«Большая энциклопедия российского футбола». Первая книга «Чемпионата»

Кто является отцом российского футбола? А кто был «футбольным убийцей»? Почему «Спартак» создали не только братья Старостины? Если вы не можете ответить на все эти вопросы, тогда «Большая энциклопедия российского футбола» должна стать вашей настольной книгой. Если же вы дали ответы на три вопроса не задумываясь, то эта книга «Чемпионата» и так ей станет.
За 12 лет своего существования «Чемпионат» выпустил тысячи статей и материалов об истории отечественного футбола. Совместно с издательством «Эксмо» наш портал постарался систематизировать и представить широкой аудитории все самые значимые события спорта номер один. Для всех любителей футбола она станет приятным открытием.
13 апреля состоялась презентация «Большой энциклопедия российского футбола». Книгу представили бывший главный тренер сборной СССР и России Анатолий Бышовец, главный редактор интернет-портала «Чемпионат» Самвел Авакян и футбольный обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко. Во время презентации много говорили о футболе и его будущем, а также о славных победах и игроках прошлого.
Не стоит воспринимать слово «энциклопедия» в названии книги буквально. В ней собраны лучшие и самые интересные статьи, которые выходили на страницах нашего сайта. Это ни в коем случае не «Википедия», как пояснил главный редактор «Чемпионата» Самвел Авакян. Скорее книга, которая написана с любовью не только к России, её истории, футболу и к спорту в целом. Эту энциклопедию захочется перечитывать снова и снова.
«Для нас это новое начинание, которое мы с радостью подхватили с подачи «Эксмо». В книге собраны материалы, которые уже вышли на «Чемпионате», и тексты, которые писались специально для неё. Упор мы сделали на более современный период, ведь нашему интернет-изданию всего 12 лет. Анатолий Бышовец даже немного обиделся, что так мало написали про победу на Олимпиаде-1988», — рассказал Авакян.
Анатолий Фёдорович сразу решил парировать: «Я не обиделся, просто хотелось бы побольше фотографий с этого момента. А вообще, мне книга очень понравилась. В современном футболе почему-то больше внимания уделяется бутылкам шампанского за 500 евро и клубам в Монако. Всем игрокам сборной России стоит дать почитать эту книгу «Чемпионата». Футболистам нужны примеры, и «Большая энциклопедия российского футбола» напомнит о наших славных традициях. Кроме того, многие из игроков нашей сборной найдут на страницах статьи о себе, ведь много информации уже о современной истории. А про себя всегда приятно читать».
>>> История в фотографиях. Анатолий Бышовец
В действительности в «Большой энциклопедии российского футбола» много информации посвящено именно современной истории. Многие события, которые происходили на наших глазах, представлены в новом свете. Два завоёванных Кубка УЕФА, бронза Евро-2008 или покер Аршавина были вроде совсем недавно, но и уже так давно. Молодым читателям будет интересно узнать о достижениях нашего футбола от лучших авторов «Чемпионата». Непростую роль провожатого по страницам истории взял на себя Олег Лысенко.
«Эта энциклопедия — плод коллективного творчества. С помощью издательства «Эксмо» мы решили внести свой посильный вклад в популяризацию футбола, который мы так любим. Было выбрано более сотни историй об интересных победах, людях, событиях и немного о поражениях. Эта книга поможет лучше ориентироваться в истории футбола и окунуться в атмосферу великих побед прошлого», — рассказал Олег.
«Такая книга давно была нужна всем любителям футбола в России. Это отличная идея — объединить ключевые повороты в одном издании. История отечественного футбола знает много побед, людей, которые творили эти победы, важных решений и достойных поражений. Теперь обо всём этом можно прочитать в одной энциклопедии, которая стала настоящим мостом между советским и российским футболом. Даже самый искушённый читатель почерпнёт для себя много нового и интересного. Это не просто энциклопедия, это история нашего футбола, обёрнутая в красивую обложку и рассказанная с любовью к спорту. В России скоро пройдут Кубок конфедераций и чемпионат мира, это будет новый поворот в современном футболе. Но чтобы достигать новых вершин, нужно помнить свою историю и гордится ею. Эта книга — прекрасное напоминание о том, сколько великих людей в нашей стране умело красиво играть уже больше сотни лет назад и сколько играет до сих пор», — поделился мнением Станислав Черчесов, ставший одним из первых читателей книги.
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