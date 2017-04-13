Английские болельщики устраивают беспредел в Мадриде: видео

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Отсутствие интересных событий на стадионе компенсировалось событиями все стадиона. Здесь главными действующими лицами стали английские болельщики. Хотя большинство из них приехали с семьями, мирно пили пиво в барах, а потом пошли на матч, оставшиеся сумели испортить всё впечатление.
Пласа Майор – центральная площадь Мадрида. Культовое место для мадридцев и просто очень красивое. Вот как оно выглядит без английских фанатов.
А вот так — с английскими фанатами.
Гости оккупировали площадь с утра. Пили, веселились, кричали и мусорили. В принципе, так ведут себя болельщики многих приезжающих в Мадрид команд. Разница только в количестве мусора. Его было очень много.
Превращение площади в свалку проходило весело, с песнями.
Но мусором и песнями дело не ограничилось. Ближе к вечеру англичане начали провоцировать прохожих. Они распевали «Гибралтар наш» вперемешку с «Лестер, Лестер» и обзывали испанцев. Полиция попыталась их утихомирить, но была окружена.
Приезжие зажгли петарды и дымовые шашки. В полицейских полетели бутылки.
К вечеру были арестованы восемь человек. Сообщается о четырёх пострадавших во время драк. Полиция применила силу – прибыло подкрепление, болельщиков вместе с хулиганами разогнали с площади.
Почему это традиция?
В конце 80-х годов прошлого века Маргарет Тэтчер с помощью жёстких и непопулярных мер изгнала хулиганов с трибун. В Англии большинству группировок просто закрыт доступ на стадионы. Но выезд в другие страны им пока разрешён. И часто ведут себя они там в соответствии с традициями.
Последний пример – Марсель. Во время чемпионата Европы поведение английских болельщиков было таким же, как в Мадриде: захватить городскую площадь, оскорблять местных жителей, драться с полицией.
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