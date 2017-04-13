Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Криштиану Роналду, «Реал» Мадрид
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

У кого Роналду, тот и сильней. Как Зидан обыграл Анчелотти

Новый рекорд Криштиану Роналду, незабитый пенальти, удаление. Всё, за что мы любим Лигу чемпионов, – в одном матче.
13 апреля 2017, четверг. 00:01. Футбол
>>> Хаби Алонсо – Тони Кроос. Кто круче?

На встречу Зидана и Анчелотти очень хотелось посмотреть. Да, «Бавария» против «Реала» — и так топовая вывеска, но «личное» делает её драматичной.
Француз уже больше года возглавляет команду, он выиграл Лигу чемпионов, но до конца его возможности не раскрыты. Прекрасный мотиватор, за которого бьются игроки, а он не перегружает их тактикой и сквозь пальцы смотрит на качество игры, пока есть результат.

Всему этому он научился у Анчелотти. Того тоже иногда упрекают в прямолинейности, но только тогда, когда его команды в кризисе, потому что когда они в форме, их просто не в чем упрекнуть. Идеальная атмосфера в раздевалке, репутация «миротворца», ставка на индивидуальные качества лидеров – фирменные качества итальянца, и нетрудно догадаться, откуда их взял нынешний тренер «Реала».

>>> Много личного, не только бизнес. Ученик Зидан против учителя Анчелотти

Есть и другие похожие черты. Например, склонность к игре с опорником того старинного типа, который в Италии называют «собакой». Нынешний «Реал» сбалансирован и надёжен, только когда в составе рядом со звёздными партнёрами находится не звёздный, но уже не менее привычный Касемиро. Мы это видели у Анчелотти в «Милане» — привет Дженнаро Гаттузо.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2017, среда. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 – Видаль – 25, 1:1 – Роналду – 47, 1:2 – Роналду – 77
Удаления: Мартинес, 61 – нет

Разумеется, есть и отличия. «Реал» играет, скажем так, попроще: меньше владеет мячом (даже меньше «Наполи» и «Боруссии», не говоря о «Баварии»), чаще забивает после стандартов. По этому показателю Мадрид – лучший в Европе, больше трети голов после стандартов. «Реал» Зидана может сыграть от соперника, в то время как «Бавария» и при Анчелотти принципиально играет от себя. Сравнить этих двух тренеров в работе друг против друга во главе отличных команд – что может быть интереснее?

«Бавария» разыграла козырь «Реала»


Подачи с угловых – серьёзное оружие, если у мяча Тони Кроос. Но за первые пять минут игры «Бавария» подала три угловых: первую подачу перехватил вратарь, после второй пробил головой Артуро Видаль. Через 20 минут его команда будет выполнять уже шестой корнер, навесит Тьяго Алькантара, а Видаль снова выиграет воздух у Начо и попадёт под перекладину. Очень «мадридский» гол. Видео гола можно посмотреть по ссылке.

В первом тайме мюнхенцы должны были забить ещё дважды. После очередного прорыва Арьена Роббена по флангу Видаль откликнулся на навес и пробил головой в девятку — не попал. И уже в добавленное время арбитр Никола Риццоли по ошибке назначил в ворота «Реала» пенальти (Карвахаль сыграл плечом, к тому же убирал руку с пути мяча). Бил всё тот же Видаль. Мимо. Довольно противоречивый тайм у него получился.

На самом деле, «Бавария» легко доводила атаки до удара, просто сильно подвела точность. Из 11 ударов по воротам Кейлора Наваса в створ попали только два. Кстати, восемь ударов были нанесены из пределов штрафной. Марсело не справлялся с Роббеном, а Роналду помогал, скажем так, не всегда.

