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Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Хана «Милан». Куда могут привести китайские деньги

С новыми владельцами Ли Йонхонгом и Ханом Ли великий клуб может стать однодневной игрушкой.
14 апреля 2017, пятница. 10:05. Футбол
>>> Трудности перевода юаней в евро. Китайские деньги топят «Интер»

Субботнее миланское дерби помимо извечного противостояния россонери и нерадзурри теперь сопровождается новой афишей, написанной иероглифами: торговая империя из Нанкина или предприниматель из провинции Гуандун? Китайские деньги – будто спасение от всех бед: чтобы вернуться в лидеры, «Интер» готов вложить 150 млн евро на летние трансферы и позвать тренера уровня Конте или Симеоне, «Милан» пробует повторить стратегию следом. Сделка по передаче россонери китайским владельцам закрыта, Сильвио Берлускони уже попрощался с клубом. Он это делал уже не раз, но теперь точно окончательно.

Обещаний – море. Закрыв сделку по покупке «Милана», Ли Йонхонг выдал традиционную по такому случаю речь, в которой встречались соответствующие моменту слова «доверие», «великая история», «возвращение», «вершина мирового футбола». Перед китайцами уже расчерчен круг обещаний и потенциальных задач – сохранить Джанлуиджи Доннарумму, чей агент выжмет все соки из новичков футбольного бизнеса, предложить новый контракт тренеру Винченцо Монтелле, провести мощную трансферную политику, осваивая лазейки и тёмные схемы итальянского футбола (китайцы из «Интера» уже нашли их, каждый сезон покупая игроков через аренду с обязательным правом выкупа). Говорят, что летом Йонхонг и Хан Ли, его компаньон, тоже выделят «Милану» 150 млн евро на новые трансферы. Вот-вот будут сделаны новые популистские шаги, вроде приглашения в совет директоров Паоло Мальдини.

Но не спешите верить китайцам.
В Италии есть версия, что Ли Йонхонг купил «Милан» не на свои деньги, а на взятые в долг, чтобы потом вернуть за счёт футбольного бизнеса.

Кто эти люди


La Gazzetta Dello Sport и Reuters почти синхронно провели расследование, пытаясь найти след потенциальных владельцев «Милана». Они приезжали во Всемирный торговый центр Чансин, где была зарегистрирована компания Sino-Europe Sports и ещё семь подконтрольных ей фирм-однодневок, но не обнаружили ни одного её работника. «Я слышал о фирме, но никто не приходит сюда работать», – говорил аналитик Лю Цун, работающий на одном этаже со странной компанией.
Сама по себе она сплав множества холдинговых групп, от многих из них дороги ведут к Чену Хуашаню, но в истории с покупкой «Милана» его имя не звучало никогда.

Здесь (пока что) задействованы только два китайца. Хан Ли – говорящая голова, он первым прилетел в Милан обедать с Берлускони и обсуждал финальные детали сделки. Ли Йонхонг – главный вкладчик в покупку: он брокер, часть его бизнеса переписана на жену, он управляет компанией Fininvest, занимается фосфатной промышленностью, владеет предприятием, производящим бутылки для газированных напитков, и 28-процентной долей в бизнес-центре Гуанчжоу. В китайской прессе писали, что Йонхонг сколотил свой капитал в 1990-е на мошенничестве, но потом журналистам пришлось извиняться за написанное.

В покупке «Милана» изначально было задействовано больше предпринимателей, но руководство КНР закрутило гайки бизнесменам, желающим инвестировать свои деньги за границей – поэтому из траста предпринимателей остались только Хан и Йонхонг. Чтобы закрыть покупку «Милана», они создали офшор в Люксембурге (компанию Rossoneri Sport Investment Lux), чего даже не скрывают, и переводили деньги в Европу через неё. По сообщениям клуба, в сделке участвуют другие «контролируемые государством организации», но какие именно, не сообщается – и здесь китайцы тоже явно темнят.

