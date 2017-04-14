Раздвоение личности. Как Каррера использует универсальность Промеса

На зимних сборахпрокомментировал переводна левый фланг атаки. По его словам, это не первый правоногий футболист, перебирающийся с правого края на левый. По конец тренер добавил: «Главное, чтобы он поверил в свою универсальность».Можно сказать, что это не просто цитата, а кредо большинства игроков атаки красно-белых. Одинпопробовал себя на пяти позициях. Лидер же команды,, является опорой атаки во всех игровых моделях и сочетаниях футболистов. В зависимости от перестановок меняется и его роль.В прошлом году в одном из послематчевых разборов российские эксперты подчеркнули самобытность Промеса. А конкретно главным его преимуществом назвали не столько способность занять любую позицию в атаке, сколько одинаковую полезность и в позиционном наступлении, и в контратаках. Тогда «Спартак» был гораздо хаотичнее, чем сейчас. Рациональный итальянский подход позволил Квинси стать ключевой фигурой в перестроении команды. Можно сказать, Каррера и Промес нашли друг друга.Последний матч красно-белых наглядно показал способность голландца перестраиваться. Каррера по ходу игры был вынужден поменять игровую модель команды. До радикальных перемен в нападении Промес играл модную роль «ложного вингера». Задача такого амплуа — смещаться в центр и обострять игру, задействуя нападающих, в атакующей трети, продвигать мяч по флангу в средней и оборонительной. Аналогв «Баварии», только в полузащите. Результат убедительный: 6 обостряющих передач. Убедительно даже для лидера, создающего в среднем 3,1 опасных момента за игру. Почти в два раза больше обычного.После замен нападающих на оттянутого форварда и плеймейкера голландец уступил роль «дирижёра» Ивелину Попову, а сам занял позицию чистого форварда. Роль кардинально иная: проводить контратаки, играть на опережение. И именно так был забит третий гол, где Промес непосредственно поучаствовал: забежал за спины защитникам и аккуратно отдал на партнёра по амплуаПромес получает мяч и ждёт, покавыбежит на оперативный простор. Бразильца закрывают защитники, поэтому следующее действие – перевод на противоположный фланг.отдаёт длинный пас на нападающего. Промес забегает за спины защитникам и отдаёт Мельгарехо.При кадровых проблемах с форвардами Квинси играл и на острие. Есть ещё один матч, подробно отражающий универсальность голландца. Это последняя игра «Спартака» прошлого года, с «Рубином». Сначала выход на острие и гол в стиле центрфорварда, а потом – смещение на фланг и развитие опасной атаки. Но именно эта атака привела ко второй жёлтой и удалению.Эти два матча лучше всего отражают универсальность голландца. В весенних играх Каррера постоянно использует перестановки. Если раньше тренер подстраивался под соперника в основном до выхода на поле, то теперь он может поменять игровую модель по ходу игры. После матча с «Анжи» тренер красно-белых подтвердил, что выпустил Маурисио и поменял позицию Зобнину для перестановки во время матча. Самое главное, что это приносит результат.В первом весеннем матче против «Краснодара» после выхода Луиса Адриано итальянец сместил Промеса с фланга в центр на роль «ложного вингера». Результативным действием игрок не отметился, но создал несколько голевых моментов. Аналогично было с «Оренбургом». Только тогда получилось и отобрать мяч в центре поля, и создать голевую атаку, и завершить. Свободное перемещение позволило найти свободную зону и пробить оттуда. А у команды получилось дожать дерзкого середняка.На презентации новичков в 2014 году Роман Асхабадзе уделил Промесу совсем немного внимания. Всё-таки аудитории больше был интересен Роман Широков. О голландце экс-директор красно-белых лишь сказал, что подписал его в первую очередь из-за универсальности. Как оказалось, одной фразы для характеристики игрока было достаточно.