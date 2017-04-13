Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрген Клопп, Луис Энрике, Диего Симеоне – кто берёт вину на себя
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

7 тренеров, которые не ноют после поражений

Юрген Клопп, Луис Энрике, Диего Симеоне и другие тренеры с развитым чувством личной ответственности.
13 апреля 2017, четверг. 10:00. Футбол
Существуют два основных шаблона, с помощью которых болельщики сегодня маркируют непопулярных тренеров. Среди множества возможных ярлыков лучше всего прижились «физрук» и «нытик». С физруками всё очевидно: достаточно выиграть Лигу чемпионов с «Амкаром» (почему-то именно этот клуб используется в комментариях особенно часто), и готово – ты точно не физрук. Ладно, можно просто показать лучший результат, чем от тебя ждали. Насчёт всех остальных идут споры, которые обостряются после каждой победы и каждого поражения. К этому все привыкли, а некоторые тренеры уже посмеиваются над короткой памятью болельщиков (Макс Аллегри: «Неделю назад я был лучшим, сегодня меня нужно уволить — такая работа»).

С нытиками чуть сложнее. Любой тренер хоть раз бывал необъективен, когда списывал неудачную игру команды на внешние обстоятельства. Но нытиком зовут не каждого. С другой стороны, можно говорить по делу и аргументировать свои доводы, но делать это слишком часто или невпопад – такому тренеру не повезло. Можно вспомнить, как Рафа Бенитес за три минуты уничтожил свой сезон «списком фактов» в 2009 году и потом чаще отбивался от провокаций на пресс-конференциях, чем отвечал на вопросы по игре.

Кто готов брать на себя ответственность за поражения? Кто защищает своих игроков? Кто стремится сохранять объективность? Рассмотрим случаи, когда тренеры в трудные моменты вели себя с достоинством.

Луис Энрике


Вы помните, что было после 0:4 в Париже? Вот как прокомментировал разгром тренер «Барселоны»: «Это катастрофа, ответственность за которую полностью на мне. Не вините игроков. Это те же игроки, которые выигрывают в другие дни. Можете назвать меня виновником поражения».

Это не первый раз в сезоне, когда Энрике берёт всё на себя. После поражения от «Алавеса» в третьем туре он сделал то же самое. «Мы были фаворитами, все говорили, что мы победим. Если вы в таких случаях проигрываете, вина на тренере. Я виноват в этом поражении. Не учёл того, что «Алавес» изменит схему, сделал слишком много изменений в составе».

В прошлом году «Барселона» выбыла из борьбы за кубок чемпионов после поражения от «Атлетико» в ответном матче. Тренер тоже жёстко отозвался о своей работе: «Не считаю, что «Атлетико» лучше нас. Я виноват в поражении на 99%. Нет, даже на 100%, я главный тренер, значит вся ответственность на мне».
Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Reuters

Шаг к новой жизни. Что будет с «Барселоной» после слов Энрике

Массимилиано Аллегри


Ещё во время работы с «Миланом» Аллегри часто упрекали в безыдейности. Однажды болельщики разместили своего тренера на интернет-аукционе eBay(«Продаётся тренер без идей»). В ответ на очередное критическое замечание после ничьей с «Лацио» Аллегри закрыл тему своих ошибок раз и навсегда: «Тренер ответственен за результат. Допустил ли я ошибки? Разумеется. Ошибки — часть работы, я ошибался сегодня. И в том сезоне, когда мы стали чемпионами, – тоже».

Или другой пример: «Ювентус» смешанным составом проиграл «Сассуоло», в концовке Пауло Дибала упустил 100-процентный момент, но больше всего было вопросов не об этом, а о судействе. АндреаДжервасони оставил туринцев вдесятером уже в первом тайме.

«Судья? Не вините его, сегодня арбитру было трудно. И точно не вините молодых футболистов. Я несу ответственность за этот результат. Нам есть над чем поработать».

Любопытно, что после больших побед Аллегри говорит прямо противоположные вещи. Сделав золотой дубль с «Ювентусом», он отметил, что роль тренера в результатах в любой команды не больше 5%.

Юрген Клопп


После поражения в Кубке от «Вулверхэмптона»: «Это была важная игра, мы её провалили. Даже волевая победа не изменила бы этого. Я тренер, я выбираю состав и чувствую себя ответственным за то, как мы действовали. Думал, мы сыграем лучше».

Последний сезон Клоппа в «Боруссии» начался чудовищно. Команда шла в зоне вылета, тренер перебирал варианты, но они не работали. Очередной матч был проигран «Гамбургу».

«Уровень нашей игры не соответствует нашим амбициям. Виноват в этом я, я решал, как нам играть, кому выходить на поле. На мне ответственность за результат команды».

«Ливерпуль» проиграл финал Лиги Европы, и после матча Клопп также критиковал себя: «Моя задача – сделать так, чтобы игроки не чувствовали давления. Не получилось. Я увидел это, когда мы пропустили. Не могу никого критиковать, я ответственен за результат».