В Италии есть версия, что Ли Йонхонг купил «Милан» не на свои деньги, а на взятые в долг, чтобы потом вернуть за счёт футбольного бизнеса. Интересно, читал ли китайский бизнесмен «Футболономику»? Знает ли он, что на игре в мяч вообще нельзя заработать? При первом разочаровании в футбольном бизнесе Йонхонг может всё свернуть, перепродать клуб кому-то ещё, как перепродавали несчастную «Парму», и тогда «Милан» действительно превратится в игрушку.
Азиатские деньги в европейском футболе – минное поле: если идти на сделку, то лишь из-за полной безнадёги и отсутствия других вариантов.

Друзья из солнечной Испании


Азиатские деньги в европейском футболе – минное поле: если идти на сделку, то лишь из-за полной безнадёги и отсутствия других вариантов. Кое-где китайцы грамотно ведут бизнес, получая свою выгоду и не мешая делать это другим: например, спонсируя сборную Чехии и возвращая в топ пражскую «Славию», они надеются пристраивать китайских игроков в местные клубы. Неудач банально больше – с деньгами и перспективами «Интера» ясности до сих пор нет, китаец Ван Хюй разграбил «Ден Хаг» и забыл про свой клуб спустя год после покупки, индийская компания Venky’s, занимающаяся продажей куриного мяса, купила «Блэкберн» и утопила его в Чемпионшип. Да, вспомните «Интер» Эрика Тохира — с индонезийскими деньгами ситуация в клубе была печальнее, чем сейчас.

>>> Хюй Ван: когда китайские деньги – катастрофа

Но самая поучительная для «Милана» история связана с «Валенсией» — тоже клуб с сильным недавним прошлым, тоже без сильного настоящего, тоже получивший азиатские деньги. Сингапурский владелец Питер Лим назначил на все должности своих людей (так, президентом «Валенсии» стала женщина по имени Лей Хун – что-то общее с Ольгой Смородской у неё точно есть), а после первого правильного решения, назначения тренером «летучих мышей» Хуана Антонио Пицци, оказался пешкой акулы футбольного бизнеса Жорже Мендеша. Лим стал сингапурским Федорычевым – Мендеш назначил в «Валенсию» нового главного тренера, экс-вратаря «Динамо» Нуну, закинул всех сильнейших португальских клиентов, из которых более-менее прилично выглядел лишь Андре Гомеш… кстати, как он сейчас играет?

Мендеш срубил на знакомстве с Питером Лимом много денег, а «Валенсия» попала в кризис, из которого начала выходить только сейчас. И тут нелишне ещё раз вспомнить, что один из главных активов нынешнего «Милана» – клиент Мино Райолы. Как и Абате с Бонавентурой. Райола не стесняется работать с сотнями игроков, но умеет влиять на клубы и строить мини-колонии, тем более в «Милане» уже такая есть. Пристроить в клуб Блеза Матюиди и, например, Омара Эль Каддури с меркантильным желанием навариться на «Милане» – вполне логичная стратегия для Райолы на следующее трансферное окно.

米兰德比


«Кто вообще эти китайцы? Эта продажа – предательство традиций и истории. Я бы дал Берлускони пять евро задатка и нашёл покупателей из Италии», – набрасывается на новых владельцев бывший президент «Милана» Джузеппе Фарина. «Никто в Китае не знает, что за люди покупают «Милан», – вторит ему тренер сборной Китая Марчелло Липпи.

Беда китайского капитала – именно в его непредсказуемых последствиях. Сегодня Ли Йонхонг и Хан Ли проведут пресс-конференцию, где обязательно выступят с бравурными речами, но нет ясности, что стоит за их деньгами – финансовая стабильность и готовность биться с грандами рынка или желание поиграться и бросить? Отчасти в сложившейся ситуации виноват и Сильвио Берлускони: всеми своими действиями Берлускони доказывал, что хочет продать «Милан» как можно скорее. Ну хоть кому-нибудь.
Всеми своими действиями Берлускони доказывал, что хочет продать «Милан» как можно скорее. Ну хоть кому-нибудь.

Влияние китайского капитала на «Милан» только предстоит осознать, но первая положительная сторона сделки тоже очевидна – улучшение имиджа россонери в Китае. Завтрашнее миланское дерби начнётся в 11:30 по итальянскому времени, когда у китайцев будет вечер – самое удобное время для просмотра матча. Афиша Derby della Madonnina написана иероглифами, и это первое, чего новые владельцы «Милана» уже добились.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Милан Сильвио Берлускони
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