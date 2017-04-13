Лаки-Панч. Каким «Динамо» поднимается в Премьер-Лигу

4 игрока, которые помогли «Динамо» вернуться
Кирилл Панченко. Нынешний сезон – феноменальный для Панченко: у Кирилла залетает практически всё. Получаются идеальные удары со штрафных, отличные подключения вторым темпом, решающие голы в концовках матчей. За семь туров до финиша Панченко уже настрелял 21 мяч, причём с пенальти – всего один. Команда помогает Кириллу быть первой скрипкой (о том, как она это делает, – ниже), а сам Панченко тащит «Динамо» даже в матчах, когда у остальных полевых игроков вдохновение взяло выходной.
Важность Панченко для нынешнего «Динамо» невозможно переоценить – он участвует в 59,1% голевых атак бело-голубых, чаще, чем Квинси Промес и Жулиано в «Спартаке» и «Зените». В Премьер-Лиге вообще почти нет игроков, от которых атака команды зависит настолько, и здесь нужно сделать два вывода. Первый – Панченко проводит гениальный сезон. Второй – «Динамо» будет очень сложно в РФПЛ, где Кириллу дадут гораздо меньше свободы. Да и велика вероятность, что сам Панченко больше не будет забивать так много, как сейчас.
Антон Шунин. К вратарю «Динамо» всегда хватало претензий, во многом из-за его психологической нестабильности – сильные отрезки чередовались со слабыми, с ошибками на выходах и массой необязательных пропущенных мячей. Есть подозрение, что состояние Шунина зависит от психологии команды – в нынешнем позитивном «Динамо» он практически не допускал ошибок. 14 «сухарей» – лучший результат в его карьере, 0,72 пропущенных гола за матч – лучший с сезона-2010, когда Миодраг Божович вернул Шунина в ворота после серии неудач Габулова. Правда, вряд ли сам Антон воспринимает эту статистику всерьёз – он уверен, что «Динамо» не место в ФНЛ.
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Александр Сапета. Узнав о потенциальном контракте с «Динамо» прошлым летом, Сапета отмёл все варианты и спокойно принял переход в клуб ФНЛ, хотя в Екатеринбурге эпизодически даже поднимал тему потенциального возвращения в сборную. В этом генеральная линия летнего «Динамо» – подписывать тех, кто хочет играть за клуб. Сапета ещё в первый отрезок динамовской карьеры полюбился болельщикам за жёсткость, сейчас к ней добавилось грамотное позиционное ведение игры в середине поля. А ещё Сапета подарил нашему футболу новое необычное празднование гола – «шашлыки»: будущим соперникам «Спартака» на заметку. Второй команде красно-белых он забивал в обоих матчах.
Иван Темников. Летом Сергей Силкин и Роман Орещук вместе обсуждали кандидатуры для усиления «Динамо», и насчёт Темникова они долго спорили – Силкин считал, что лучший крайний защитник ФНЛ сезона-2015/16 команду не усилит. У Калитвинцева Темников стал играть ближе к атаке, хотя в последний раз регулярно выходил на этой позиции за «Сатурн» в РФПЛ – можете сами посчитать, как давно это было. Забив первый гол «Динамо» в ФНЛ, Иван доказал правильность решения, до официального возвращения в Премьер-Лигу забил ещё пять и переубедил Силкина – тренер самого яркого «Динамо» в XXI веке признал свою неправоту.
Тренерская роль
Летом у Юрия Калитвинцева появится шанс доказать, что он всё-таки тренер уровня Премьер-Лиги: пока единого мнения о его способностях нет, даже после возвращения «Динамо» в РФПЛ. Калитвинцев часто говорит на пресс-конференциях, что почти все команды ФНЛ обороняются в девять полевых игроков, но ведь и в Премьер-Лиге «Динамо» придётся взламывать мощные оборонительные редуты – особенно учитывая укоренившийся тренд на модуль 5-3-2/3-5-2. Уже весной тренер «Динамо» говорил, что качество командной игры оставляет желать лучшего, что для победы над «Химками» не хватает индивидуального класса футболистов, что в игровом рисунке много нервозности. Из 22 побед в сезоне 14 – в один мяч.
