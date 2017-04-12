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175 лет назад 2016
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Московское «Динамо» вернулось в Премьер-Лигу
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Всплытие покажет. «Динамо» вернулось в Премьер-Лигу

Очищение пройдено – теперь это уже официально.
12 апреля 2017, среда. 22:13. Футбол
Я поминутно помню майский день, когда «Динамо» вылетало из Премьер-Лиги. В тот солнечный химкинский денёк нужно было появиться на стадионе, чтобы ощутить невероятную депрессивную гамму эмоций – безнадёгу, нервный смех и злость, смешанные в одном. Находясь внутри стадиона, ты разделял депрессию со всеми, скакал с одной стадии принятия неизбежного на другую – опустошённое принятие, депрессия, торг и мысли о том, что как-нибудь это наладится.

Если футбольный бог существует, то он написал сценарий того дня лучше Дэмьена Шазелла. Вот «Зенит» мстит «Динамо» за отнятое два года назад чемпионство, и плевать, что тогда была команда с Кураньи и Джуджаком, а спустя пару лет – с Катричем и Дьяковым; вот родную команду топит Александр Кокорин.
Вот на поле выбегает болельщик, вот дважды падают полицейские, пытающиеся его догнать. Вот нервный смех – шума больше, чем после редкого опасного момента у ворот «Зенита». Вот кто-то пьяный после матча бросается на Виталия Дьякова, и ты даже не хочешь, чтобы горе-болельщика поскорее оттащили от футболиста.

Знаете, история «Динамо» – типичная бытовуха, не трагедия, как пытались выставить фанаты бело-голубых. Одно безвольное поражение, другое, один матч, где из 1:0 счёт превращается в 1:4, второй, потом ещё удар, ещё и ещё… можно было подготовиться к тяжёлому финалу. Такое бывает, когда в отношениях с девушкой виден тупик – оба ставите забор непонимания, меньше пишете, меньше видитесь, срываетесь, увядаете, и тогда тупик неминуем, а уж сколько усилий нужно на выход из тупика… В тот солнечный майский день рядом со мной сидела девушка, с которой мы пережили такой тупик и выбрались вместе. Она держала меня за руку и говорила: «Не переживай, всё ещё наладится».
ФНЛ - Первый дивизион. 31-й тур
12 апреля 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 0
Химки
Химки

Главное в такой истории – окончательно уйти в тупик, дать негативу выплеснуться, отдышаться и постепенно выруливать из неприятной ситуации. Трагедия – это не день вылета из Премьер-Лиги, это день, когда ты понимаешь, что ФНЛ со своим тягуче-болотным футболом сожрала твою команду и лишила шансов на возвращение к здоровому состоянию. «Луч-Энергия», «Шинник», «Химки», «Факел», «Сокол», «Мордовия» подтвердят – у нас половина лиги таких съеденных. У нас в футболе любят выражение «пройти очищение» – это нужно было «Динамо» ещё после синхронной покупки и синхронной продажи португальской колонии, это понадобилось и теперь, но пройти очищение необходимо максимально быстро и безболезненно.

И оглядываясь на весь путь московского «Динамо» за последние 10 месяцев, понимаешь, что руководство клуба сделало правильно почти всё. Летом команду удачно сколотил Роман Орещук – его однозначно нужно считать одним из творцов успеха: он откопал Юрия Калитвинцева, чьё назначение выглядело жутко спорным, он приобрёл Терехова, Темникова, Сапету, Луценко и сорвал куш на сделке с Кириллом Панченко. В августе, когда, по нашей информации, у «Динамо» не хватало денег даже на два ближайших выезда, клуб выгодно продал пятого крайнего защитника – Дмитрия Живоглядова – «Уфе» за миллион евро. Отправили в аренду Денисова, отпустили Ионова, расстались с Бюттнером – из мёртвого груза остался только Погребняк. Пригласили сильного антикризисного менеджера Муравьёва.
«Динамо» закончило очищение максимально быстро. Самый чёрный сезон в клубной истории уже забыт.

