поражены событиями в Дортмунде, футбол сплачивает людей
16:19 «МЮ» может продать де Хеа в «Реал», но взамен хочет заполучить Крооса
15:59 «Локомотив» оштрафован на 50 тыс. рублей за баннеры, оскорбляющие Геркуса
15:53 «Урал» хочет организовать чартер для болельщиков на финал Кубка России
15:49 Скрипченко дисквалифицирован на один матч РФПЛ за вмешательство в действия судьи
15:47 Семак оштрафован на 3 тыс. рублей за выход за пределы техзоны в матче с «Локо»
15:39 Задержаны подозреваемые во взрывах в Дортмунде
15:28 Меркель поблагодарила «Боруссию» и болельщиков за поведение после взрыва
15:17 «Бавария» поблагодарила Швайнштайгера за поддержку перед матчем с «Реалом»
15:07 «Зенит» пригласил владельцев абонементов на новый стадион
14:52 Защитник «Дженоа» Иццо отстранён от футбола на 18 месяцев за договорные матчи
14:44 Павлов может стать главным тренером «Атырау»
14:27 «ПСЖ» предложил Орье продлить контракт на три года
14:23 Червиченко: «Спартак» может надевать золотые медали, даже если уступит «Зениту»
14:21 УЕФА усилит безопасность на играх 1/4 Лиги чемпионов из-за взрывов в Дортмунде
14:16 Игрокам «Реала» рекомендовали сидеть подальше от стёкол при поездке по Мюнхену
14:08 Полиция усилила меры безопасности в Мюнхене после взрывов в Дортмунде
14:03 «Торино» обратился в «Манчестер Сити» с просьбой продлить аренду Харта
13:53 Названы даты товарищеских матчей сборной России U21 с Турцией и Узбекистаном
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Зинедин Зидан обыграть по сумме двух матчей своего учителя Карло Анчелотти?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+