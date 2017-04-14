«Все СМИ болеют за «Спартак». Как Дзюба зажёг на базе «Зенита»

Накануне матча со «Спартаком» командное собрание игроков «Зенита» с главным тренером затянулось. Больше часа перед открытой тренировкой Мирча Луческу рассказывал футболистам, как нужно сыграть в самом важном для команды матче весны. Дзюба и Ко, выходя на поле, не выглядели уставшими. Олег Шатов и Иван Новосельцев распевали «Моё сердце и душа», а остальные игроки на поле заголосили песню фанатов «Зенита»: «Надо гол, надо гол».
Журналисты же ждали Артёма Дзюбу. Мирча Луческу, словно угадав мысли корреспондентов, сам позвал нападающего. «Сплавил меня Мистер», — подходя к прессе, шутил Дзюба.
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«Такого судейства у «Спартака» никогда не было»
– Артём, все с нетерпением ждут воскресной игры. Согласитесь, она же суперпринципиальна?
– И для нас, и для «Спартака». «Спартаку» хочется выиграть, стать ещё более уверенным в себе. Для нас это последний шанс как-то попытаться догнать соперника, немножко сбить его с положительного результата. Плюс фартит «Спартаку». Всё сейчас за него. Мы все в предвкушении, уже ощущаем мандраж. Поскорее бы начался этот матч, ждём битву.
Мы все в предвкушении, уже ощущаем мандраж. Поскорее бы начался этот матч, ждём битву.
– Это для команды. А для вас?
– Для меня это особенный матч, — с усмешкой говорит Дзюба. — Всё внутри. Главное — подойти во всеоружии всей команде, и в частности мне. Для меня такие матчи всегда будут принципиальными.
– Есть опасения по поводу судейства?
– Назначили Егорова, у которого, насколько я анализировал, смотрел, читал, довольно хорошее резюме. Он не занимается нехорошими делами. В этом плане не должно быть проблем. Конечно, спартаковцы могут на нас жаловаться. Это нормально: мы на них говорим, они на нас. Просто общий посыл, что «Зенит» жалуется, а «Спартак» нет, звучит смешно. Все СМИ, журналисты болеют за «Спартак», все хотят его чемпионства, поэтому этот фон огромный. Спартаковцы стараются сделать так, чтобы выставить нас обиженными, а они, мол, хорошие. Взять хотя бы слёзы, что они только первый пенальти пробили.
Звучит смешно. На первом плане должен быть футбол, битва двух столиц, битва очень хороших команд. Надеюсь, так и будет: на первом плане качество футбола, атмосфера, полный стадион. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, это будем мы.
– Времена, когда вы не праздновали голы в ворота «Спартака», прошли?
– Нет, не буду праздновать и сейчас. По крайней мере, буду стараться не праздновать: если какая-то эмоция, спрячусь за футболку. Я обещал многим людям. И для себя решил не праздновать. Ситуации всякие случаются, но своё слово нужно держать.
Есть определённая группа сектантов – они ведут себя не по-мужски, из-за них мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» стал чемпионом.
– Насколько расстраивает, что «Спартак» может стать чемпионом раньше вас?
– Это футбол. Многие адекватные болельщики «Спартака», люди, которые давно ждут, заслужили за столько лет, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Есть определённая группа сектантов – они ведут себя не по-мужски, из-за них мне бы не хотелось, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но пусть победит сильнейший. Если откровенно, такого судейства у «Спартака» никогда не было. Плюс игра – надо отдать должное Каррере, сделал хороший коллектив, пришли фундаментальные, качественные футболисты. Сейчас «Спартак» силён. Если выиграет чемпионат, будет достоин. Но мы постараемся немножко соперникам малину подыспортить.
– Что вы подразумеваете под «таким судейством»?
– Много матчей… Просто об этом почему-то никто не говорит. Например, домашний матч «Спартака» с «Ростовом» – там удалили двух футболистов гостей по беспределу… С «Амкаром» все спокойненько прошло. Они додавливают: судейство хорошее, они не жалуются… Я ни разу не видел, чтобы в Чечне так хорошо судили, как «Спартак» – без криков, без ора. В Чечню приезжаешь – сразу пенальти практически сто процентов. Странно всё это было. Но не надо говорить о судействе. Качество футбола у «Спартака» хорошее. Мы хотим обыграть такой сильный «Спартак» на его территории.
Вспомним домашний матч «Спартака» с «Ростовом» – там удалили двух футболистов гостей по беспределу...
– Антон Шипулин пообещал подарить вам лыжи, если забьёте пять мячей на Кубке конфедераций. Вы в курсе?
– Я видел, но сейчас все мысли о чемпионате. Нам надо постараться догнать «Спартак». Но Антону спасибо. Пусть готовит лыжи!
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