«Творился ад: людей пинали ногами». Побоище в студенческой лиге: видео

На 73-й минуте при счёте 1:1 матч был остановлен из-за потасовки. Между игроками возник конфликт, переросший в масштабную драку прямо на футбольном поле. Видео можно посмотреть здесь.
«Чемпионат» обратился за комментарием к президенту НСФЛ Андрею Стукалову.
— На произошедший инцидент практически сразу же отреагировал делегат матча, — говорит Стукалов. — Совместно с директором стадиона была вызвана полиция, «пожар» удалось потушить практически сразу. Сейчас судейская бригада во главе с Виктором Филипповым заканчивает второй матч, и после него будет принято окончательное решение, а также выявлены зачинщики драки.
— В полицию никого не забрали?
— Нет, полицейские не допустили массовых столкновений и провели профилактические беседы с обеими командами. Всё закончилось достаточно мирно. Сейчас полиция продолжает там дежурить. На самом деле практически все матчи НСФЛ проходят в подобном напряжении, такое может служиться практически в каждой игре. Ребята что-то не поделили, нервы сдали. Будем разбираться. Инцидент будет подробно отражён в протоколе, с объяснительными каждого арбитра. Если кто-то из команд останется недоволен решением, то они смогут подать апелляцию в комитет, чтобы рассмотреть ситуацию подробнее. Глава по безопасности РФПЛ Мейтин уже в курсе ситуации, ждём решения главного арбитра.
— А что вы думаете о ситуации?
— Конечно, такое недопустимо на футбольном поле. Нужно выявить этих людей. У нас есть дисциплинарный регламент, который подписывали все команды. Он касается и драк, и оскорблений судей, и нецензурного поведения на футбольном поле. Не знаю, каким будет решение, но знаю точно, что КДК в любом случае будет собираться и рассматривать инцидент повторно.
— Кстати, что со здоровьем парня? Узнавали, как он?
— Я созванивался с тренером: он говорит, что всё нормально и тяжёлых последствий нет. Вроде пока всё хорошо. Но нужно посмотреть, что будет к вечеру или к утру завтрашнего дня.
Представители команд тоже ответили на вопросы «Чемпионата».
— Что произошло? — вопрос пресс-атташе сборной УрФУ Павлу Зорапетяну.
— Наш крайний защитник достаточно грубо, но не перебарщивая, встречал нападающего чеченской команды. После второго стыка форвард завёлся и, когда мяч уже был на другой половине поля, наступил Роману Шалину на ногу, пока судья наблюдал за другим эпизодом. Наш защитник оттолкнул соперника, тот в ответ пустил в бой кулаки. Затем на него и Тарасова налетели ещё два игрока чеченской команды, а вскоре выбежали обе скамейки: и наша, и соперников. Творился ад: людей пинали ногами!
— В каком состоянии сейчас находится Александр Тарасов — на видео он весь в крови?
— Его сразу же увезли в больницу — сказали, закрытая черепно-мозговая травма и перелом носа. Кроме того, от ударов болят живот и спина, хотя синяков на теле почти не осталось. В итоге Саша остаётся лечиться в Москве, через четыре дня ему будут вправлять нос, а мы скоро улетаем в Екатеринбург?
— Что произошло с другими участниками драки?
— Ещё в первом тайме другого наша защитника Антона Ярмошенко тоже увезли в больницу после стыка. Он получил рассечение в игровом эпизоде — в результате наложили два шва, только сейчас вернулся в команду. Чеченская команда довольно грубо играла в течение всего матча. У другого нашего футболиста рассечена губа. Говорю же — там творился какой-то ад. Выбежала вся «скамейка», мы не могли их разнять! Их не останавливало даже то, что на матче присутствовала полиция.
— Что было после матча?
— Мы увели команду в раздевалку, медицинский штаб пытался остановить кровь Тарасову, пока ехала скорая. Тем временем чеченцы, даже не помывшись, сразу сели в автобус и уехали. Полиция, находившаяся на стадионе, почему-то никого не задержала. Затем приехал ещё один полк полицейских — сказали: «Как вы вообще могли их отпустить?!». Затем заполнили протокол, опросили наших футболистов. Сказали, что вообще-то сборную ЧГУ нужно снимать с соревнований за такое.
— Что теперь собираетесь делать?
— Собираемся обращаться к руководству НСФЛ. Два наших основных центральных защитника выведены из строя — как нам теперь с Питером играть?! Мы бы хотели перенести завтрашний матч и засчитать ЧГУ техническое поражение. Нужно, чтобы всё было по регламенту.
Позже корреспондент «Чемпионата» связался с представителем сборной ЧГУ Аликом Навурбиевым.
— Из-за чего началась драка ваших футболистов с командой УрФУ? — вопрос Навурбиеву.
— На записи матча ничего не видно — только эпизод, как футболист из Екатеринбурга толкает нашего игрока. Как мне рассказали сами ребята, ещё с начала первого тайма футболист УрФУ оскорблял наших нападающих матом, задевал честь и гордость нашего народа! Затем был жёсткий стык, после которого наш футболист наступил противнику на ногу. После этого он уже начал уходить, но игрок УрФУ его догнал и начал драться кулаками. Получается, что зачинщик — екатеринбуржец. Мы приехали в Москву играть в футбол, но задевать честь и гордость человека не позволим!
— Затем на поле выбежала вся команда.
— Посмотрите запись: первыми выбежали футболисты со скамейки УрФУ. Затем и наши подтянулись с дальней скамейки. Я тоже выбежал, мы разнимали футболистов и в течение 15 секунд все наши ушли.
— А затем несколько футболистов вашей команды бьют соперника ногами.
— Это уже после того, как он ударил кулаком.
— Тем не менее его увезли с черепно-мозговой травмой и переломом носа.
— Непонятно, кто, что и как его ударил. У наших игроков, наверное, какие-то ссадины есть, но ничего серьёзного не случилось.
— Что было потом?
— Наша команда уехала. Мы переговорили с тренером УрФУ, разошлись нормально. Я же остался, написал полиции объяснительную и дал им показания. Пока не знаем, что будет дальше. Будем ждать решения КДК, но если сторона УрФУ будет подавать жалобы, мы сделаем то же самое.