Хаби Алонсо – Тони Кроос. Кто круче?

Передачи

В этом сезоне на Хаби Алонсо сваливается всё больше критики, всё-таки годы берут своё.

Для Анчелотти очень важен контроль в центре поля, в то время как Зидан уповает на игру флангами.

Удары

Игра в обороне

Алонсо предупреждал Гвардиолу о важности подборов в АПЛ.

Роль в команде

Алонсо – по-настоящему уникальный футболист. Футболист с идеальной карьерой, идеальной репутацией, идеальной игрой в центре поля и идеальной бородой. Где бы баск ни играл, везде он исполнял одну из ведущих ролей. В этом сезоне на Хаби сваливается всё больше критики, всё-таки годы берут своё. Он и сам понимает это, потому заранее объявил о завершении карьеры по окончании сезона. И когда Алонсо со спокойной совестью повесит бутсы на гвоздь, критикующие его болельщики «Баварии» поймут, что игроков такого формата и такого уровня во всём мире можно пересчитать по пальцам.На месте Алонсо в «Баварии» вполне мог выступать. Во всяком случае, именно в этой роли его видели тренеры мюнхенского гранда. Но судьба распорядилась иначе – воспитанник немецкого футбола борется за звание лучшего полузащитника мира в Мадриде, а человек, принесший Испании титулы чемпионов мира и Европы, завершает карьеру в Мюнхене. И сегодня их пути пересекутся вновь.В этом сезоне Алонсо сделал больше передач, нежели Кроос. И это при том, что испанец провёл на поле на 350 минут меньше. Это не говорит о меньшей вовлечённости Тони в игру «Реала», просто «Бавария» привыклавыходить из обороны именно за счёт Хаби. Да и вообще баварцы чаще владеют мячом. Всё-таки наследие Гвардиолы ещё живёт.В других аспектах передач лидерство Крооса неоспоримо. Особенно в атакующих стадиях. Он более точен в передачах (89% против 92%), в два раза чаще обостряет игру (69 созданных шансов против 31), выполняет больше ключевых передач (58 и 31). А главное раздаёт гораздо больше голевых передач. 11 у Крооса и ни одной у Алонсо. Во всех турнирах у Тони их и вовсе набралось 14.Правда, тут стоит сделать пояснение. 8 голевых передач Кроос оформил с угловых, 3 – со штрафных ударов и только 3 с игры. Вы ведь уже поняли, кому Серхио Рамос во многом обязан своей результативностью у чужих ворот? В «Баварии» стандарты чаще всего исполняют другие исполнители, потому винить Алонсо в отсутствие результативных действий не стоит.Почему Кроос намного продуктивней в атаке, можно понять, взглянув на эти карты передач.Кроос и Модрич чаще всего располагаются гораздо выше центральной зоны. Под ними всё подчищает Касемиро, потому оба могут сосредоточиться на организации атак. Интересно, что дажепорой располагается чуть ниже их. Вокруг фигуры Крооса во многом строится игра «Реала» в нападении. Он отдаёт предпоследний пас, делая заброс в сторону центрального форварда или «вкладывая» мячи в ноги крайних защитников.А вот в «Баварии» работает несколько иная система. Здесь всё вертится вокруг троицы Алонсо-Видаль-Тьяго, обеспечивающей контроль центра поля. Видаль отвечает за разрушение и исполняет роль box-to-box, Алонсо ответственен за выход из обороны, подборы и разбрасывание мячей в свободные зоны, а Алькантара сосредоточен на игре в атаке, выполняя последний разрезающий пас. Вывод – Кроос гораздо чаще принимает участие в завершающих стадиях атаки, нежели его испанский коллега, отсюда такая разница в цифрах.Ну и последняя картинка, чтобы полностью развеять оставшиеся у вас сомнения.Видно, что Кроос встречается с мячом гораздо ближе к воротам соперника, нежели Алонсо, и контролирует преимущественно левый фланг (на противоположном работает). Хаби же отвечает за всю центральную зону, собирая подборы и совершая перехваты. Интересно, что в «Реале» чаще всего с мячом встречаются крайние защитники. В игре с «Атлетико» Марсело совершил 101 касание,– 111. Кроос и Модрич встретились с мячом 84 и 85 раз соответственно. В «Баварии» же лидеры по контролю – вышеупомянутые(в игре с «Боруссией» встречались с мячом 122, 131 и 102 раза соответственно). У идущего следомэта цифра равняется всего 92. Это к тому, насколько для Анчелотти важен контроль в центре поля и как Зидан уповает на игру флангами.