Вопрос дня. Что ждёт «Динамо» в РФПЛ?

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— Сейчас беспокоит условие соответствия задач, которые будут ставиться перед командой в следующем сезоне. Думаю, будут созданы условия — будет результат. Перспективы у команды есть. Очень хорошая молодёжь, но всё это стоит подкрепить опытом. Самое главное, чтобы был достаточный уровень амбициозности.— Потянут или не потянут Премьер-Лигу — покажет время. Нужна конкуренция, усиление. Посмотрим, что будет. Панченко забил здесь больше всех голов, это говорит, что он лучший в ФНЛ. Но этого пока недостаточно.— Усиление «Динамо» нужно. Состав ФНЛ не способен бороться за высокие места. Как и любая команда, выходящая в Премьер-Лигу. Думаю, нужны и опытные игроки, и молодые. Это должно быть совмещено. Свежая кровь нужна всегда, это повышает конкуренцию.— Никто не сомневался в их выходе. Вопрос в том, чтобы удержаться в Премьер-Лиге, соответствовать уровню. И пока я этого уровня не вижу. Да, есть Панченко, Козлов, но нужно усиление. Иван Темников? Уровень футболиста проявляется в конкурентной среде. Не знаю, как он будет выглядеть в Премьер-Лиге. Футболист одарённый, посмотрим. Думаю, нужен хороший нападающий. Может быть, в полузащиту приобрести грамотного игрока. Надо развивать школу и опираться на собственных воспитанников. Уверен, тренерский состав знает, что делает. Пока у Калитвинцева всё получается. Приглашать иностранного тренера – это тратить большие деньги. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за еврокубки. Это нужно для зрительского интереса, которого в последнее время нет.— Команда хорошая, но усиление требуется. Будет усилено несколько позиций. Переговоры ведутся активно. Есть кандидатуры, но сейчас не готов раскрыть. Это и россияне, и легионеры. Селекция любит тишину. Могу сказать одно: работа идёт ежедневная. Опыт или перспективность? У нас вектор развития направлен на футболистов молодого возраста. Да и наше финансовое состояние не позволяет совершать дорогие приобретения. Будем пытаться сочетать перспективность с качеством. Кирилл Панченко и раньше выступал в Премьер-Лиге, Иван Темников тоже. Но максимально раскрылись в «Динамо», значит это их команда. Думаю, они не жалеют о переходе. Так что и в Премьер-Лиге со всем справятся.— Об обилии приобретений речи нет, тем более о громких трансферах. Рассчитываем на тех, кто сегодня нуждается в игровой практике и хочет себя проявить. И на молодёжь. В первую очередь на нашу собственную, во вторую – на ту, которая сможет усилить состав. Поэтому поиски игроков идут на рынке свободных агентов, среди молодых и перспективных футболистов. Тех, кто будет сегодня востребован и готов играть в Премьер-Лиге уже сейчас, а не в будущем. Нам надо наигрывать тот коллектив, который сможет уже в будущем году решать более амбициозные задачи. По спортивному принципу бюджет «Динамо» должен соответствовать тому, чтобы команда в Премьер-Лиге котировалась по этому показателю не ниже 10-го места.— Я думаю, «Динамо» было и остаётся командой уровня РФПЛ – если брать состав, бюджет, организацию. И в том году с такими возможностями клуб просто не имел права вылетать. Так что не думаю, что после возвращения в элиту у бело-голубых будут такие же проблемы, как у многих новичков РФПЛ. С опытом всё в порядке, состав на уровне места не ниже 10-12-го. А дальше всё будет зависеть от тренерской работы и от того, как клуб при минимальных трансферных возможностях сможет решить имеющиеся проблемы с составом. Особенно они ощутимы в средней линии – нужны игроки созидания и на фланги, и в центр.— Положа руку на сердце — а кто-то сомневался, что «Динамо» в РФПЛ вернётся? На самом деле там разыгрываются только путёвки в переходные матчи, да и то большинство кандидатов отпихиваются от этой перспективы всеми конечностями. Иначе объяснить невнятные проигрыши «Шинника» и «Факела» в последнем туре невозможно.— От лица нормальных болельщиков «Спартака» поздравляю «Динамо» с возвращением в ПЛ. Теперь следующий ЧР будет ещё интересней (т.к. на одно дерби больше). Достойной игры в следующем сезоне.— Динамиков с возвращением! Ещё б торпедов вернуть — было б повеселее ;)— Возвращается бренд, и это хорошо. Но самое трудное впереди. Под имя можно набрать игроков, не проходящих в основные составы команд РФПЛ, и получить «Лестер»-2.