В футбольном плане «Динамо» тоже выбрало правильный курс на сезон очищения. ФНЛ – лига трясины, здесь главное – не как ты выигрываешь, а выигрываешь ли ты вообще. К тактике и игре «Динамо» возникали вопросы и у болельщиков, и у Юрия Калитвинцева, а команда набирала удивительно много очков малой кровью – 14 побед в один мяч, 6 из них со скромным счётом 1:0.

Возможно, Калитвинцев заслуживает даже лёгкой критики за свою работу, но, как тренер-психолог, он сделал всё блестяще. Если вы полистаете «инстаграмы» игроков «Динамо», увидите, что они постоянно вместе: обедают, ужинают, играют в боулинг, отдыхают. Такой атмосферы в команде не было очень давно. После каждого матча динамовцы идут к фанатской трибуне, хлопают болельщикам, скандируют вместе с ними. Кто-то, как Григорий Морозов и Люк Уилкшир, даже приходит заряжать на фанатскую трибуну. Так часто игроки сближались с фанатами только в 2011-м – это был тот самый сезон, когда «Динамо» на кураже и эмоциях лидеров играло в невероятно зрелищный футбол.
Если вы полистаете «инстаграмы» игроков «Динамо», увидите, что они постоянно вместе: обедают, ужинают, играют в боулинг, отдыхают. Такой атмосферы в команде не было очень давно.

Калитвинцев сделал так, что игроки «Динамо» понимали всю ответственность миссии – почитайте их интервью, где они максимально серьёзно говорят о ФНЛ и важности подъёма. Но при этом умудрился раскрепостить их. Где-то москвичи были слишком расслаблены (например, на штрафных-угловых у своих ворот), но чаще такое состояние играло за них. Кирилл Панченко выдал лучший сезон в карьере, забивая самые невообразимые мячи, Александр Сапета отмечал гол «Спартаку», демонстрируя шашлыки, и его меньше всех волновало, что этот «Спартак» – второй и набитый молодыми дублёрами, наспасал за весь сезон Антон Шунин. Сильно вырос за год Хольмен, над Панченко есть качественный таргетмен Бечирай, чья задача – не забивать голы пачками, сколько ни критикуйте. Временами «Динамо» даже играло весело, будто не тяготясь реалиями ФНЛ, выездами в Красноярск и Хабаровск.

Чтобы подняться в РФПЛ, «Динамо» не пришлось даже выигрывать. «Химки» всеми силами пытались испортить бело-голубым праздник (хотя тренер химчан Александр Ирхин сказал, что это глупости), но после матча и традиционной переклички с фан-сектором вышедший на замену Сапета подошёл к Антону Дорофееву, специалисту по работе с болельщиками «Динамо», и даже не грустил.

– Что, как там Хабаровск? – спросил Сапета.
– Да 0:0 пока.
– А, ну отлично.

Даже ничья в Химках не избавила «Динамо» от возвращения в Премьер-Лигу уже в середине апреля – синхронно проиграли «Факел» и «Шинник», СКА сыграл вничью в Калининграде. Теперь строит думать наперёд. Закрепиться там непросто, но посмотрите на составы «Амкара» и «Уфы», обивающих пороги еврокубковой зоны, и задумайтесь, в чём «Динамо» принципиально им уступает. Традиционный середняк, способный удивить. По составу готовый к Премьер-Лиге уже сейчас.

Калитвинцев сделал так, что игроки «Динамо» понимали всю ответственность миссии – почитайте их интервью, где они максимально серьёзно говорят о ФНЛ и важности подъёма.

Сегодня динамовцам есть что праздновать, хотя праздник – будничный. Даже если вы болеете за «Спартак» или «Зенит», признайте, что без «Динамо» Премьер-Лига немного скучнее. Минус один принципиальный соперник, с десятками очных матчей и узелков. Сегодня нет гаммы эмоций, сегодня есть облегчение – случилось то, что должно было случиться. Всё благодаря единственно верному решению «Динамо» — забраться в тупик и подготовить тщательный план выхода оттуда.

«Динамо» закончило очищение максимально быстро. Самый чёрный сезон в клубной истории уже забыт.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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