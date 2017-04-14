Где вы были вечером 27 октября 2001 года? Нынешние спартаковцы 16 лет назад

Артём Ребров – 17 лет (по состоянию на 27.10.2001)

Сальваторе Боккетти – 14 лет

Илья Кутепов – 8 лет

Дмитрий Комбаров – 14 лет

Сердар Таски – 14 лет

Андрей Ещенко – 17 лет

Джано Ананидзе – 9 лет

Денис Глушаков – 14 лет

Ивелин Попов – 14 лет

Квинси Промес – 9 лет

Фернандо – 9 лет

Александр Самедов – 17 лет

Роман Зобнин – 7 лет

Зе Луиш – 10 лет

Луис Адриано – 14 лет

Денис Давыдов – 6 лет

Массимо Каррера (главный тренер) – 37 лет

Роман Пилипчук (ассистент главного тренера) – 34 года

Изголодавшись по титулам, «Спартак» со всех ног мчится к российскому чемпионству, 10-му в истории клуба и первому в жизни подавляющего большинства игроков. В предвкушении воскресного суперматча на «Открытие Арене» мы задались вопросом: где и кем были нынешние спартаковцы в ту пору, когда их предшественники последний раз добывали золото? Повод для ретроспективы более чем весомый – ведь соперником москвичей по решающему матчу 16-летней давности, 27 октября 2001 года в «Лужниках», был как раз «Зенит», ближайший и, возможно, самый опасный противник современной плеяды красно-белых.На рубеже веков перед Артёмом стояла непростая дилемма – футбол или учёба. Он выбрал… и то, и другое. В 2001 году Ребров поступил в университет прикладной биотехнологии, который благополучно и окончил. Большой футбол в его жизни начался позже, и намного. В РФПЛ вратарь дебютировал в 24 года дипломированным ветеринарным врачом по второй специальности.В то время как Олег Романцев в президентско-тренерском качестве вёл красно-белых на штурм пьедестала, отрок Боккетти постигал футбольную науку в школе «Асколи», в 350 км от родного Неаполя, и помыслить не мог, что когда-нибудь сроднится с далёкой Россией – благодаря «Рубину», «Спартаку» и красавице Катерине.Уже в 7 лет Илья оказался на распутье. Родители поставили сына на легкоатлетическую дорожку, а у того душа к бегу с прыжками решительно не лежала. Король спорта внушал мальчику большее почтение, нежели королева. После зачисления в школу ставропольского «Динамо» сомнений в выборе профессии у Кутепова не осталось: разумеется, футболист!Для многомиллионной армии болельщиков «Спартака» 2001 год был радостным, а для братьев-близнецов Комбаровых – огорчительным. Конфликт с тренером вынудил Диму с Кириллом покинуть академию родного клуба. Лишь через 9 лет они вернулись в команду молодости – зато сразу в первый состав.К тому времени как «Спартаку» последний (суеверный читатель поправит – «крайний») раз вешали золотые медали на шею, отпрыск турецких эмигрантов в Западной Германии два года числился в системе «Штутгарта». В этом клубе Таски дорос до Бундеслиги, а затем и до немецкой сборной.Врагу не пожелаешь пережить то, что пережил Ещенко. В 9 лет Андрей остался сиротой, но всё же преуспел в жизни. Хотя в начале нулевых успешной карьеры ничего не предвещало. Ну, капитанствовал в сборной Иркутска по 1984 году, и что? Единицы талантов пробиваются наверх из глубинки. Ещенко – смог, что характеризует его как сильную, целеустремлённую личность.Любовь к футболу Джано привил папа Амиран. Он терпеливо возился с крохой-сыном в родном Кобулети, и отцовские старания не пропали даром. В школу тбилисского «Динамо» парнишка пришёл уже прилично подкованным технически.Дядя будущего капитана «Спартака», Валерий Николаевич, и сам изрядно поиграл в ЦСКА, и племянника на этот путь наставил. У Дениса в «армейской» школе не сложилось. Девятое чемпионство «Спартака» застало белобрысого уроженца Миллерово в «Нике». В этой команде Глушаков оброс мускулами и доигрался до приглашения в «Локомотив».За день до исторической виктории «Спартака» Ивелин справил 14-й день рождения – в родной Софии, в качестве воспитанника школы «Левски».«Мы были плохими парнями из Амстердама», — уклончиво говорит о первых годах жизни Промес. Организованный футбол для Квинси начался в 10 лет в знаменитой академии «Аякса», а до этого он гонял мяч с друзьями на улице. Ну и хулиганил помаленьку…Небогатая семья, бутсы с чужой ноги и мяч как любимая игрушка –типичная для Бразилии история. До 11 лет Фернандо учился футболу в родном Эрешине, это штат Риу-Гранди-ди-Сул, после чего оставил отчий дом и пустился навстречу мечте. Путешествие длится по сей день.Теоретически Самедов мог быть участником золотой кампании 2001 года. На практике же рассчитывать на расположение Олега Ивановича выпускнику клубной школы было сложно. Из молодняка выше всех котировались тёзки Павленко с Данишевским. Самедов дебютировал в основе уже в следующем сезоне – первом под вывеской РФПЛ.Ещё один иркутянин в «Спартаке». Но, в отличие от Ещенко, Зобнин рано покинул малую родину – уже в 9 лет поступил в академию Коноплёва и переехал в Тольятти.Детство и отрочество Зе прошло на живописном острове Фогу в Атлантическом океане. Занятия футболом маленький Луиш перемежал волейболом – не в этом ли кроется разгадка феноменальной прыгучести нападающего?Первые удары по мячу Луис сделал в 8 лет на бабушкином дворе. В секцию сына за руку отвела мама. К 14 годам он уже не мыслил жизни без футбола, а в 17 попал в молодёжную команду «Интернасьонала», за который болела вся родня.Москвич Давыдов дошкольником попал в группу подготовки «Торпедо-ЗИЛ». Бывший защитник «автозаводцев» и сборной Союза Василий Жупиков разглядел в крохе божью искру и взял в группу, несмотря на скромные физические данные.2001 год – главные победы защитника Карреры позади. Выиграв пять трофеев с «Ювентусом», включая Кубок чемпионов, Массимо наслаждается футболом в Бергамо, делясь опытом с более молодыми партнёрами.Нападающий Пилипчук после странствий по Земле Обетованной возвращается на Донбасс и уже мысленно готовит себя к завершению карьеры, выступая за местный «Металлург». Трофеев за игровую карьеру Роман не собрал – имеет шанс исправить это упущение в новой ипостаси.