Этот сезон начался для «Ливерпуля» с сумасшедшего матча в Лондоне. «Арсенал» горел 1:4, но гости выключились из игры и пропустили дважды, чуть не упустив победу.

«Нельзя праздновать голы так, как это сделал я, когда до конца матча ещё больше 30 минут. Я показал ребятам, что можно выключать машины».

Тест. Кто жжёт — Клопп или Моуринью? Угадай тренера

Диего Симеоне


Аргентинец – ещё один тренер, который не прячется от ответственности. Так было всегда, например четыре года назад после поражения от «Рубина»: в первом матче плей-офф мадридцы проигрывали на выезде 0:1, когда вратарь Серхио Асенхо побежал в штрафную Сергея Рыжикова, и гости пропустили второй гол. «Второй гол – моя вина. Это я сказал Асенхо идти в штрафную, думал, мы спасём матч. Это было глупо».

После вылета из Кубка Испании («Реал» был обыгран 2:0 в ответном матче, но этого не хватило после разгрома) Симеоне раскритиковал себя и похвалил игроков. «Проиграть можно по-разному. То, что мы не смогли отыграться после первого матча, моя вина, но я доволен тем, как себя проявила команда».

А это сказано по поводу продажи Джексона Мартинеса в Китай: «Когда футболист не играет достаточно хорошо, виноват я. Джексону чего-то не хватило, может удачи, а может, шанса. Я чувствую свою вину».

После поражения от «Сельты» в позапрошлом сезоне: «Я ошибся при выборе стартового состава, и мы потеряли 45 минут. Это не вина Фернандо Торреса, это моя вина. Потом мы заиграли лучше».

Наконец, и в поражении в финале Лиги чемпионов 28 мая 2016 года Симеоне усмотрел собственные недочёты. «После таких поражений чувствуешь себя постаревшим. Могли мы сделать что-то по-другому? Не знаю. Мы хорошо играли. Но я чувствую свою ответственность за этот результат. Наши болельщики мечтали об этом, мы снова не исполнили их мечту».
Диего Симеоне

Диего Симеоне

Фото: Reuters

Хосеп Гвардиола


Он может раскритиковать свою команду после победы, а может похвалить после поражения. Для Гвардиолы качество игры всегда важнее результата. К себе он не менее требователен, чем к своим игрокам, и когда видит проблему в себе – говорит об этом.

В апреле 2014 года после разгрома в Мюнхене от «Реала» (0:4) Гвардиола заявил, что во всём виноват он: «В первом матче в Мадриде мы лучше контролировали ход игры, чем дома. Мы плохо играли с мячом, это моя ошибка. Беру вину за результат на себя».

Через год снова не обошлось без разгрома в полуфинале ЛЧ. Реакцию Гвардиолы несложно угадать: «У нас было много проблем, учитывая это, я горжусь командой. Игроки сделали всё, что могли. Наверное, я мог сделать больше. В этом поражении виноват я».

В октябре «Манчестер Сити» провёл шесть подряд матчей без побед. Гвардиола стал защищать команду: «Игроки не заслужили упрёков. Для меня в Англии всё в новинку: стиль игры, стиль судейства. Мне нужно привыкнуть. Игроки ни в чём не виноваты».

В конце зимы Гвардиола первым поставил вопрос о своём будущем в «Манчестер Сити»: «У меня отличная команда. Если что-то идёт не так, разумно ли критиковать всю команду? Может, виноват тренер? Возможно, я недостаточно хорош для игроков «Сити». Я много работаю, и если мы не сможем добиться успеха, буду первым, кто признает это и обсудит с боссами клуба».

Конец великой идеи. Почему Гвардиола должен измениться

Мануэль Пеллегрини


Чилийский тренер не то чтобы самокритичен, но не боится признавать ошибки. Например, в чемпионском сезоне с «Манчестер Сити» он проиграл «Ливерпулю» важнейший матч в апреле. Команда тогда оказалась на третьем месте, а шансы на титул выглядели сомнительными. После матча Пеллегрини обвинил в результате арбитра Марка Клаттенбурга (тот не заметил игру рукой Мартина Шкртела и принял ещё несколько спорных решений). Но через пару дней Пеллегрини нашёл в себе силы извиниться. «Легко критиковать арбитра, когда можешь посмотреть эпизод с нескольких ракурсов. Но ему было трудно сориентироваться».

Зинедин Зидан


В недолгой тренерской карьере Зидана было только одно поражение, которое могло всерьёз поставить его под угрозу быстрого увольнения: 0:2 от «Вольфсбурга» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов. Турнир был для него жизненно необходим. И Зидан не стал перекладывать ответственность.

