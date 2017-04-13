«Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?

Посещаемость

Соцсети

Социологические опросы

Вывод

В октябре прошлого года между руководителями «Спартака» и «Зенита» разгорелась жаркая дискуссия. Генеральный директор петербургского клуба, что «Зенит» — самый популярный в России, ссылаясь на социологическиеисследования в нашей стране и Европе. Спустя неделю зенитовскому менеджеру: «Это провокационно. Практически на всех матчах с участием «Спартака» стадионы заполнены. При этом ни один клуб не выкупил гостевую квоту на «Открытие Арене». Это всего 4500 билетов. Заполнил трибуну только «Локо» — и только потому что клуб выкупил квоту самостоятельно».«Чемпионат» решил сравнить «Зенит» и «Спартак» по трём объективным критериям: посещаемость домашних стадионов в этом сезоне, количество подписчиков в клубных соцестях на четырёх популярнейших в России площадках и те самые социологические опросы. Итак, начнём.Заполняемость стадионов в РФПЛ — больная тема для всех. И на фоне слабой посещаемости в лиге «Спартак» выглядит безоговорочным фаворитом.Московская «Открытие Арена» вмещает в два раза больше зрителей, чем «Петровский» — 45 360 против 21 750. При это средняя посещаемость стадиона у спартаковцев также почти в два раза выше: 30 143 против 17 465. В процентном выражении, при этом, Петербург переигрывает Москву: заполняемость 80% против 67%. Так, всего в сезоне перед матчем «Спартак» — «Зенит» стадион «Открытие» посетило 331 576 человек, тогда как «Петровский» — 209 579 зрителей. Полную статистику по всем клубам РФПЛСтатистика выездов болельщиков ещё интереснее: на «Спартак» в регионах собиралось в среднем 14 993 фанатов, на «Зенит» — 15 099.В России наиболее популярны четыре социальные сети: ВКонтакте, facebook, Instagram и Twitter. Сравним количество подписчиков обоих клубов на момент написания текста.797211 подписчиков у «Спартака», 828364 подписчиков у «Зенита»750225 подписчиков у «Спартака», 1010509 подписчиков у «Зенита»211 тыс. подписчиков у «Спартака», 266 тыс. подписчиков у «Зенита»662161 подписчиков у «Спартака», 822126 подписчиков у «Зенита»Во всех соцсетях популярнее петербуржская команда. Этому есть объективное объяснение: пресс-служба «Зенита» пробует разные форматы, создаёт интересный и разнообразный контент. Например, дискуссия с Глушаковым послеилиВ своём заявлении генеральный директор «Зенита» ссылается на три социологические компании: российский ВЦИОМ и международные Nielsen и Repucom. «Я знаю исследование ВЦИОМ, — ответил тогда вице-президент «Спартака» Измайлов. — Количество опрошенных было совсем невелико. Вряд ли его можно назвать полностью объективным».Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населённого пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учётом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ».Итак, ВЦИОМ утверждает, что «питерский «Зенит» остаётся лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13%). Второе место делят столичные клубы «Спартак» и ЦСКА (по 8%)». В 2015-м году «Зенит» и «Спартак» делили первую строчку, имея по 15%, а на втором месте снова были «армейцы» — 12%. По опросам ВЦИОМ, в последний раз «Спартак» был популярнее в России ещё в 2006-м: 18% против 7% у «Зенита».У Митрофанова фигурируют ещё две компании — Nielsen и Repucom. По сути, это одна и та же организация: в прошлом году первая совершила сделку по приобретению второй. Теперь это один большой холдинг — международный лидер в области социологии. Так, Nielsen утверждает, что к 2016 году аудитория болельщиков «Зенита» достигла 15 млн человек по всему миру.По трём выбранным критериям самым популярным клубов России становится петербургский «Зенит». Но с одной оговоркой: если посещаемость матчей и количество подписчиков в соцсетях — это простые цифры, которые невозможно оспорить, то верность и объективность социологических исследований — вопрос дискуссионный.