Травмы сказались


На игре обеих команд. В отсутствие Варана и Пепе у «Реала» рядом с Серхио Рамосом играл Начо. Он дважды проиграл борьбу Видалю – это стоило гола. Во втором тайме Начо как будто освоился: дважды за несколько минут перехватил мяч и запустил контратаку. Интересно, что его зона могла бы быть и более уязвимой, но это некому было проверять. Роберт Левандовски не восстановился к матчу, и на острие Анчелотти выпустил Томаса Мюллера. Как-то странно говорить такое, но Мюллер не стал равноценной заменой поляку. Он много двигался и был полезен в подыгрыше, но не открывался под удары, не решал эпизоды.

Наконец, Гарет Бэйл, хоть и вышел, но был не готов. Пару раз валлиец обрезал команду, не вовремя попал в офсайд, проиграл верховую борьбу в собственной штрафной при угловом. Он всё ещё набирает форму. В начале второго тайма Бэйл сначала отлично вывел Роналду на удар (тот плохо обработал мяч), а затем мог забить после навеса Луки Модрича, но выручил Мануэль Нойер. Зидан заменил его меньше чем через час, и по их общению во время замены стало ясно: игрок и тренер были готовы к этому.

>>> Главные 15 дней в году для «Реала». Как команда к ним готова

«Бавария» бросила играть


После удаления. При желании, это решение арбитра можно и не понять. Фол не был грубым, это была вторая жёлтая карточка Хави Мартинесу за три минуты. Да, он завёлся и был на эмоциях, но было ощущение, что и арбитр тоже на эмоциях. Такие фолы в больших матчах часто прощают. С другой стороны, нога не была прижата к земле. Риццоли действовал по правилам, а значит прав.

Криштиану Роналду сделал результат


Второй тайм неплохо иллюстрирует первые абзацы текста. «Реал» целый тайм занимался чем-то сомнительным (трудно было назвать это качественным футболом), но потом собрался. В этом сезоне мы видели подобное уже очень часто. Испанцы – первые среди лидеров топ-лиг по очкам, заработанным благодаря волевым победам и голам в концовке/
.

Олицетворение этой перемены – Криштиану Роналду. Он и в первом тайме часто бил по воротам, но трижды не попадал. Во втором тайме всё сошлось. Ну и надо отметить его настойчивость: португалец нанёс восемь ударов за матч. Четыре раза попал в створ, забил дважды. Он бил из любых позиций, с штрафного, головой, но забил оба гола правой на опережение.

Лучший у «Баварии» Мануэль Нойер


А не Артуро Видаль. Сначала он потащил сложный удар Бензема с отскоком. Неплохо, но это была просто разминка. Он вытянул удар Роналду в нижнем углу, удар Бэйла из-под перекладины. Во втором тайме, когда «Бавария» уже играла вдесятером и плыла, он дважды выручил: снова после ударов Бензема и Роналду. Всего 10 сейвов за матч. Нойер держал приемлемый результат до 77-й минуты.

Зидан лучше играл заменами


Многие удивились, когда вместо Бэйла вышел не Хамес Родригес, а Марко Асенсио. Но «Реал» не просто так отдал инициативу и территорию: дисциплина в этом матче Зиданом ценилась выше креатива. Асенсио за 35 минут игрового времени сделал вынос, перехват и отбор, пасовал с точностью 90%, дважды ударил по воротам и сделал голевую передачу на Роналду. Удивительно, как часто его оставляли одного.