«Это футбол, соперник забил довольно легко. Мы не добились результата, на который рассчитывали. Ответственность за поражение несу я. Теперь я должен проанализировать его причины, чтобы исправить ситуацию в ответном матче».
Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

Фото: Reuters

Остальные


Перечисленных тренеров трудно назвать нытиками. Но специалистов, которые хотя бы иногда брали ответственность за неудачи на себя, очень много. Клаудио Раньери, Тони Пулис, Лоран Блан, Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Массимо Каррера, Леонид Слуцкий, Курбан Бердыев – список можно продолжать долго, пишите в комментариях, кого не хватает на ваш взгляд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 80
Теги
Диего Симеоне Зинедин Зидан Луис Энрике Мануэль Пеллегрини Массимилиано Аллегри Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
Новости. Футбол
13 апреля 2017, четверг
13:09 Стало известно, на что «Ростов» потратил средства от выступления в еврокубках
13:07 «Бавария» не рассчитывает на Бадштубера
13:07 «Ювентус» объявил о продлении контракта с Дибалой
13:05 Дзадза: отдам всё ради успеха «Валенсии», даже больше, чем это было в «Ювентусе»
12:54 Суд отклонил жалобу Кокорина, решение о лишении прав на 4 месяца осталось в силе
12:41 Полузащитник «Вест Хэм» Антонио выбыл до конца сезона
12:36 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» способен выиграть Лигу Европы
12:30 «Сельта» – «Генк»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
12:29 Грасия: высоко ценю поддержку, которую мне оказывает президент «Рубина»
12:28 «Барселона» намерена произвести революцию в составе после игры с «Ювентусом»
12:24 Бурлак: футболисты «Рубина» в долгу перед болельщиками, нам стыдно
12:16 ЦСКА не стал повышать цены на абонементы сезона-2017/18
12:06 «Ростов» погасил перед игроками все долги по зарплате и премиальным
12:05 Хуммельс не хочет делать прогнозов насчёт своего участия в матче с «Реалом»
12:01 Нигматуллин: «Спартак» и «Зенит» сыграют вничью – 1:1
11:59 Строителям «Ростов Арены» в ближайшее время выплатят зарплату
11:46 Бауса: Сампаоли способен руководить сборной Аргентины
11:27 ЦСКА не собирается продлевать контракт с Чепчуговым
11:25 AFA пытается убедить Месси поехать в штаб-квартиру ФИФА для дачи объяснений
11:16 Названы шесть кандидатов на премию игрока сезона в Англии по версии профсоюза
11:09 Погба: я люблю танцевать, но на поле я всегда серьёзен и сосредоточен
11:02 В Москве «Альфа-Банк» презентовал трофеи Кубка конфедераций и чемпионата мира
11:00 «Аякс» – «Шальке-04»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
10:48 Менотти: не могу поверить, что AFA обсуждает с Месси кандидатуры тренеров
10:44 Сакки: футболисты «Барселоны» в матче с «Ювентусом» не знали, что делать на поле
10:38 Игра Спортлиги от «Чемпионата» пройдёт перед матчем «Барселона» — «Ювентус»
10:35 Бензема объясняет свою игру потерей 5 кг и хочет завершить карьеру в «Реале»
10:33 Бернарду Силва: в противостоянии с «Боруссией» пока ничего не решено
10:29 В Мексике футболиста арестовали за контрабанду более 21 килограмма наркотиков
10:20 Фалькао: взрывы в Дортмунде могли повлиять на концентрацию «Боруссии»
10:19 Дзамбротта: у Дибалы огромный талант, но нелегко достичь уровня Месси
10:18 Левандовски возобновит тренировки 15 апреля и наверняка сыграет против «Реала»
10:17 Свыше 25 тыс. сотрудников МЧС задействуют во время Кубка конфедераций—2017
10:00 «Лион» – «Бешикташ»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05
09:59 «Манчестер Сити» хочет заработать на продаже Харта £ 15 млн
09:54 Кан раскритиковал «Баварию» за оборонительные действия в матче с «Реалом»
09:52 Касемиро: было важно выиграть в Мюнхене, но впереди у «Реала» много работы
09:42 Канищев: похоже, у Луческу сдают нервы, сколько раз судьи за уши тащили «Зенит»
09:31 Шекспир: в игре с «Атлетико» арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота «Лестера»
09:25 Желудков: Дзюба? Не пойму, как спартаковец стал капитаном «Зенита», дурдом
09:13 Экс-наставник сборной Аргентины: не думаю, что Дибала будет сильнее Месси
09:06 Калешин: в борьбе за путёвки в РФПЛ ничего не решено, будет отчаянное сражение
09:05 Кемпес: Сампаоли и Симеоне? И маг не сможет изменить менталитет игроков сборной
08:44 Роналду — о своём рекорде: я очень доволен, хотелось добиться этого достижения
08:29 «Ювентус» намерен опередить «Барселону» в покупке нападающего «Фламенго»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Зинедин Зидан обыграть по сумме двух матчей своего учителя Карло Анчелотти?
Да
1165 (44%)
Нет
1485 (56%)
Проголосовало: 2650
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+