Смотришь лигу – видишь фигу. Почему Лига чемпионов важнее финала КХЛ

Почему в идеальном мире надо показывать 1/4 ЛЧ, а не финал КХЛ

Партнёры с мировым именем

Пропаганда и агитка

Криштиану Роналду Фото: Reuters

В этом тексте будет много допущений. Куда без них. Обязательства транслятора перед партнёрами и соревнованиями закрыты коммерческой тайной, закон о её соблюдении ещё никто не отменял, так что мы не можем обвинять кого-то или даже рекомендовать. Мы можем лишь высказывать своё мнение о том, как было бы в идеальном мире.В реальности же мир наш не так уж идеален – мы исходим из условий монополии, где даже возможности цифрового века не позволяют транслировать несколько репортажей одновременно. Канал – один, сайт – один, трансляция на сайте (почему-то?) – тоже одна.Футбол – спорт №1 в России. Это заявлено в многочисленных стратегиях развития Министерства спорта, об этом говорят чиновники, журналисты, болельщики. Есть специализированные сайты, которые пишут про конкретные виды спорта, но нет сайтов, которые освещают несколько дисциплин, а футбол там – второй или ниже. Футбол всегда будет первой кнопкой на вашем спортивном пульте, хотите вы того или нет.Это подтверждают и цифры телеизмерителей, которые так любят обсуждать в мире медиа. Да, у сериала «Мурка» выше доля, его смотрят больше, чем футбол, но футбол смотрят больше, чем хоккей, поэтому с коммерческой точки зрения в спорте всё просто: больше рейтинг — больше денег.К чему все эти форумы «3D Журналистика», когда твой медиакейс предельно прост – показывай или пиши то, что интересно и нравится людям, вот и вся журналистика. Как узнать, что нравится? Увы, кроме цифр рейтинга, других способов и метрик пока особо не придумали.Расставляя приоритеты между спонсорами хоккейной лиги и европейской футбольной, вы отчасти делаете выбор между «А» и «А» — спонсоры эти в какой-то мере совпадают. Однако отказываясь от трансляции главнейшего европейского футбольного соревнования, задумаются и те рекламодатели, что недополучили рекламных слотов, которые были предусмотрены показом Лиги чемпионов – а это банковские, пивные, автомобильные гиганты мирового масштаба. Задумаются и те, кто думает о сотрудничестве с вами в будущем – сегодня вы отменили показ их рекламных блоков, а завтра отмените мои, к чему мне такие перспективы. Деньги любят тишину и стабильность. Вы говорите, что не показываете теннис, потому что не хотите брать на себя риски из-за неизвестности продолжительности поединков, но получается, что на другие виды спорта это не распространяется.Популяризация в футболе часто происходит лишь на бумаге. Отчитываясь о проведённых мерах по пропаганде футбола в своих документиках и приводя военных курсантов на очередной футбольный матч с целью искусственного повышения посещаемости, чиновники забывают о главном – зажечь футбольный огонь в сердцах россиян может лишь действительно захватывающее зрелище. При всём уважении к отечественным футболистам: не всегда очередная трансляция матча, закончившегося нулевой ничьей, может хоть как-то поднять к нему интерес. Совсем другое дело – трансляция плей-офф Лиги чемпионов, где софиты освещают идеально ровный изумрудный газон, камера ловит каждое движение и чуть ли не каждую волосинку футбольной звезды, а бутсы одного игрока стоят как бутсы всех футболистов Воронежской области вместе взятых.Трансляция европейского футбола – главная (а не исключено, что на данный момент и единственная) возможность возродить интерес народа к этому спорту. Сегодня твой сын не увидел, как Роналду сделал дубль на «Альянц-Арене» и стал первым игроком в истории, который установил рекорд в 100 мячей в еврокубках. Завтра твой сын не уговорил тебя купить ему футболку. Послезавтра он не пошёл записываться в футбольную школу. А через несколько лет твой сын не стал футбольной звездой с мировым уровнем. Или хотя бы просто нормальным футболистом. Он стал менеджером среднего звена и грустит в сером офисе, мечтая о том, как вечером придёт и посмотрит красивый футбол. А ему опять покажут что-то ещё.Это же простая аналогия: сегодня вы не показываете по телеканалам премию «Оскар» и качественное американское кино – завтра получаете российских режиссёров, которые не знакомы с классикой кинематографа и снимают комедии низкого пошиба, созданные, впрочем, тоже по американских лекалам, только низкого качества. Потому что откуда им знать, что можно лучше?Так будет и с футболом – забывая о футбольной зарубежной классике «Бавария» — «Реал», мы рискуем забыть о футбольном будущем в собственной стране.В День космонавтики мы смотрели Кубок Гагарина, забыв о том, что сейчас космическую игру творят звёзды «галактикос». Давайте не забываться и расставлять приоритеты в пользу аудитории.