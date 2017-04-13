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Какая футбольная команда России самая популярная: «Спартак», «Зенит», ЦСКА
Фото: РИА Новости
Текст: Данила Игнатов

«Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?

Сравниваем две самых популярных команды России по трём объективным критериям. Какую команду на самом деле можно назвать «народной»?
13 апреля 2017, четверг. 21:30. Футбол
В октябре прошлого года между руководителями «Спартака» и «Зенита» разгорелась жаркая дискуссия. Генеральный директор петербургского клуба Максим Митрофанов утверждал, что «Зенит» — самый популярный в России, ссылаясь на социологические
исследования в нашей стране и Европе. Спустя неделю зенитовскому менеджеру ответили Наиль Измайлов и Александр Жирков: «Это провокационно. Практически на всех матчах с участием «Спартака» стадионы заполнены. При этом ни один клуб не выкупил гостевую квоту на «Открытие Арене». Это всего 4500 билетов. Заполнил трибуну только «Локо» — и только потому что клуб выкупил квоту самостоятельно».

«Чемпионат» решил сравнить «Зенит» и «Спартак» по трём объективным критериям: посещаемость домашних стадионов в этом сезоне, количество подписчиков в клубных соцестях на четырёх популярнейших в России площадках и те самые социологические опросы. Итак, начнём.

Посещаемость


Заполняемость стадионов в РФПЛ — больная тема для всех. И на фоне слабой посещаемости в лиге «Спартак» выглядит безоговорочным фаворитом.

Московская «Открытие Арена» вмещает в два раза больше зрителей, чем «Петровский» — 45 360 против 21 750. При это средняя посещаемость стадиона у спартаковцев также почти в два раза выше: 30 143 против 17 465. В процентном выражении, при этом, Петербург переигрывает Москву: заполняемость 80% против 67%. Так, всего в сезоне перед матчем «Спартак» — «Зенит» стадион «Открытие» посетило 331 576 человек, тогда как «Петровский» — 209 579 зрителей. Полную статистику по всем клубам РФПЛ можно посмотреть перейдя по этой ссылке.

Статистика выездов болельщиков ещё интереснее: на «Спартак» в регионах собиралось в среднем 14 993 фанатов, на «Зенит» — 15 099.

«Спартак» — «Зенит» — 1:0

Соцсети


В России наиболее популярны четыре социальные сети: ВКонтакте, facebook, Instagram и Twitter. Сравним количество подписчиков обоих клубов на момент написания текста.

ВКонтакте: 797211 подписчиков у «Спартака», 828364 подписчиков у «Зенита»

«Фейсбук»: 750225 подписчиков у «Спартака», 1010509 подписчиков у «Зенита»

«Инстаграм»: 211 тыс. подписчиков у «Спартака», 266 тыс. подписчиков у «Зенита»

«Твиттер»: 662161 подписчиков у «Спартака», 822126 подписчиков у «Зенита»

Во всех соцсетях популярнее петербуржская команда. Этому есть объективное объяснение: пресс-служба «Зенита» пробует разные форматы, создаёт интересный и разнообразный контент. Например, дискуссия с Глушаковым после матча «Зенит» — «Спартак» в первом круге или троллинг британского медиа Daily Mail.

«Спартак» — «Зенит» — 1:1

Социологические опросы


В своём заявлении генеральный директор «Зенита» ссылается на три социологические компании: российский ВЦИОМ и международные Nielsen и Repucom. «Я знаю исследование ВЦИОМ, — ответил тогда вице-президент «Спартака» Измайлов. — Количество опрошенных было совсем невелико. Вряд ли его можно назвать полностью объективным».

→ Механизм прошлогоднего опроса ВЦИОМ прозрачен: «Опрос проведён 9-10 июля 2016 г. в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объём выборки — 1600 человек.

Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населённого пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учётом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Помимо ошибки выборки смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ».

Итак, ВЦИОМ утверждает, что «питерский «Зенит» остаётся лидером в рейтинге заядлых болельщиков и просто интересующихся футболом (13%). Второе место делят столичные клубы «Спартак» и ЦСКА (по 8%)». В 2015-м году «Зенит» и «Спартак» делили первую строчку, имея по 15%, а на втором месте снова были «армейцы» — 12%. По опросам ВЦИОМ, в последний раз «Спартак» был популярнее в России ещё в 2006-м: 18% против 7% у «Зенита».

У Митрофанова фигурируют ещё две компании — Nielsen и Repucom. По сути, это одна и та же организация: в прошлом году первая совершила сделку по приобретению второй. Теперь это один большой холдинг — международный лидер в области социологии. Так, Nielsen утверждает, что к 2016 году аудитория болельщиков «Зенита» достигла 15 млн человек по всему миру.

«Спартак» — «Зенит» — 1:2

Вывод


По трём выбранным критериям самым популярным клубов России становится петербургский «Зенит». Но с одной оговоркой: если посещаемость матчей и количество подписчиков в соцсетях — это простые цифры, которые невозможно оспорить, то верность и объективность социологических исследований — вопрос дискуссионный.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Болельщики — Футбол
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