Есть два возражения. Во-первых, Калитвинцев в первую очередь психолог, а не тактик, и ничего плохого в этом нет, если методы накачки команды и объединения игроков вокруг своей идеи работают (спросите Зинедина Зидана, если не верите). Во-вторых, ФНЛ, как уже не раз отмечалось, лига, где рисунок игры не так важен, как результат. Над рисунком стоит работать уже теперь, в Премьер-Лиге.
Модель игры
Весь сезон «Динамо» Калитвинцева играло по одной модели, подкручиваемой под конкретного соперника – либо 4-1-4-1, где Зотов творит примерно на одной линии с Кириллом Панченко, либо 4-2-3-1 с Зотовым, спущенным в глубину. «Динамо» много прессингует, заставляет соперника часто безадресно пулять мячи вперёд, из-за чего Антон Шунин, по визуальным ощущениям, стал играть ногами чаще обычного. Ключевым элементом задней линии стал Себастьян Хольмен – чтением игры швед компенсирует недостаток скорости у мощных Белорукова и Рыкова. Из опорной зоны диагоналями на фланг разгоняют атаки Сапета и Зотов, часто в центральный круг смещается Панченко, чтобы сделать такую же диагональ. Альтернативный вариант – длинная передача на Бечирая/Луценко, скидка на Панченко или Зотова, далее по прописанному сценарию.
Одна из любопытных особенностей игры «Динамо» в ФНЛ – насыщение флангов. Почти все вингеры в нынешнем «Динамо» способны действовать на обоих краях (Маркелов, Ташаев, Катрич), поэтому часто можно увидеть, как левый полузащитник либо открывается на острие, либо уходит на правый край, туда же смещается форвард, Бечирай или Луценко. Такое насыщение зон – одна из причин, почему Кирилл Панченко забил так много: за счёт тактического приёма Панченко нередко оказывался либо на ударной позиции в штрафной, либо первым на подборе, как на скриншоте ниже. Здесь неважны конкретные фамилии игроков, насыщающих фланг в конкретном моменте – «Динамо» часто атакует так весь сезон.
Проблемы
Реализация нападающих. Фатос Бечирай и Евгений Луценко – примерно одинаковые по классу и стилю игры форварды: оба высокие, плечистые, оба качественно вылавливают забросы из глубины, умно смещаются на фланги, открывая простор Панченко и вингерам. Но своими моментами они распоряжаются не слишком бережно – например в игре с «Химками», которая должна была стать праздничной, Луценко загубил два свидания с вратарём. У Луценко голевыми становятся всего 10,9% ударов в текущем сезоне, у Бечирая – 9,3%. При этом если черногорец показывал схожие цифры и в утопавшем «Динамо» (10%), то Евгений сильно сбавил (18,2% в прошлогодней «Мордовии»).
Бечирай и Луценко полезны для «Динамо» с тактической точки зрения, против соперников, наглухо закрывающих все подходы к своим воротам, но под Премьер-Лигу лучше оставить только одного – и найти нападающего с ярче выраженными задатками «киллера».
Тактическая однообразность. «Химки» – команда, которая играет в девять человек в обороне и в одного впереди, сейчас не получилось её вскрыть. Навал был здесь неуместен», – рассказывал Юрий Калитвинцев. Хорошо, в ФНЛ тактика решает меньше индивидуального класса, мотивации и стабильного финансового положения, но «Динамо» ни разу в нынешнем сезоне не отступило от генеральной линии. Бело-голубые не играли ни сдвоенным центром нападения, с Бечираем и Луценко одновременно, ни по тактике в три центральных защитника – хотя качества крайков «Динамо», Сергея Терехова и Ивана Темникова, могли раскрыть команду с новой стороны. К Премьер-Лиге бело-голубым обязательно стоит приготовить «план Б».
