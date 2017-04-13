Ещё один матч-аргумент в пользу отмены правила выездного гола

Свою глобальную позицию по поводу того, что не так с правилом выездного гола, я излагал в большом тексте. Не буду повторять тезисы, потому что они о причинах зла, а матч «Атлетико» и «Лестера» стал следствием. Если хотите почитать о причинах, пожалуйста:Теперь о последствиях на конкретном примере. Если в первом тайме команды ещё стремились играть в футбол (особенно это касается «Атлетико», который был полон желания обязательно выиграть: сначала Коке попал в штангу, а затемреализовал пенальти), то после перерыва футбола на поле не было. И те, и другие крайне не желали ошибаться, перестали прессинговать, и игра превратилась в унылую резину, которая по скоростям уступала бы параллельному хоккею даже в том случае, если бы там дело дошло до седьмого овертайма. Каким-то образом описывать происходившее на поле не требуется, лучше остальных всё скажет статистика.Ноль ударов в створ ворот нанесли на двоих команды во втором тайме. Самой опасной получилась попытка, после которой мяч свалился у находившегося в убойной позиции Фернандо Торреса с ноги и покатился вдоль лицевой линии. Кроме того, «Лестер» не смог ни разу попасть в створ за все 90 минут встречи. Отличное достижение.Во втором тайме до такого процента точности передач добирался «Атлетико». Обычно это говорит о том, что команда соперника встала по периметру штрафной и вообще не планирует идти в отбор — так оно, в целом, было и в этот раз. «Лестер» был не против проиграть со счётом 0:1, а АТМД не слишком стремился рисковать забить ещё раз. В итоге мяч лениво передвигался междуВо втором тайме команды отдали почти на 50 точных передач больше, чем в первом. При средней скорости игры примерно в 8,5 точных передач в минуту это говорит о том, что «Атлетико» и «Лестер» удерживали мяч в игре почти на шесть минут дольше, чем в первом тайме. При этом по секундомеру команды переиграли всего 60 секунд: к первому тайму была добавлена одна минута, ко второму — две. О чём это говорит? О том, что соперники не стремились отбирать мяч друг у друга.сделали всего четыре замены и даже превзошли статистику. Дело в том, что в среднем в первых матчах плей-офф еврокубков, заканчивающихся со счётом 0:0 или 1:0 в пользу хозяев, тренеры делают почти на одну замену меньше, чем в таких же первых играх, но с другими результатами. Не нужно, наверное, долго объяснять, почему так происходит — в целом их всё устраивает, ведь никакой катастрофы нет.Проблема только в том, что и футбола в итоге остается примерно столько же, сколько в вечер среды после 93-минутного хоккея. Диего Симеоне — один из тех, кто редко упоминает в своих пресс-конференциях правило выездного гола, но происходит это потому что «Атлетико» — один из тех клубов, кто получает выгоду от него. Последний раз мадридская команда пропускала дома в плей-офф ЛЧ (исключая финалы) ещё в 2014 году, и аргентинцу действительно не на что жаловаться. Жаловаться могут только нейтральные болельщики, которые зачем-то включили этот матч, заснули посреди второго тайма, забыв поставить будильники, и завтра опоздают на работу или учёбу.