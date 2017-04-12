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175 лет назад 2016
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Стадион «Крестовский»
Фото: РИА Новости
Текст: Галина Козлова

«А миллион не спасёт газон на «Крестовском»? – Торг здесь неуместен!»

Дзюба против толстопузых мужичков, истинный англичанин Слуцкий и секретное оружие судьи Егорова – в подборке лучших комментариев читателей.
12 апреля 2017, среда. 20:30. Футбол
→ Дзюба – о Кокорине: у нас в стране, сидя на диване, любят обсуждать, кто дерево

amkarperm59:
— «Я свой лес в обиду не дам», — добавил Дзюба.

kuzlev:
— Капитально Дзюба меня пристыдил, с завтрашнего дня завязываю с пивом и бегаю кроссы.

seali:
— Артём прав! Иметь собственное мнение о нашем футболе можно, только сидя в «Бентли». Остальные цыц! Не доросли умом.

→ Комитет по этике РФС ждёт указаний Мутко по поводу высказывания Дзюбы

fuckme:
— Андреев: Что я думаю о Дзюбе? Давайте сначала разберёмся со Слуцким, а потом будем решать другие вопросы. Мы уже достигли значительно прогресса со Слуцким, мне доложили, что идут гудки! И один раз он даже сбросил вызов! Вы понимаете?! Мы почти у цели!

→ Евдокимов: узнал от болельщиков «Спартака» всё про «Оренбург», «Зенит» и Дзюбу

kpmed:
— Евдокимов: люблю гостевые матчи с ЦСКА. Там всегда тихо

iampravvsegda:
— Эх, дзюбинушка рухнет,
эх, в штрафную сразу, как войдёт, сам упадет,
не тронут, не дёрнут, сам рухнет!!!

→ «Динамо» может сыграть на новой арене с лондонским «Арсеналом»

knife-kolyan:
— «Динамо» Хьюстон и «Арсенал» Лондон?

helge88:
— Именно так «Арсеналу» и скажут )))

kolokola:
— Сапета исполнит новый хит «Шашлычок и пуховичок».

→ Медведев: в Манчестере поймал себя на мысли — сюда хочется возвращаться

kubansky:
— Я подумал, речь про Димона…

anti-kep:
— Он вам не Димон.

→ Фанаты «Чикаго» вывесили баннер о ЧМ-2018 на матче MLS, высмеяв ошибку репортёра

kardenal:
— Надпись писал сценарист «Идентификации Борна».

Gloryhole2:
— Или переводчик с «Алиэкспресс».

kokorinavdinamo:
— Узнаю парня справа! Это же Ащьф Лштшфум.
→ Шекспир стал третьим тренером, выигравшим пять дебютных матчей АПЛ

dark-knight:
— Всякий раз, видя в заголовке фамилию, вспоминаю один старый классный анекдот:

«В Лондоне разговаривают двое мужчин:

— Как ваша фамилия?
— Шекспир.
— О, эта фамилия хорошо известна.
— Ещё бы! Я 20 лет разношу почту в этом районе».

→ Источник: газон на стадионе «Крестовский» практически загублен
1901cska:
— У меня под этой новостью реклама вылезла: «Рулонный газон от 95 рублей». Кому на Крестовском телефон кинуть?

r3prog:
— Потом этот стадион развалится, а они скажут: позже выяснилось, что фундамент нужно было заливать бетоном, но для ускорения строительства его залили канцелярским клеем.

diman19801980:
— Только миллиард спасёт газон!
— Простите, а миллион не спасёт газон?
— Я думаю, торг здесь неуместен!!!

stepposuslupus:
— 22 апреля. Раннее утро. Стадион «Крестовский» улетел в неизвестном направлении.

→ Слуцкий: теперь я как англичанин и готов начать работать в АПЛ или Чемпионшипе

kolokola:
— Ещё через пару месяцев:
Слуцкий: Я как истинный англичанин считаю, что у России надо забрать право провести ЧМ-2018.

kpmed:
Слуцкий: Меня разыскивает комитет по этике!
Власти Англии: Комитет по этике? Звучит грозно. Вот вам разрешение на работу. Здесь они вас не достанут.

→ Луческу: не держусь за контракт с «Зенитом»

a-n-y:
— Тем более отступные я заранее прописал…

→ «Урал» продлит контракт с Павлюченко

kepon063:
— Главное, чтоб не проспал подписание нового контракта.

→ Матч «Спартак» — «Зенит» доверено судить Егорову

rombik-fcsm:
— Егоров ослепит Лунёва своей белоснежной улыбкой во время удара Глушакова издали.

→ На «Крестовском» 12 апреля состоятся учения спасателей

spartak3895745:
— Будут спасать траву.

→ Крапивка: долги перед Петреску должны погасить до 10 апреля? На заборе тоже много чего написано

ropsyadapsya:
— Уважаемый Геннадий Крапивка, тут на заборе написано…
— На заборе тоже написано… Так, погодите-ка!

fuckme:
— Крапивка: когда стою в пробке, читаю заборы

→ Иско: у вас есть яйца, «Малага»! Поздравляю

adekvatniybolela:
— Huevos! ))) Так вот откуда это слово пришло в русский язык).
→ Григорян: после перехода Форбса спросил у него: «Ты кто?»

42kuzbass:
— Луческу: спросил у Кокорина, ты кто? Нападающий? Он ответил, что сам точно не знает. Знает точно, что получающий!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Артём Дзюба Леонид Слуцкий Мирча Луческу Комментарии читателей Стадион «Крестовский»
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