Английские болельщики устраивают беспредел в Мадриде: видео

Почему это традиция?

В матче «Атлетико» и «Лестера» было мало футбола. Две закрытые команды предсказуемо провели на поле скучные 90 минут, главным героем которых стал скандинавский арбитр. Он в первом тайме назначил в ворота гостей пенальти за фол, совершённый за пределами штрафной.Отсутствие интересных событий на стадионе компенсировалось событиями все стадиона. Здесь главными действующими лицами стали английские болельщики. Хотя большинство из них приехали с семьями, мирно пили пиво в барах, а потом пошли на матч, оставшиеся сумели испортить всё впечатление.Пласа Майор – центральная площадь Мадрида. Культовое место для мадридцев и просто очень красивое. Вот как оно выглядит без английских фанатов.А вот так — с английскими фанатами.Гости оккупировали площадь с утра. Пили, веселились, кричали и мусорили. В принципе, так ведут себя болельщики многих приезжающих в Мадрид команд. Разница только в количестве мусора. Его было очень много.Превращение площади в свалку проходило весело, с песнями.Но мусором и песнями дело не ограничилось. Ближе к вечеру англичане начали провоцировать прохожих. Они распевали «Гибралтар наш» вперемешку с «Лестер, Лестер» и обзывали испанцев. Полиция попыталась их утихомирить, но была окружена.Приезжие зажгли петарды и дымовые шашки. В полицейских полетели бутылки.К вечеру были арестованы восемь человек. Сообщается о четырёх пострадавших во время драк. Полиция применила силу – прибыло подкрепление, болельщиков вместе с хулиганами разогнали с площади.В конце 80-х годов прошлого векас помощью жёстких и непопулярных мер изгнала хулиганов с трибун. В Англии большинству группировок просто закрыт доступ на стадионы. Но выезд в другие страны им пока разрешён. И часто ведут себя они там в соответствии с традициями.Последний пример – Марсель. Во время чемпионата Европы поведение английских болельщиков было таким же, как в Мадриде: захватить городскую площадь, оскорблять местных жителей, драться с полицией.