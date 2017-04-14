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175 лет назад 2016
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Квинси Промес
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Денис Марков

Раздвоение личности. Как Каррера использует универсальность Промеса

Массимо Каррера частенько перестраивает схему «Спартака» во время игры. Вместе с этим меняется и роль лидера команды Квинси Промеса.
14 апреля 2017, пятница. 08:30. Футбол
На зимних сборах Массимо Каррера прокомментировал перевод Александра Самедова на левый фланг атаки. По его словам, это не первый правоногий футболист, перебирающийся с правого края на левый. По конец тренер добавил: «Главное, чтобы он поверил в свою универсальность».

Можно сказать, что это не просто цитата, а кредо большинства игроков атаки красно-белых. Один Роман Зобнин
попробовал себя на пяти позициях. Лидер же команды, Квинси Промес, является опорой атаки во всех игровых моделях и сочетаниях футболистов. В зависимости от перестановок меняется и его роль.

В прошлом году в одном из послематчевых разборов российские эксперты подчеркнули самобытность Промеса. А конкретно главным его преимуществом назвали не столько способность занять любую позицию в атаке, сколько одинаковую полезность и в позиционном наступлении, и в контратаках. Тогда «Спартак» был гораздо хаотичнее, чем сейчас. Рациональный итальянский подход позволил Квинси стать ключевой фигурой в перестроении команды. Можно сказать, Каррера и Промес нашли друг друга.

Последний матч красно-белых наглядно показал способность голландца перестраиваться. Каррера по ходу игры был вынужден поменять игровую модель команды. До радикальных перемен в нападении Промес играл модную роль «ложного вингера». Задача такого амплуа — смещаться в центр и обострять игру, задействуя нападающих, в атакующей трети, продвигать мяч по флангу в средней и оборонительной. Аналог Филиппа Лама в «Баварии» Хосепа Гвардиолы, только в полузащите. Результат убедительный: 6 обостряющих передач. Убедительно даже для лидера, создающего в среднем 3,1 опасных момента за игру. Почти в два раза больше обычного.

После замен нападающих на оттянутого форварда и плеймейкера голландец уступил роль «дирижёра» Ивелину Попову, а сам занял позицию чистого форварда. Роль кардинально иная: проводить контратаки, играть на опережение. И именно так был забит третий гол, где Промес непосредственно поучаствовал: забежал за спины защитникам и аккуратно отдал на партнёра по амплуа Лоренсо Мельгарехо.
Промес получает мяч и ждёт, пока Луис Адриано выбежит на оперативный простор. Бразильца закрывают защитники, поэтому следующее действие – перевод на противоположный фланг.
Денис Глушаков отдаёт длинный пас на нападающего. Промес забегает за спины защитникам и отдаёт Мельгарехо.

При кадровых проблемах с форвардами Квинси играл и на острие. Есть ещё один матч, подробно отражающий универсальность голландца. Это последняя игра «Спартака» прошлого года, с «Рубином». Сначала выход на острие и гол в стиле центрфорварда, а потом – смещение на фланг и развитие опасной атаки. Но именно эта атака привела ко второй жёлтой и удалению.

Эти два матча лучше всего отражают универсальность голландца. В весенних играх Каррера постоянно использует перестановки. Если раньше тренер подстраивался под соперника в основном до выхода на поле, то теперь он может поменять игровую модель по ходу игры. После матча с «Анжи» тренер красно-белых подтвердил, что выпустил Маурисио и поменял позицию Зобнину для перестановки во время матча. Самое главное, что это приносит результат.

В первом весеннем матче против «Краснодара» после выхода Луиса Адриано итальянец сместил Промеса с фланга в центр на роль «ложного вингера». Результативным действием игрок не отметился, но создал несколько голевых моментов. Аналогично было с «Оренбургом». Только тогда получилось и отобрать мяч в центре поля, и создать голевую атаку, и завершить. Свободное перемещение позволило найти свободную зону и пробить оттуда. А у команды получилось дожать дерзкого середняка.
На презентации новичков в 2014 году Роман Асхабадзе уделил Промесу совсем немного внимания. Всё-таки аудитории больше был интересен Роман Широков. О голландце экс-директор красно-белых лишь сказал, что подписал его в первую очередь из-за универсальности. Как оказалось, одной фразы для характеристики игрока было достаточно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Квинси Промес Массимо Каррера
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