Слишком много «если». «Боруссия» проиграла «Монако»

Если бы вчера не случилась чудовищная по дерзости и бессмысленности одновременно атака на автобус с игроками «Боруссии», мы бы, конечно, увидели немецкую команду другой. Психологическое состояние хозяев было, мягко говоря, не идеальным, и особенно это ощущалось в первом тайме, когда «Боруссия» не создала ничего. Более того, французы выглядели лучше и физически: командавчера провела вместо матча дополнительную тренировку, а «Боруссия» была распущена по домам.В итоге «Монако» чаще выигрывал борьбу, а даже если проигрывал, то оказывался более быстрым и цепким на подборе.Если бы Дортмунд был бы более удачливым, то после первого тайма счёт не был бы 0:2. Пенальти, который можно было бы не давать (слишком хотел упасть), первый гол гостей случился после того, как тот же Мбаппе на половину корпуса залез в положение «вне игры», и второй гол гостей, который на самом деле был автоголом, — все это случилось за первые 45 минут.Если бы вместосмог сыграть раненный вчера, то, возможно, этого автогола и не случилось бы. Испанец увереннее чувствует себя в физической борьбе, ему не пришлось бы пересекать траектории си пытаться сыграть на опережение. Фалькао наступил Бендеру на бутсу, но это был игровой эпизод — всё, что случилось дальше, стало плодом недостатка практики игры на позиции центрального защитника.Если быбыли точнее в завершении атак, то даже при такой плохой игре немцы могли завершить первый матч при положительном исходе, но…На этом месте стоп. Слишком много «если».В реальности же «Монако» был лучше на уровне философии. Жардим переиграл тройку центральных защитниковпервым по-настоящему серьёзным отклонением от генеральной линии в важных матчах. Одной из основ игры «Монако» всегда была работа двух нападающих в связке, но на этот раз Фалькао действовал очень глубоко и взял на себя всю борьбу (из 42 единоборств в первом тайме девять прошли с участием колумбийца), а Мбаппе наоборот — был как можно ближе к чужим воротам. Параллельно изменились функции крайних защитников: при наличииони сужаются к центру, в чужую штрафную, аполучили задание подключаться линейно, пользуясь тем, что крайние защитники Дортмунда часто заигрываются на чужой половине.Так произошло и на этот раз. До первого гола Дортмунд получил одно предупреждение о скором наказании, нов последний момент выбил мяч у Мбаппе. Второй гол, хоть и стал автоголом, случился после того, как у Рагги было несколько свободных секунд, чтобы вычислить траекторию будущего навеса. То, что кажется случайным, на самом деле имеет логическое обоснование.Сразу после жеребьёвки стало понятно, что в этой паре сойдутся команда, которая больше всех в Европе создает, и команда, которая лучше всех реализует моменты. После перерыва так и произошло. Монегаски отдали мяч хозяевам, те, изменив схему на 4-1-4-1, насели на ворота, но им постоянно не хватало хладнокровного последнего касания. Дембеле закатил мяч в пустые ворота, сократил отставание в счёте, и к 75-й минуте у «Монако» по-прежнему не было ни одного удара по воротам во втором тайме. А потом команда Жардима показала, почему остаётся в этом сезоне одной из лучших в Европе. Гостям хватило двух попыток, чтобы забить: Фалькао не попал в пустой створ, уже обыграв Романа Бюрки, а через три минуты Мбаппе обокралпосле разочаровывающего паса Пищека и едва не сорвал сетку.Так «Монако» забил три мяча двумя ударами в створ, но ни в коем случае нельзя сказать, что это получилось исключительно по стечению обстоятельств. В оставшееся время Дортмунд оставил себе шансы на выход в полуфинал благодаря голу Кагавы, но главное осталось прежним: «Боруссия» — команда, которая всегда слишком зависит от «если», а «Монако» — команда, которая заставляет соперников вспоминать о «если».