Стандарты у своих ворот. Главное, что огорчало Юрия Калитвинцева всю первую часть сезона. «Стандарты мы отрабатываем, вся индивидуальная опека у нас расписана, но результата нет», – рассказывал Калитвинцев после 2:2 с «Енисеем», «Динамо» тогда дважды пропустило с угловых. Всего набралось 16 мячей, пропущенных со стандартов, считая кубковый матч с «Тосно», – очень много. Справедливости ради, работа над этим компонентом заметна, весной «Динамо» пропустило всего один такой мяч. От «Спартака-2».
Что ещё нужно знать
В «Динамо» новый молодой защитник. Уже четыре весенних матча за «Динамо» отыграл Никита Калугин, причём все – на непривычной позиции левого защитника. Сам он привык играть в центре, идеалом игры считает Серхио Рамоса. В матче с «Химками» я наблюдал за Калугиным из-за ворот, и в глаза бросились три вещи – его грамотное чтение игры, качественный выбор позиции на подборах и перехватах, а также стремление постоянно перекладывать мяч на удобную ногу: всего однажды правоногий Калугин подал с левой, в остальных ситуациях подрабатывал мяч. Что характерно, в интервью в марте 2013-го Никита рассказывал, что считает игру левой одной из своих слабейших сторон, так что проблеме не первый год. Парень перспективный, но хотелось бы увидеть его на более удобной позиции – в центре обороны.
Катрич официально круче Ташаева. Всегда было наоборот – Ташаев считался талантливее в «молодёжке», раньше дебютировал за основное «Динамо», был сильнее по статистике, выделялся в первой части чёрного сезона. Но уже весной 2016-го было заметно, что у Ташаева закружилась голова, а сейчас два молодых вингера поменялись местами – пока 88-й номер «Динамо» оккупировал скамейку запасных после массы невзрачных матчей, Катрич сделал шесть голевых передач за весну. В такой форме Катрич однозначно будет полезен в Премьер-Лиге. Главное, чтобы теперь звёздная болезнь не сковала уже его.
У «Динамо» сильный коллектив. После такого холодного душа, который динамовцы пережили прошлой весной, главным было объединиться ради общей цели – и Юрий Калитвинцев смог этосделать. Полистайте «инстаграмы» футболистов «Динамо» и найдёте, как они проводят время вместе за ужином, в боулинге, на тренировочной базе. О стремлении динамовцев быть единой командой лучше всего расскажет эпизод после матча с «Химками» – Кирилл Панченко уехал со стадиона, когда все приложения и онлайн-букмекеры показали, что хабаровский СКА забил, на Ленинградском шоссе узнал, что гол отменили, развернулся и поехал обратно на стадион. Лёгкое празднование без него не начинали.
Перспективы
Роман Орещук, создававший состав нынешнего «Динамо», ещё осенью рассуждал, что клуб спокойно переживёт без зимнего усиления, но летом должен немного перетряхнуть состав. Судя по последним новостям из клуба, бюджет на летнее трансферное окно составит 5 млн евро – негусто, но вполне неплохие деньги, чтобы найти на скандинавском, балканском или голландском рынке своего Виктора Классона или Миху Мевлю. Из позиций, на которых можно обойтись без усиления, можно вспомнить только фланги обороны – вариантов с Морозовым, Тереховым, Козловым и универсальным Темниковым должно хватить.
Остальные позиции стоит усилить. Не помешает ещё один высокий и быстро думающий центральный защитник. Нужен умный человек в центр поля на случай, если Александр Зотов не поймает своё настроение – а от настроения Зотов очень зависим. Про форварда уже было написано, стоит найти ещё и вингера: тот же Маркелов – игрок, сильный для ФНЛ, но недостаточно мастеровитый для Премьер-Лиги, очень сильно сбавил Ташаев, поэтому остались только Катрич и Темников.
Главный вопрос в любом случае решён заранее – лето «Динамо» точно встретит с Юрием Калитвинцевым. Руководство бело-голубых уже заверило, что перетряхивать тренерский штаб не будет, и вероятно, это лучшее решение, чтобы сохранить единство нынешней команды.