Если вы росли на английском футболе нулевых, то гв ворота «Ньюкасла» точно должен был врезаться в вашу память. И реакция Владимира Стогниенко, само собой.Про то, что и Алонсо, и Кроос прекрасно умеют бить с обеих ног, знают все. Поставленный дальний удар – обязательный навык для современного опорника. И законодателем этой моды в своё время и стал нынешний хавбек «Баварии».В этом сезоне Бундеслиги Хаби записал на свой счёт 3 гола, 2 из которых тянут на произведение искусства.У Крооса – всего один мяч в Ла Лиге. И тоже. Однако при всём этом статистические характеристики Тони превосходят показатели Алонсо. Кроос чаще бьёт по воротам (26 против 21) и бьёт намного точнее (44% его ударов приходятся в створ, у Алонсо – всего 29%). Удача, мастерство, везение — можно называть это как угодно. В любом случае этот показатель отнюдь не главенствующий.Сразу оговоримся: несмотря на то что и Алонсо, и Кроос играют чуть ближе к своим воротам, нежели к чужим, отборы – не их первостепенная задача. В «Реале» и «Баварии» имеются в наличии свои церберы, Касемиро и Видаль, на протяжении 90 минут трактором бороздящие центральную зону. И всё же показатели обоих весьма любопытны.Кроос и Алонсо выигрывают примерно по 50% единоборств, что для игроков их формации, не наделённых физической мощью и скоростными данными, весьма неплохой показатель. Тем не менее Тони намного чаще вступает в единоборства (47 против 36). А вот в плане подборов и перехватов Хаби имеет серьёзное преимущество перед конкурентом. И на этом пункте мы остановимся поподробнее.Рассмотрим стандартную позиционную атаку «Баварии» в этом сезоне. Левандовски пытается оторваться от опеки у чужой штрафной, Мюллер ищет пространство между линиями, Лам создаёт ширину атаки, а Алонсо контролирует центральную зону.Кстати, обратите внимание на роль опорника Видаля, помчавшегося в чужую штрафную, и номинального защитника, также располагающегося гораздо выше Хаби.Далее мяч на фланге получает Лам, все игроки группы атаки располагаются рядом с чужой штрафной, и только Алонсо контролирует центральную зону.Идёт подача, которую снимают защитники «Вердера». Кто оказывается первым на подборе? Угадали.Отсюда такие цифры у Алонсо в плане подборов и перехватов. Помимо роли в организации атак, распределения мяча по флангам и выхода из обороны в атаку Хаби за счёт чтения игры необходим при подборах и перехватах мяча после потерь. Кстати, Алонсо предупреждал Гвардиолу о важности этих компонентов в АПЛ. И с этим у Пепа сейчас большие проблемы в «Сити». Игрока формата Алонсо или Бускетса у него просто нет.О стиле игры Крооса уже сказано выше. С появлением в основе Касемиро немец освобождён от работы в обороне, в которой редко преуспевал. Зато теперь у Зидана есть полноценный нацеленный на атаку полузащитник, специализирующийся на доставке мяча вперёд. Устроить треугольник с Модричем, Иско, Касемиро или Марсело – легко. Протащить мяч – без проблем. Изменить вектор атаки роскошным переводом – не вопрос. Найти голову Рамоса в штрафной – проще простого. В общем, влияние Крооса на атаку в современном «Реале» можно показать двумя скринами:Открывание в свободной зоне и мгновенная доставка мяча форварду.Или перевод на противоположный фланг.Чья манера игры ближе вам – вопрос субъективный. В одном сомневаться не приходится – и Кроос, и Алонсо являются одними из лучших исполнителей в мире на своих позициях. И их дуэль в центре поля этим вечером напрямую повлияет на исход противостояния «Баварии» и «Реала».