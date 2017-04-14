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175 лет назад 2016
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Илья Цымбаларь и Денис Глушаков
Текст: Олег Лысенко

Где вы были вечером 27 октября 2001 года? Нынешние спартаковцы 16 лет назад

Где были нынешние игроки и тренеры «Спартака», когда их предшественники в последний (пока) раз стали чемпионами России.
14 апреля 2017, пятница. 11:45. Футбол
>>> «Спартак» — «Зенит»: кто «народнее»?

Изголодавшись по титулам, «Спартак» со всех ног мчится к российскому чемпионству, 10-му в истории клуба и первому в жизни подавляющего большинства игроков. В предвкушении воскресного суперматча на «Открытие Арене» мы задались вопросом: где и кем были нынешние спартаковцы в ту пору, когда их предшественники последний раз добывали золото? Повод для ретроспективы более чем весомый – ведь соперником москвичей по решающему матчу 16-летней давности, 27 октября 2001 года в «Лужниках», был как раз «Зенит», ближайший и, возможно, самый опасный противник современной плеяды красно-белых.

Артём Ребров – 17 лет (по состоянию на 27.10.2001)


На рубеже веков перед Артёмом стояла непростая дилемма – футбол или учёба. Он выбрал… и то, и другое. В 2001 году Ребров поступил в университет прикладной биотехнологии, который благополучно и окончил. Большой футбол в его жизни начался позже, и намного. В РФПЛ вратарь дебютировал в 24 года дипломированным ветеринарным врачом по второй специальности.

Сальваторе Боккетти – 14 лет


В то время как Олег Романцев в президентско-тренерском качестве вёл красно-белых на штурм пьедестала, отрок Боккетти постигал футбольную науку в школе «Асколи», в 350 км от родного Неаполя, и помыслить не мог, что когда-нибудь сроднится с далёкой Россией – благодаря «Рубину», «Спартаку» и красавице Катерине.

Илья Кутепов – 8 лет


Уже в 7 лет Илья оказался на распутье. Родители поставили сына на легкоатлетическую дорожку, а у того душа к бегу с прыжками решительно не лежала. Король спорта внушал мальчику большее почтение, нежели королева. После зачисления в школу ставропольского «Динамо» сомнений в выборе профессии у Кутепова не осталось: разумеется, футболист!

Дмитрий Комбаров – 14 лет


Для многомиллионной армии болельщиков «Спартака» 2001 год был радостным, а для братьев-близнецов Комбаровых – огорчительным. Конфликт с тренером вынудил Диму с Кириллом покинуть академию родного клуба. Лишь через 9 лет они вернулись в команду молодости – зато сразу в первый состав.

Сердар Таски – 14 лет


К тому времени как «Спартаку» последний (суеверный читатель поправит – «крайний») раз вешали золотые медали на шею, отпрыск турецких эмигрантов в Западной Германии два года числился в системе «Штутгарта». В этом клубе Таски дорос до Бундеслиги, а затем и до немецкой сборной.

Андрей Ещенко – 17 лет


Врагу не пожелаешь пережить то, что пережил Ещенко. В 9 лет Андрей остался сиротой, но всё же преуспел в жизни. Хотя в начале нулевых успешной карьеры ничего не предвещало. Ну, капитанствовал в сборной Иркутска по 1984 году, и что? Единицы талантов пробиваются наверх из глубинки. Ещенко – смог, что характеризует его как сильную, целеустремлённую личность.

Джано Ананидзе – 9 лет


Любовь к футболу Джано привил папа Амиран. Он терпеливо возился с крохой-сыном в родном Кобулети, и отцовские старания не пропали даром. В школу тбилисского «Динамо» парнишка пришёл уже прилично подкованным технически.

Денис Глушаков – 14 лет


Дядя будущего капитана «Спартака», Валерий Николаевич, и сам изрядно поиграл в ЦСКА, и племянника на этот путь наставил. У Дениса в «армейской» школе не сложилось. Девятое чемпионство «Спартака» застало белобрысого уроженца Миллерово в «Нике». В этой команде Глушаков оброс мускулами и доигрался до приглашения в «Локомотив».

Ивелин Попов – 14 лет


За день до исторической виктории «Спартака» Ивелин справил 14-й день рождения – в родной Софии, в качестве воспитанника школы «Левски».

Квинси Промес – 9 лет


«Мы были плохими парнями из Амстердама», — уклончиво говорит о первых годах жизни Промес. Организованный футбол для Квинси начался в 10 лет в знаменитой академии «Аякса», а до этого он гонял мяч с друзьями на улице. Ну и хулиганил помаленьку…

Фернандо – 9 лет


Небогатая семья, бутсы с чужой ноги и мяч как любимая игрушка –типичная для Бразилии история. До 11 лет Фернандо учился футболу в родном Эрешине, это штат Риу-Гранди-ди-Сул, после чего оставил отчий дом и пустился навстречу мечте. Путешествие длится по сей день.

Александр Самедов – 17 лет


Теоретически Самедов мог быть участником золотой кампании 2001 года. На практике же рассчитывать на расположение Олега Ивановича выпускнику клубной школы было сложно. Из молодняка выше всех котировались тёзки Павленко с Данишевским. Самедов дебютировал в основе уже в следующем сезоне – первом под вывеской РФПЛ.

Роман Зобнин – 7 лет


Ещё один иркутянин в «Спартаке». Но, в отличие от Ещенко, Зобнин рано покинул малую родину – уже в 9 лет поступил в академию Коноплёва и переехал в Тольятти.

Зе Луиш – 10 лет


Детство и отрочество Зе прошло на живописном острове Фогу в Атлантическом океане. Занятия футболом маленький Луиш перемежал волейболом – не в этом ли кроется разгадка феноменальной прыгучести нападающего?

Луис Адриано – 14 лет


Первые удары по мячу Луис сделал в 8 лет на бабушкином дворе. В секцию сына за руку отвела мама. К 14 годам он уже не мыслил жизни без футбола, а в 17 попал в молодёжную команду «Интернасьонала», за который болела вся родня.

Денис Давыдов – 6 лет


Москвич Давыдов дошкольником попал в группу подготовки «Торпедо-ЗИЛ». Бывший защитник «автозаводцев» и сборной Союза Василий Жупиков разглядел в крохе божью искру и взял в группу, несмотря на скромные физические данные.

Массимо Каррера (главный тренер) – 37 лет


2001 год – главные победы защитника Карреры позади. Выиграв пять трофеев с «Ювентусом», включая Кубок чемпионов, Массимо наслаждается футболом в Бергамо, делясь опытом с более молодыми партнёрами.

Роман Пилипчук (ассистент главного тренера) – 34 года


Нападающий Пилипчук после странствий по Земле Обетованной возвращается на Донбасс и уже мысленно готовит себя к завершению карьеры, выступая за местный «Металлург». Трофеев за игровую карьеру Роман не собрал – имеет шанс исправить это упущение в новой ипостаси.

P.S. А где вы были в октябре 2001-го? Рассказывайте в комментариях!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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