Анчелотти реагировал на изменения в игре слишком шаблонно. «Бавария» была не похожа на себя с самого начала второго тайма, а замены не помогли не перевернуть игру после удаления, ни хотя бы вернуться в неё. Этот раунд по всем показателям за Зиданом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 16
Теги
Бавария ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Карло Анчелотти Криштиану Роналду
Новости. Футбол
13 апреля 2017, четверг
02:53 Вайгль: «Боруссия» сражалась за Бартра
02:51 «Атлетико» — «Лестер» — 1:0. Видеообзор матча
02:43 Роналду и Бэйл получили мышечные повреждения в матче с «Баварией»
02:30 Лам: удаление Хави Мартинеса сильно подкосило «Баварию»
02:22 «Боруссия» Д — «Монако» — 2:3. Видеообзор матча
02:13 УЕФА: не получали возражений от «Боруссии» или «Монако» провести матч 12 апреля
02:01 Мюллер: «Бавария» рада, что счёт остался 1:2, в Мадриде будет шанс всё исправить
01:56 Полиция будет задерживать безбилетных фанатов на игре «Андерлехт» — «МЮ
01:56 Мбаппе: переживали из-за взрывов в Дортмунде и боялись худшего
01:48 «Бавария» — «Реал» — 1:2. Видеообзор матча
01:43 Облак: «Атлетико» ожидает очень тяжёлый ответный матч с «Лестером»
01:30 Фердинанд: Роналду — одержимый футболист, жаждущий прибавлять с каждым годом
01:26 Шмейхель: пенальти сломал план игры «Лестера» против «Атлетико»
01:17 Гризманн — лучший игрок матча «Атлетико» — «Лестер»
01:10 Защитник «Боруссии» Д Папастатопулос: мы не животные, мы — люди
01:09 Тухель: УЕФА обошёлся с «Боруссией» так, будто в автобус бросили пивную банку
01:08 Роналду: у «Реала» теперь большое преимущество, но «Бавария» ещё жива
01:06 Роналду назван лучшим игроком матча «Бавария» — «Реал»
00:59 Дрогба продолжит карьеру в «Финикс Райсинг»
00:53 Симеоне: в Лестере предстоит трудный матч, но будем чувствовать себя комфортнее
00:51 Анчелотти: в матче с «Реалом» всё решили детали, а решающую роль сыграл Роналду
00:48 Зидан: Бэйл не очень хорошо себя чувствует, но надеемся, ничего серьёзного
00:42 Нойер: «Бавария» должна была вести со счётом 2:0, а то и 3:0
00:41 Маттеус: забей Видаль пенальти, и всё сложилось бы по-другому
00:41 Зидан: «Реал» мог забить на один-два гола больше, но мы и так очень довольны
00:30 Глик: игроки «Монако» не думают о финале Лиги чемпионов
00:29 Рамос: «Реал» сделал важный шаг на пути в полуфинал Лиги чемпионов
00:24 Алиев: карьеру не завершал, поддерживаю форму в непрофессиональной команде
00:21 Шекспир: у «Лестера» остаются шансы пройти «Атлетико», мы сильны дома
00:14 Кинг: уверен, дома «Лестер» может создать «Атлетико» проблемы
00:07 Васильев: горжусь тем, какую игру «Монако» показал в Дортмунде
12 апреля 2017, среда
23:58 Месси не вышел на тренировку «Барселоны» после критики Луиса Энрике
23:52 «Бавария» проиграла домашний матч Лиги чемпионов впервые с апреля 2014 года
23:44 Шахин: никогда не смогу забыть лица партнёров после взрыва у автобуса «Боруссии»
23:40 «Динамо» готово продлить контракт с Калитвинцевым
23:39 Стартовал 13-й чемпионат Автомобильной футбольной лиги
23:38 Дубль Роналду принёс «Реалу» победу над «Баварией» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
23:33 Гол Гризманна помог «Атлетико» победить «Лестер» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
23:28 Роналду стал первым футболистом, который забил 100 голов в еврокубках
23:18 О. Иванов: скучаю не по тренировкам, а именно по футболу
23:10 Тухель: игроки «Боруссии» проявили мужество и отвагу после событий во вторник
22:48 Мбаппе признан лучшим игроком матча «Боруссия» — «Монако»
22:41 Алиев: в «Локомотиве» Смородская просила прощения, когда была не права
22:37 Жардим: в «Монако» довольны игрой Мбаппе, он достигнет высокого уровня
22:35 Шунин: надеюсь, что «Динамо» больше никогда в ФНЛ не попадёт
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Зинедин Зидан обыграть по сумме двух матчей своего учителя Карло Анчелотти?
Да
1165 (44%)
Нет
1485 (56%)
Проголосовало: 2650
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+